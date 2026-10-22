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Οι γυναίκες του rock δεν πεθαίνουν: Η Lita Ford επιστρέφει έπειτα από 10 χρόνια με το "Dracula"

Η θρυλική κιθαρίστρια των Runaways υπέγραψε στη Frontiers Music και ξεκινάει το επόμενο κεφάλαιο μιας καριέρας που μετράει πάνω από μισό αιώνα.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Γυναίκες σαν τη Lita Ford έχουν βρει στο ροκ το ελιξήριο. Η κιθαρίστρια και τραγουδίστρια, και πρώην μέλος των Runaways, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου single με τίτλο “Dracula” στις 27 Οκτωβρίου, που είναι προπομπός του επόμενου studio album της. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπέγραψε νέο δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Frontiers Music Srl.

Το “Dracula” σηματοδοτεί την πρώτη δισκογραφική εμφάνιση της Ford μετά το Time Capsule του 2016, album που, ωστόσο, αποτελούνταν από παλαιότερες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις της. Ο νέος δίσκος θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της με σύγχρονο υλικό μετά το Living Like a Runaway του 2012.

«Ήταν μακρύ το ταξίδι για να δημιουργηθεί αυτό το μαγικό, σκοτεινό παραμυθένιο album», δήλωσε η Ford, ανοίγοντας τις πύλες τής νέας της εποχής με την ήπια προειδοποίηση, «Καληνύχτα. Αντίο. Ετοιμαστείτε να πεθάνετε. Dracula! Προφυλαχθείτε».

 

Το επερχόμενο album έχει στην παραγωγή τον κιθαρίστα Gary Hoey, σταθερό συνεργάτη της Ford, ο οποίος συμμετέχει και στην μπάντα. Τη μίξη ανέλαβε ο Max Norman, γνωστός από τη δουλειά του με τον Ozzy Osbourne και τους Megadeth, ενώ στο “Dracula” παίζει drums ο Bobby Rock.

Η Ford έχει περιγράψει τον δίσκο ως ένα concept album που ξεδιπλώνεται σαν «σκοτεινό παραμύθι», με διαφορετικούς χαρακτήρες και μία ιστορία που διατρέχει ολόκληρο τον δίσκο. Με τον δικό της τρόπο, τον έχει παρομοιάσει και με το Shrek, «κάτι αρχικά χαριτωμένο, το οποίο αποκαλύπτει σταδιακά την πιο σκοτεινή και τερατώδη πλευρά του».

Στον, δίσκο θα υπάρχει επίσης ένα ντουέτο με τη γερμανίδα metalhead Doro Pesch, καθώς και ένα τραγούδι που η Ford έγραψε μαζί με τον Jean Beauvoir των Plasmatics και Crown of Thorns. Τίτλος και ημερομηνία κυκλοφορίας του δίσκου δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Περισσότερο από μισό αιώνα στην πρίζα

Η Lita Ford ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 1975, σε ηλικία 16 ετών, ως lead κιθαρίστρια των Runaways δίπλα στην Joan Jett. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ακολούθησε solo καριέρα, γνωρίζοντας τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της στα τέλη των ’80s με τραγούδια όπως τα “Kiss Me Deadly” και “Close My Eyes Forever”, ντουέτο με τον Ozzy Osbourne.

Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει εννέα studio albums, επομένως η καινούργια δουλειά της θα είναι το δεκάρι της (ελπίζουμε και το καλό).

 

 

 

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