Οι CHVRCHES ανακοινώνουν το νέο album "All The King’s Men" και μεγάλη περιοδεία για το 2027

Το All The King’s Men αποτελεί την πρώτη δισκογραφική δουλειά του σκωτσέζικου συγκροτήματος εδώ και σχεδόν έξι χρόνια. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Ιανουαρίου 2027, και έρχεται να διαδεχθεί το Screen Violence του 2021.

Το τρίο CHVRCHES, που αποτελείται από τους Lauren Mayberry, Iain Cook και Martin Doherty, επιστρέφει με μια συλλογή 11 τραγουδιών, την οποία το δελτίο Τύπου περιγράφει ως μια «συνειδητά βρετανική, απελευθερωμένη και γεμάτη συναισθηματική ένταση indie rock» πρόταση, που αναμένεται να εκπλήξει τους θαυμαστές του.

Οι επιρροές τους για τον νέο δίσκο προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών και δημιουργών, μεταξύ των οποίων οι Massive Attack, Siouxsie and the Banshees και PJ Harvey, αλλά και οι Nick Drake, Bert Jansch και Incredible String Band. Στις αναφορές τους περιλαμβάνονται, επίσης, σημαντικοί εκπρόσωποι του βρετανικού κινηματογράφου, όπως οι Shane Meadows και Ken Loach.

Το πρώτο δείγμα από το album έχει ήδη κυκλοφορήσει. Πρόκειται για το single "Roses", ένα σκοτεινό, οργουελικών αποχρώσεων σχόλιο πάνω στις πιο ζοφερές πτυχές της βρετανικής κοινωνίας, το οποίο, σύμφωνα με το συγκρότημα, αποτελεί μόνο την αρχή όσων πρόκειται να ακολουθήσουν.

Παράλληλα, οι CHVRCHES ανακοίνωσαν μια εκτεταμένη περιοδεία, η οποία ξεκινά στις 13 Φεβρουαρίου 2027 από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ και ολοκληρώνεται στις 6 Μαΐου στο O2 Shepherd’s Bush Empire του Λονδίνου.

Το πρώτο σκέλος της περιοδείας θα πραγματοποιηθεί στη Βόρεια Αμερική, με συναυλίες σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Ουάσινγκτον, το Τορόντο, το Σικάγο, το Σιάτλ και το Λος Άντζελες. Τον Απρίλιο, το συγκρότημα θα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εμφανίσεις στη Γλασκώβη, το Αμπερντίν και το Νταντί, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία στο Δουβλίνο. Τον Μάιο, οι CHVRCHES θα εμφανιστούν στο Μάντσεστερ, το Μπέρμιγχαμ, το Μπρίστολ και το Νόριτς, πριν ολοκληρώσουν την περιοδεία τους στο Λονδίνο.