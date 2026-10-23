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Οι Clap Your Hands Say Yeah επιστρέφουν έπειτα από έξι χρόνια με το "Burned"

Το indie rock project του Alec Ounsworth ανακοινώνει το έβδομο album του και παρουσιάζει το πρώτο single "Fever of the Mind".

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι Clap Your Hands Say Yeah επιστρέφουν με το Burned, το πρώτο album τους έπειτα από έξι χρόνια, περίοδο κατά την οποία ο Alec Ounsworth βρέθηκε αντιμέτωπος με διαδοχικές προσωπικές απώλειες.

Ο νέος δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιανουαρίου 2027 από την ανεξάρτητη εταιρεία του Ounsworth, CYHSY, σε συνεργασία με τη Secretly Distribution. Θα περιλαμβάνει δέκα τραγούδια και αποτελεί την έβδομη studio δουλειά των Clap Your Hands Say Yeah, μετά το New Fragility του 2021.

Μία πρώτη εικόνα του Burned παίρνουμε από το "Fever of the Mind", ένα κομμάτι χτισμένο πάνω σε διαδοχικά synth riffs, στο οποίο ο Ounsworth καταπιάνεται με την κατάθλιψη, την αποξένωση και όσα κληρονομούμε συναισθηματικά από τις προηγούμενες γενιές. «Ήταν το τραγούδι που καθοδήγησε θεματικά και ηχητικά τον υπόλοιπο δίσκο», εξηγεί ο ίδιος. «Ίσως το σημαντικότερο για μένα είναι να καθορίσω αυτό το πρώτο σημείο αναφοράς και στη συνέχεια να διαμορφώσω γύρω του τα υπόλοιπα τραγούδια».

Είναι τα synths; Eίναι η θεματολογία; Είναι σίγουρα και το falsetto ένας από τους λόγους πως πολλοί ακούμε έναν λάτρη του Thom Yorke σε αυτό το πρώτο τραγούδι.

Οι Clap Your Hands Say Yeah εμφανίστηκαν το 2004 ανάμεσα στη Φιλαδέλφεια και το Brooklyn της Νέας Υόρκης, παίζοντας ένα νευρικό, μελωδικό κράμα indie rock και indie pop. Σήμερα το όνομα λειτουργεί ουσιαστικά ως το προσωπικό project του Ounsworth, τραγουδιστή, κιθαρίστα και βασικού συνθέτη.

Το συγκρότημα έγινε γνωστό το 2005 με το ομώνυμο ντεμπούτο του, σε μια εποχή κατά την οποία τα μουσικά blogs μπορούσαν ακόμη να μετατρέψουν ένα άγνωστο ανεξάρτητο σχήμα σε διεθνές indie «μυστικό». Το album απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και θεωρείται πλέον μία από τις χαρακτηριστικές κυκλοφορίες της λεγόμενης blog-rock περιόδου. Το 2025, ο Ounsworth γιόρτασε τα 20 χρόνια του δίσκου με επετειακή επανέκδοση και διεθνή περιοδεία.

Στα χρόνια που προηγήθηκαν του Burned, ο Ounsworth βίωσε το τέλος μιας σχέσης και, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τους θανάτους της μητέρας του, του θείου του και ενός στενού φίλου του. Τα νέα τραγούδια γεννήθηκαν μέσα από το πένθος, τη σύγχυση και την απογοήτευση, χωρίς όμως να παραμένουν εγκλωβισμένα σε αυτά.

Οι προσωπικές απώλειες λειτούργησαν ως αφετηρία για έναν δίσκο που καταγράφει τη διαδρομή από τη διάλυση προς την επανασύνδεση και από τη θλίψη προς μια ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας. Όταν ο Ounsworth άρχισε ξανά να γράφει, το υλικό προέκυψε σχεδόν συμπυκνωμένο, σε μια δημιουργική έκρηξη.

Την παραγωγή του επερχόμενου album ανέλαβε ο συχνός συνεργάτης του, Nick Krill. Επίσης, οι Clap Your Hands Say Yeah θα περιοδεύσουν στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2027.

 

 

 

 

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