Μασκοφόροι, ρομπότ και τουβλάκια: Οι Daft Punk μπαίνουν στον κόσμο της LEGO

Οι Daft Punk επιστρέφουν επίσημα στον κόσμο της LEGO, καθώς ανακοίνωσαν μια νέα δημιουργική συνεργασία με την εμβληματική εταιρεία παιχνιδιών. Η σύμπραξη σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα, με επίκεντρο τα προϊόντα, το περιεχόμενο και τις εμπειρίες γύρω από τα δύο brands.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται ένα σετ LEGO εμπνευσμένο από τη σκηνική εγκατάσταση της θρυλικής περιοδείας Alive των Daft Punk το 2007. Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε αρχικά κατατεθεί στην επίσημη πλατφόρμα δημιουργικών προτάσεων της εταιρείας, LEGO Ideas. Η ιδέα συμμετείχε για πρώτη φορά σε διαγωνισμό του LEGO Ideas με θέμα τη μουσική, το 2020, όπου και αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής. Πλέον, περνά στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης, με στόχο να μετατραπεί σε επίσημο προϊόν.

«Η πυραμιδοειδής σκηνή είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εκφράσεις του οπτικού σύμπαντος των Daft Punk, επομένως είναι απολύτως ταιριαστό το γεγονός ότι αυτή η δημιουργία ενός θαυμαστή θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεργασίας», δήλωσε ο creative director των Daft Punk, Cédric Hervet. «Οι θαυμαστές έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των Daft Punk και είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε αυτή τη δημιουργικότητα να αποτυπώνεται μέσα από το σύμπαν της LEGO».

Αν αυτό δεν ήταν αρκετό, οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν και για τη δημιουργία μιας ταινίας διάρκειας 48 δευτερολέπτων, στην οποία οι Γάλλοι πρωταγωνιστές εμφανίζονται σε μορφή LEGO Minifigures.

Αυτή είναι μόνο η πρώτη ματιά στον ευρύτερο κόσμο που ετοιμάζουν από κοινού, καθώς η LEGO προαναγγέλλει ήδη περισσότερες εκπλήξεις. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι θαυμαστές θα δουν «το δίδυμο να ζωντανεύει με νέους τρόπους μέσα από το brand, σε ένα μείγμα απρόσμενων εκδηλώσεων και περιεχομένου που γεφυρώνει τη μουσική, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα». Άλλωστε, οι Daft Punk έχουν ήδη κινηθεί σε γνώριμα εδάφη, καθώς είχαν εμφανιστεί ως LEGO Minifigures στο Piece by Piece, το LEGO-animated ντοκιμαντέρ του 2024.

Η Julia Goldin, επικεφαλής προϊόντων και μάρκετινγκ του brand, εξήγησε γιατί αυτή η συνεργασία είναι τόσο ξεχωριστή, αναφερόμενη «στη διαχρονική απήχηση που μοιράζονται και τα δύο brands. Όπως και η LEGO, έτσι και οι Daft Punk εμπνέουν γενιές ανθρώπων μέσα από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βαθιά σύνδεσή τους με τους θαυμαστές».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που χτίζουμε πάνω σε αυτές τις βάσεις, επαναπροσδιορίζοντας την κληρονομιά των Daft Punk με έναν φρέσκο και απρόσμενο τρόπο, δημιουργώντας κάτι μοναδικό που θα αγγίξει θαυμαστές κάθε ηλικίας. Αυτή είναι μόνο η αρχή ενός μεγαλύτερου ταξιδιού - μιας δημιουργικής συνεργασίας για όσους είναι έτοιμοι να αφεθούν στη μαγεία του παιχνιδιού».