Kurt Cobain: Νέα έρευνα αναζωπυρώνει τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατό του

Ο θάνατος του Kurt Cobain, τραγουδιστή και κιθαρίστα των Nirvana, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς ξεκίνησε νέα έρευνα σχετικά με τους χειρισμούς της αστυνομίας στην υπόθεση που συγκλόνισε τη μουσική σκηνή το 1994.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η ανεξάρτητη υπηρεσία που εποπτεύει τη λειτουργία της αστυνομίας του Σιάτλ, έχει αναλάβει να εξετάσει καταγγελίες που αφορούν τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας, Shon Barnes.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που εξετάζονται, ο Barnes φέρεται να είχε αναγνωρίσει ότι ορισμένα στοιχεία που συλλέχθηκαν στον τόπο θανάτου του Cobain ήταν «αντιφατικά» σε σχέση με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην αρχική αστυνομική αναφορά. Το 2025, ο πρώην αρχηγός φέρεται να συναντήθηκε με ιδιώτες ερευνητές και να τους είπε ότι δεν εντοπίστηκε αίμα στο χέρι με το οποίο, σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα, ο Cobain φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια θεωρείται σημαντική στο πλαίσιο της εξέτασης των συνθηκών του θανάτου του.

Ο Kurt Cobain πέθανε στις 5 Απριλίου 1994, σε ηλικία 27 ετών. Οι αστυνομικές αρχές κατέληξαν τότε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία. Ωστόσο, τις επόμενες δεκαετίες αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες που αμφισβητούν το επίσημο πόρισμα και υποστηρίζουν ότι ο θάνατός του ενδέχεται να οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια.

Στις αρχές του 2026, μια ομάδα ανεξάρτητων ερευνητών ανακοίνωσε ότι είχε συγκεντρώσει στοιχεία τα οποία, κατά την εκτίμησή της, υποστηρίζουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Στην ομάδα συμμετείχαν η ανεξάρτητη ερευνήτρια Michelle Wilkins και ο ειδικός στις ερευνητικές υποθέσεις Brian Burnett, μαζί με άλλους επιστήμονες του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την εγκληματολογική έρευνα. «Πρόκειται για ανθρωποκτονία. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό», δήλωσε τότε ο Burnett σε δημοσιογράφους.

Από την πλευρά της, η Wilkins αναφέρθηκε σε ευρήματα της νεκροψίας, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα από αυτά δεν συνάδουν με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται ο θάνατος στο επίσημο πόρισμα. «Υπάρχουν στοιχεία στη νεκροψία που σε κάνουν να αναρωτιέσαι: περιμένετε, αυτός ο άνθρωπος δεν πέθανε τόσο γρήγορα από τραύμα που προκλήθηκε από πυροβολισμό», ανέφερε. Η ίδια υποστήριξε, επίσης, ότι η νέκρωση του εγκεφάλου και του ήπατος συνδέεται με υπερβολική δόση ουσιών και όχι με θάνατο από πυροβολισμό με καραμπίνα. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν τις εκτιμήσεις της ανεξάρτητης ομάδας και δεν συνιστούν επίσημα επιβεβαιωμένα συμπεράσματα.

Μέχρι σήμερα, οι αρμόδιες αρχές του Σιάτλ έχουν διατηρήσει τη θέση τους ότι ο θάνατος του Cobain ήταν αυτοκτονία. Εκπρόσωπος του Ιατροδικαστικού Γραφείου της κομητείας King δήλωσε ότι η υπηρεσία συνεργάστηκε με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, διενήργησε πλήρη νεκροψία και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες πριν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία. «Το γραφείο μας είναι πάντα ανοιχτό στο ενδεχόμενο επανεξέτασης των συμπερασμάτων του, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τίποτα που να δικαιολογεί την επανέναρξη της υπόθεσης ή την αναθεώρηση του προηγούμενου πορίσματός μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σιάτλ, η οποία επανέλαβε ότι ο αρμόδιος ντετέκτιβ είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο Cobain έβαλε τέλος στη ζωή του και ότι αυτή εξακολουθεί να είναι η επίσημη θέση του σώματος. Η νέα έρευνα αφορά, επομένως, τους ισχυρισμούς σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης και δεν σημαίνει ότι έχει ανατραπεί το επίσημο πόρισμα για τον θάνατο του Kurt Cobain. Το αν θα προκύψουν νέα στοιχεία ικανά να οδηγήσουν σε επανεξέταση της υπόθεσης παραμένει ανοιχτό.