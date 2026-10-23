30 Years Avopolis Party

 

Πληροφορίες

Η Kacey Musgraves βρήκε κι άλλα τραγούδια… στη μέση του πουθενά

Το "Middle of Nowhere Vol. 2: Tex Mex Tapes" παντρεύει τους country στίχους της με τη μεξικανική μουσική παράδοση, σε έντεκα νέα κομμάτια και πέντε διασκευές.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Η Kacey Musgraves επιστρέφει στο Middle of Nowhere, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του. Η αμερικανίδα τραγουδοποιός ανακοίνωσε ένα ολόκληρο companion album τού έβδομου album της, αντί για μία casual deluxe edition με δύο-τρία bonus tracks.

Το Middle of Nowhere Vol. 2: Tex Mex Tapes θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιανουαρίου 2027 από τη Lost Highway και θα περιλαμβάνει 16 τραγούδια: έντεκα νέες συνθέσεις και πέντε διασκευές. Όπως φανερώνει και ο τίτλος του, το album φέρνει τον country ήχο της Musgraves κοντά στη norteño, τη mariachi και, γενικότερα, την παραδοσιακή μουσική του Μεξικού. Ανάμεσα στα κομμάτια, θα βρίσκεται και μία ισπανόφωνη εκδοχή του “Uncertain, TX”, με τη συμμετοχή των Intocable, καθώς και το “Tú Solo Tú”, ηχογραφημένο ζωντανά στην Πόλη του Μεξικού με τους Mariachi Oro de América.

To project τής πάει γάντι, αν κρίνουμε από τα δύο πρώτα τραγούδια που φανέρωσε πριν λίγες ώρες. Το ολοκαίνουριο “Weekend in Texas” και τη διασκευή της Musgraves στο norteño τραγούδι “Mi Tesoro” – πανέμορφο, σαν να ακούς μία νεαρή Mina, (made in Texas, όμως) αλλά και το επόμενο μουσικό backdrop στα high-saturation πλάνα του Almodóvar.

Το πρώτο Middle of Nowhere κυκλοφόρησε τον Μάιο, με βασικά singles τα “Dry Spell” και “Middle of Nowhere”, και τη Musgraves να επιστρέφει στις country ρίζες της με pedal steel, λιτή παραγωγή και το γνώριμο μείγμα χιούμορ, μελαγχολίας και συναισθηματικής ευθύτητας. Οι κριτικές το τίμησαν ως την πλουσιότερη δουλειά της μετά το βραβευμένο Golden Hour του 2018.

Με το Tex Mex Tapes, η Musgraves διευρύνει ακόμη περισσότερο τον ηχητικό της χάρτη και διασχίζει τα σύνορα που, τουλάχιστον μουσικά, ανάμεσα στο Texas και το Mexico δεν υπήρξαν ποτέ.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Η Charli XCX θα εμφανιστεί σε ταινία του Martin Scorsese – Και γιατί όχι;

Η Charli XCX θα εμφανιστεί σε ταινία του Martin Scorsese – Και γιατί όχι;

Η Βρετανίδα pop star φέρεται να κάνει ένα cameo στο ψυχολογικό θρίλερ "What Happens at Night", με...

Η Kacey Musgraves βρήκε κι άλλα τραγούδια… στη μέση του πουθενά

Το "Middle of Nowhere Vol. 2: Tex Mex Tapes" παντρεύει τους country στίχους της με τη μεξικανική...
Μασκοφόροι, ρομπότ και τουβλάκια: Οι Daft Punk μπαίνουν στον κόσμο της LEGO

Μασκοφόροι, ρομπότ και τουβλάκια: Οι Daft Punk μπαίνουν στον κόσμο της LEGO

Η εμβληματική πυραμιδοειδής σκηνή της περιοδείας Alive του 2007 γίνεται LEGO set, ενώ το γαλλικό...

Featured

Dear Quentin: «Η φαντασία είναι ισχυρή αλλά και επικίνδυνη»

Dear Quentin: «Η φαντασία είναι ισχυρή αλλά και επικίνδυνη»

Μια διαδρομή μέσα στη μουσική, τη νύχτα και τους ανθρώπους που έγιναν αναμνήσεις μιας Αθήνας που...
Gilla Band – Pugnello

Gilla Band – Pugnello

Οι Gilla Band επιστρέφουν με το θορυβώδες και αδυσώπητο "Pugnello", ένα noise rock άλμπουμ για το...

Talking Heads: Σε full nostalgia mode και με νέο βιβλίο

Mετά από μία ακόμη deluxe επανέκδοση δίσκου, ανακοίνωσαν κι ένα νέο βιβλίο με ανέκδοτες...

Best of Network

Kacey Musgraves: Στο νέο της album περνάει τα σύνορα προς το Μεξικό
Προτεινόμενο
Kacey Musgraves: Στο νέο της album περνάει τα σύνορα προς το Μεξικό
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η αγάπη της Hailey Bieber για το μπαλέτο γίνεται έμπνευση για το νέο της fashion project
FASHION NEWS
Η αγάπη της Hailey Bieber για το μπαλέτο γίνεται έμπνευση για το νέο της fashion project
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Ο Pitbull θυμήθηκε 15 χρόνια μετά τη φωτογραφία με την J.Lo και μάλλον θα μπορούσε να μην το κάνει
Προτεινόμενο
Ο Pitbull θυμήθηκε 15 χρόνια μετά τη φωτογραφία με την J.Lo και μάλλον θα μπορούσε να μην το κάνει
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Φούστα και μπότες: Οι 4 κομψοί συνδυασμοί του φθινοπωρινού στυλ
WHAT TO WEAR
Φούστα και μπότες: Οι 4 κομψοί συνδυασμοί του φθινοπωρινού στυλ
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Έγραψε βιβλίο με AI ή όχι ο Thélyson Orélien; Ο εκδότης πάντως του είπε αντίο
Προτεινόμενο
Έγραψε βιβλίο με AI ή όχι ο Thélyson Orélien; Ο εκδότης πάντως του είπε αντίο
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
5 τάσεις από τα runways Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 που μπήκαν ήδη στο wish list μου
SHOPPING
5 τάσεις από τα runways Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 που μπήκαν ήδη στο wish list μου
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η J.K. Rowling επιστρέφει με νέες σκέψεις που κανείς δεν ζήτησε
Προτεινόμενο
Η J.K. Rowling επιστρέφει με νέες σκέψεις που κανείς δεν ζήτησε
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η εμβληματική Alpha Bag του Pierre Hardy αποκτά ελληνική ταυτότητα με την υπογραφή Zeus+Δione
FASHION NEWS
Η εμβληματική Alpha Bag του Pierre Hardy αποκτά ελληνική ταυτότητα με την υπογραφή Zeus+Δione
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Το 49% της Gen Z αποφεύγει να χορεύει, από φόβο μήπως εμφανιστεί στα social media
Προτεινόμενο
Το 49% της Gen Z αποφεύγει να χορεύει, από φόβο μήπως εμφανιστεί στα social media
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr