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Talking Heads: Σε full nostalgia mode και με νέο βιβλίο

Mετά από μία ακόμη deluxe επανέκδοση δίσκου, ανακοίνωσαν κι ένα νέο βιβλίο με ανέκδοτες φωτογραφίες, χειρόγραφα και κείμενα από τους Lorde, Debbie Harry και Questlove.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Και once και twice και thrice in a lifetime επιτρέπεται στην περίπτωσή τους. Οι Talking Heads τον τελευταίο καιρό κάνουν με κέφι την «αναδρομική» τους και το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει ζωηρό.

Οι David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz και Jerry Harrison ανακοίνωσαν το Talking Heads: New Feeling, την πρώτη επίσημη έντυπη έκδοση που δημιουργείται με τη συμμετοχή και των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαΐου 2027 από την Abrams Books, ακριβώς 50 χρόνια μετά το ντεμπούτο album Talking Heads: 77.

Στις 400 σελίδες του, το βιβλίο παρακολουθεί την πορεία των Talking Heads από τη γνωριμία των μελών τους στο Rhode Island School of Design και τις πρώτες εμφανίσεις στο CBGB, μέχρι τη διεθνή επιτυχία και το Stop Making Sense, το εξαιρετικό concert film που σκηνοθέτησε ο Jonathan Demme το 1984.

Το υλικό προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από το προσωπικό αρχείο του συγκροτήματος. Ανάμεσά του βρίσκονται χειρόγραφοι στίχοι των “Psycho Killer” και “Life During Wartime”, σημειωμένα setlists, προσχέδια εξωφύλλων, storyboards, προσωπικές φωτογραφίες και εικόνες από ηχογραφήσεις και συναυλίες. «Για αυτό το βιβλίο ανασύραμε χειρόγραφους στίχους, πρωτότυπα προσχέδια δίσκων και ιδιωτικές φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες δεν είχαν βγει από το αρχείο μας για περισσότερα από 40 χρόνια», ανέφερε ο κιθαρίστας/keyboardist της μπάντας, Jerry Harrison.

Η έκδοση θα φιλοξενεί κείμενα των τεσσάρων μελών αλλά και δοκίμια από καλλιτέχνες που επηρεάστηκαν από το έργο τους, όπως οι Lorde, Debbie Harry, Questlove, Jeff Bridges, και οι συγγραφείς και δοκιμιογράφοι Dave Eggers, Karl Ove Knausgaard και James Wolcott.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο παρασκήνιο της ταινίας Stop Making Sense, η οποία επέστρεψε στις κινηματογραφικές αίθουσες σε αποκατεστημένη κόπια το 2023. Η επανακυκλοφορία της ήταν αυτή που πρώτη έφερε την κοινή εμφάνιση και των τεσσάρων Heads, έπειτα από δεκαετίες.

Η ανακοίνωση του βιβλίου έρχεται εν μέσω ενός σούπερ δραστήριου διμήνου για τα μέλη. Στις 13 Νοεμβρίου κυκλοφορήσει η super deluxe edition του Fear of Music, με νέο remaster, εναλλακτικές εκτελέσεις, σπάνιο οπτικό υλικό και δύο ολόκληρες συναυλίες από την περιοδεία του 1979. Ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, οι Ηeads εμφανίστηκαν για μία κοινή συνέντευξη σε αμερικάνικο podcast.

 

 

 

 

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