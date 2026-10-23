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Η Charli XCX θα εμφανιστεί σε ταινία του Martin Scorsese – Και γιατί όχι;

Η Βρετανίδα pop star φέρεται να κάνει ένα cameo στο ψυχολογικό θρίλερ "What Happens at Night", με πρωταγωνιστές τους Leonardo DiCaprio και Jennifer Lawrence.

Κλέλια Φατούρου

Όταν η Charli XCX αποκάλυψε το εξώφυλλο του Music, Fashion, Film, αυτό περιλάμβανε τρία κορυφαία ονόματα από τους αντίστοιχους χώρους: τον John Cale, τον Marc Jacobs και τον Martin Scorsese. Τώρα, η pop star και ο σπουδαίος σκηνοθέτης συναντιούνται ξανά, αυτή τη φορά για την επόμενη κινηματογραφική δουλειά του Scorsese, με τίτλο "What Happens at Night".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charli (@charli_xcx)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, το ψυχολογικό θρίλερ, στο οποίο πρωταγωνιστούν η Jennifer Lawrence και ο Leonardo DiCaprio ως ένα παντρεμένο ζευγάρι που ταξιδεύει σε μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη προκειμένου να υιοθετήσει ένα μωρό, θα περιλαμβάνει μια σύντομη εμφάνιση της Charli XCX. Η ταινία αποτελεί συμπαραγωγή της Apple και της StudioCanal, ενώ προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας.

Παρά το γεγονός ότι στο κομμάτι "Camera" από το Music, Fashion, Film αναρωτιέται αν είναι «γαμ@@@ ανόητο να προσπαθήσω να γίνω κορίτσι στην οθόνη τώρα που κλείνω τα 34», η Charli XCX διανύει μια ιδιαίτερα δραστήρια χρονιά στον κινηματογράφο.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες την περασμένη χρονιά, μεταξύ των οποίων το I Want Your Sex του Gregg Araki, το Erupja του Pete Ohs και το The Moment του Aidan Zamiri, ένα mockumentary γύρω από την περίοδο του BRAT και την πολιτισμική επίδραση που είχε.

Παράλληλα, υπογράφει το soundtrack της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς των Wuthering Heights από την Emerald Fennell, στην οποία περιλαμβάνεται και η πρώτη συνεργασία της με τον John Cale, στο τραγούδι "House". Επιπλέον, συνυπέγραψε μουσική για το "Mother Mary" της A24. Not bad.

 

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