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Οι Dead Man’s Bones του Ryan Gosling επιστρέφουν με νέα μουσική μετά από 17 χρόνια

Το σκοτεινό folk-rock ντουέτο του ηθοποιού με τον Zach Shields αφήνει υποσχέσεις για νέα κυκλοφορία, με μια ανακοίνωση να αναμένεται στις 27 Οκτωβρίου.

Κλέλια Φατούρου

Πάνω στην ώρα για Halloween, ο Ryan Gosling φαίνεται πως ετοιμάζεται να αναστήσει τους Dead Man’s Bones, το μουσικό project που δημιούργησε μαζί με τον Zach Shields και παραμένει ανενεργό εδώ και χρόνια. Το folk-rock ντουέτο έδωσε τις πρώτες ενδείξεις για την επιστροφή του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια μπορεί να κυκλοφορήσει νέο μουσικό υλικό. Οι σχετικές αποκαλύψεις θα γίνουν λίγο πριν από το Halloween, σε ένα timing που ταιριάζει απόλυτα στην απόκοσμη αισθητική του συγκροτήματος.

Η σπίθα που άναψε τις φήμες προήλθε από την Eva Mendes, σύντροφο του Gosling, η οποία δημοσίευσε στο Instagram μια ανάρτηση συνοδευόμενη από μουσική των Dead Man’s Bones. «Μακάρι να έβγαζαν καινούρια μουσική…», έγραψε, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους του ντουέτου και αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για την επιστροφή του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eva Mendes (@evamendes)

Η Mendes επανήλθε με μια δεύτερη ανάρτηση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι κάτι ετοιμάζεται. «Κράτησε την υπόσχεσή του σε μένα», ήταν το νέο της σχόλιο, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, οι ίδιοι οι Dead Man’s Bones έδωσαν ένα ακόμη στοιχείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προχωρήσουν σε ανακοίνωση στις 27 Οκτωβρίου.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν η επιστροφή τους θα αφορά ένα νέο single, ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ ή κάποιο διαφορετικό project. Το σίγουρο είναι ότι η κινητικότητα γύρω από το όνομά τους έχει αρχίσει να δημιουργεί προσδοκίες για την πρώτη νέα μουσική τους μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι Dead Man’s Bones γεννήθηκαν από την κοινή αγάπη του Gosling και του Shields για το υπερφυσικό, τον τρόμο και τις σκοτεινές ιστορίες. Το 2009 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους, έναν δίσκο που ξεχώριζε για τον ιδιαίτερο συνδυασμό gothic folk, θεατρικού rock και στοιχειωμένων ατμοσφαιρών. Μακριά από την τυπική εικόνα ενός μουσικού project που δημιουργείται γύρω από έναν διάσημο ηθοποιό, το album απέκτησε σταδιακά ένα αφοσιωμένο κοινό, χάρη στον ιδιόμορφο ήχο και την ανατριχιαστική, σχεδόν κινηματογραφική του αισθητική.

Η μουσική των Dead Man’s Bones μοιάζει να κινείται ανάμεσα σε ένα σκοτεινό παραμύθι, μια ταινία τρόμου και μια θεατρική παράσταση, με αναφορές σε φαντάσματα, τέρατα και ιστορίες από την άλλη πλευρά του κόσμου των ζωντανών. Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα ήταν που έκανε το ντεμπούτο τους να ξεχωρίσει και να αποκτήσει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα μουσικά εγχειρήματα στα οποία έχει συμμετάσχει ο Gosling. Και αναμένουμε τη συνέχεια.

 

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