Ο Ozzy και οι Black Sabbath επιστρέφουν για το τελευταίο τους αντίο μέσα από το "Back To The Beginning"

Υπάρχουν συναυλίες που τελειώνουν όταν σβήσουν τα φώτα της σκηνής και υπάρχουν κι εκείνες που συνεχίζουν να μεγαλώνουν μέσα στη μνήμη. Το Back To The Beginning ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Η τελευταία εμφάνιση του Ozzy Osbourne και η ιστορική επανένωση της αυθεντικής σύνθεσης των Black Sabbath στο Villa Park του Birmingham αποκτούν πλέον τη δική τους κινηματογραφική ζωή, λίγο πριν η ταινία φτάσει στις αίθουσες ολόκληρου του κόσμου.

Στις 14 Οκτωβρίου, το Orpheum Theatre του Los Angeles φιλοξένησε την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning, με το γνώριμο πλέον μαύρο να δίνει τη θέση του σε ένα συμβολικό purple carpet. Ο Jack και η Sharon Osbourne υποδέχθηκαν ένα εντυπωσιακό καστ μουσικών και καλλιτεχνών που βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν έναν άνθρωπο και ένα συγκρότημα που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του heavy metal.

Και δεν ήταν μια συνηθισμένη πρεμιέρα. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν οι Geezer Butler και Bill Ward των Black Sabbath, ο Gene Simmons των KISS, ο Slash των Guns N’ Roses, ο Robert Trujillo των Metallica, ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers, ο Scott Ian των Anthrax, ο Mike Inez, ο Gilby Clarke, η Lzzy Hale των Halestorm και μέλη των Megadeth και άλλων σημαντικών συγκροτημάτων της rock και metal σκηνής.

Η βραδιά καταγράφηκε σε ένα επίσημο video recap, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το κλίμα της πρεμιέρας και από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσουν το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο μιας τεράστιας μουσικής ιστορίας.

Το Back To The Beginning καταγράφει την ιστορική συναυλία της 5ης Ιουλίου 2025 στο Villa Park του Birmingham, όπου ο Ozzy Osbourne επέστρεψε στη σκηνή της γενέτειράς του για την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση.

Το σημαντικότερο, όμως, ήρθε όταν στη σκηνή ανέβηκαν ξανά μαζί οι Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler και Bill Ward. Η αυθεντική σύνθεση των Black Sabbath έπαιξε μαζί για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια, μετατρέποντας μια ήδη ιστορική συναυλία σε ένα από τα σημαντικότερα rock γεγονότα των τελευταίων χρόνων.

Και υπάρχει κάτι σχεδόν κινηματογραφικά συγκλονιστικό στην ημερομηνία. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε μόλις 17 ημέρες πριν από τον θάνατο του Ozzy Osbourne, γεγονός που αναπόφευκτα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε σήμερα κάθε στιγμή από εκείνη τη βραδιά.

Η ίδια η Sharon Osbourne έχει εξηγήσει ότι το Back To The Beginning ξεκίνησε από μια πολύ απλή επιθυμία του Ozzy. Όταν τον ρώτησε τι θα τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο, εκείνος απάντησε πως ήθελε να μπορέσει να ανέβει ξανά στη σκηνή, να αποχαιρετήσει τους θαυμαστές του και να τους πει «ευχαριστώ».

Ίσως γι’ αυτό και η συγκεκριμένη συναυλία μοιάζει σήμερα περισσότερο με αποχαιρετισμό παρά με ένα ακόμη μεγάλο rock show.

Το κινηματογραφικό Back To The Beginning δεν περιορίζεται στην εμφάνιση των Black Sabbath. Η ταινία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ολόκληρο το μέγεθος της ημέρας, από τα performances των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στη συναυλία μέχρι το backstage υλικό και τις προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που επηρεάστηκαν από τον Ozzy και τους Sabbath.

Στο Villa Park είχαν εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, οι Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Anthrax, Gojira, Halestorm, Mastodon, Tool και πολλοί ακόμη, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν μουσικοί όπως ο Tom Morello, ο Billy Corgan, ο Steven Tyler, ο Ronnie Wood, ο Sammy Hagar, ο Travis Barker και ο Nuno Bettencourt.

Τη σκηνοθετική και μουσική ματιά της ημέρας συμπληρώνουν ο Jason Momoa ως οικοδεσπότης και ο Tom Morello ως musical director, ενώ το φιλμ περιλαμβάνει και προσωπικές αναμνήσεις από καλλιτέχνες που μιλούν για την επιρροή του Ozzy και των Black Sabbath στη δική τους πορεία.

Όπως έχει ήδη φανεί από τις πρώτες συνεντεύξεις της πρεμιέρας, το συναισθηματικό βάρος της ταινίας είναι μεγάλο. Ο Geezer Butler μίλησε για τη σημασία της επιστροφής στο Birmingham, ενώ ο Bill Ward στάθηκε στις αναμνήσεις που ξύπνησε εκείνη η ημέρα και στη συνάντηση τόσων παλιών φίλων.

Και υπάρχει μια ιδιαίτερα φορτισμένη επιλογή στο φινάλε της ταινίας. Αν και η εμφάνιση του Ozzy προηγήθηκε της τελικής επανένωσης των Black Sabbath, το “Mama, I'm Coming Home” τοποθετείται προς το τέλος, δίνοντας στην ταινία έναν ακόμη πιο προσωπικό και συγκινητικό επίλογο.

Το Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως από τις 28 Οκτωβρίου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι, ουσιαστικά, η ευκαιρία να ξαναζήσουμε μια συναυλία που κανείς από όσους βρέθηκαν εκεί δεν γνώριζε τότε ότι θα αποκτούσε τόσο διαφορετικό βάρος.

Γιατί στο τέλος, το Back To The Beginning δεν είναι απλώς η καταγραφή μιας τελευταίας συναυλίας. Είναι το κινηματογραφικό αντίο σε έναν άνθρωπο που πέρασε από το Birmingham στην ιστορία της μουσικής και άφησε πίσω του έναν ήχο που δεν πρόκειται να σιγήσει ποτέ.