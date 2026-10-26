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Αpple Music: Όταν την οπτική ταυτότητα σχεδιάζει... ο ήχος

To νέο brand identity της πλατφόρμας μετασχηματίζει τον ήχο σε εικόνα – στον ρόλο του «γραφίστα» ο Fred again..

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Το Apple Music απέκτησε νέα οπτική ταυτότητα και αυτή τη φορά ο ήχος δεν συνοδεύει απλώς την εικόνα, τη δημιουργεί. Σε μία κίνηση που επιβεβαιώνει τη δύναμη των ουσιαστικών και πρωτότυπων brand stories, η ομάδα που συνέθεσε η δημοφιλής πλατφόρμα μετέτρεψε τις μουσικές συχνότητες σε κυματισμούς, αντανακλάσεις και ρευστές φόρμες, πάνω στις οποίες χτίστηκε ολόκληρο το νέο οπτικό της σύστημα. Τη δημιουργική ομάδα απαρτίζει η TBWA\Media Arts Lab, σε συνεργασία με τον Fred again.. και τη NEST Acoustics, οι οποίοι δημιούργησαν την πρωτότυπη σύνθεση και το sonic signature της Apple Music. 

Η κεντρική ιδέα του redesign συνοψίζεται στη φράση “made by sound”. Για να την αποδώσει κυριολεκτικά, η δημιουργική ομάδα χρησιμοποίησε μία ρηχή δεξαμενή γεμάτη με ορυκτέλαιο και διοχέτευσε μέσα της μουσική, μέσω μιας συσκευής (transducer) που μετατρέπει τα ηχητικά σήματα σε φυσικές δονήσεις. Κάθε νότα έκανε την επιφάνεια του υγρού να πάλλεται διαφορετικά, σχηματίζοντας κυματισμούς και οπτικές διαθλάσεις. Οι κινήσεις καταγράφηκαν με κάμερα και αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για τα γραφιστικά στοιχεία της νέας ταυτότητας. Με άλλα λόγια, τα patterns δεν σχεδιάστηκαν απλώς για να μοιάζουν με ήχο, είναι το πραγματικό φυσικό αποτύπωμά του.

Όταν η ηχητική ταυτότητα του brand είναι η μήτρα τής οπτικής

Ο Fred again.. και η Nest Acoustics δημιούργησαν ειδικά για το project μία σύντομη μουσική σύνθεση, η οποία λειτουργεί ως το νέο sonic signature της πλατφόρμας. Οι ίδιες αυτές νότες έθεσαν σε κίνηση το υγρό μέσα στη δεξαμενή, παράγοντας τους κυματισμούς και τις διαθλάσεις που αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για το redesign.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή της συνηθισμένης διαδικασίας του branding: Αντί να δημιουργηθεί πρώτα ένα logo και να προστεθεί αργότερα ο κατάλληλος ήχος, εδώ η μουσική γέννησε τη μορφή.

Το τελικό αποτέλεσμα κινείται ανάμεσα στο οργανικό και το ψηφιακό. Οι ρευστές επιφάνειες μοιάζουν άλλοτε με υγρό και άλλοτε με γυαλί που λιώνει, ενώ μεταβάλλονται ανάλογα με τις συχνότητες που τις διαπερνούν. Η αισθητική συνομιλεί άμεσα με το Liquid Glass, τη διάφανη σχεδιαστική γλώσσα που παρουσίασε η Apple στα λειτουργικά της συστήματα το 2025.

Η νέα ταυτότητα επεκτείνεται και στην τυπογραφία. Το ανασχεδιασμένο wordmark συνδυάζει το έμβλημα της Apple με μία custom εκδοχή τής SF Pro, της εταιρικής γραμματοσειράς της εταιρείας. Τα έντονα πεζά γράμματα δίνουν στο brand πιο νεανικό και οικείο χαρακτήρα, ενώ ακόμη και το γνώριμο εικονίδιο της μουσικής νότας έχει ανασχεδιαστεί με βάση τις ρευστές φόρμες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η ανάπτυξη του project χρειάστηκε μήνες πειραματισμών με τον ήχο, διαφορετικά υλικά, φωτισμούς και κινούμενη εικόνα. Η διαδικασία παρουσιάζεται και σε συνοδευτικό film, το οποίο ακολουθεί τη διαδρομή από την αρχική σύνθεση του Fred again.. έως το τελικό design system.

Μία πρώτη εκδοχή του νέου logo είχε εμφανιστεί τον προηγούμενο μήνα, κατά την παρουσίαση τού Apple Music Hall, του καινούργιου live venue της εταιρείας στο Λονδίνο. Η πλήρης ταυτότητα αναμένεται πλέον να περάσει σε όλες τις πλατφόρμες της υπηρεσίας.

Για μία εταιρεία που έχει μετατρέψει το design σε βασικό πυλώνα τής φιλοσοφίας και της υπεροχής της, το rebranding της Apple Music πηγαίνει το brand consistency ένα βήμα παραπέρα.

 

 

 

 

 

 

 

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