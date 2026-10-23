Η Kacey Musgraves βρήκε κι άλλα τραγούδια… στη μέση του πουθενά

Η Kacey Musgraves επιστρέφει στο Middle of Nowhere, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του. Η αμερικανίδα τραγουδοποιός ανακοίνωσε ένα ολόκληρο companion album τού έβδομου album της, αντί για μία casual deluxe edition με δύο-τρία bonus tracks.

Το Middle of Nowhere Vol. 2: Tex Mex Tapes θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιανουαρίου 2027 από τη Lost Highway και θα περιλαμβάνει 16 τραγούδια: έντεκα νέες συνθέσεις και πέντε διασκευές. Όπως φανερώνει και ο τίτλος του, το album φέρνει τον country ήχο της Musgraves κοντά στη norteño, τη mariachi και, γενικότερα, την παραδοσιακή μουσική του Μεξικού. Ανάμεσα στα κομμάτια, θα βρίσκεται και μία ισπανόφωνη εκδοχή του “Uncertain, TX”, με τη συμμετοχή των Intocable, καθώς και το “Tú Solo Tú”, ηχογραφημένο ζωντανά στην Πόλη του Μεξικού με τους Mariachi Oro de América.





To project τής πάει γάντι, αν κρίνουμε από τα δύο πρώτα τραγούδια που φανέρωσε πριν λίγες ώρες. Το ολοκαίνουριο “Weekend in Texas” και τη διασκευή της Musgraves στο norteño τραγούδι “Mi Tesoro” – πανέμορφο, σαν να ακούς μία νεαρή Mina, (made in Texas, όμως) αλλά και το επόμενο μουσικό backdrop στα high-saturation πλάνα του Almodóvar.

Το πρώτο Middle of Nowhere κυκλοφόρησε τον Μάιο, με βασικά singles τα “Dry Spell” και “Middle of Nowhere”, και τη Musgraves να επιστρέφει στις country ρίζες της με pedal steel, λιτή παραγωγή και το γνώριμο μείγμα χιούμορ, μελαγχολίας και συναισθηματικής ευθύτητας. Οι κριτικές το τίμησαν ως την πλουσιότερη δουλειά της μετά το βραβευμένο Golden Hour του 2018.

Με το Tex Mex Tapes, η Musgraves διευρύνει ακόμη περισσότερο τον ηχητικό της χάρτη και διασχίζει τα σύνορα που, τουλάχιστον μουσικά, ανάμεσα στο Texas και το Mexico δεν υπήρξαν ποτέ.