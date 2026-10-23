Επιτέλους, το ντοκιμαντέρ για τους Fleetwood Mac κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2027

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του Apple TV για τους Fleetwood Mac είναι έτοιμο να κάνει πρεμιέρα στη μικρή οθόνη. Το "Fleetwood Mac: The Chain", που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2024, θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιανουαρίου 2027 και περιλαμβάνει μαρτυρίες των Mick Fleetwood, John McVie, της εκλιπούσας Christine McVie, του Lindsey Buckingham και της Stevie Nicks.

Η πρεμιέρα της ταινίας συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία του Rumours, του album των Fleetwood Mac που γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και κυκλοφόρησε στις 4 Φεβρουαρίου 1977. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ προέρχεται από το μοναδικό τραγούδι του δίσκου που πιστώνεται και στα πέντε μέλη του συγκροτήματος. Το θρυλικό "The Chain".

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Frank Marshall, γνωστός και από τα ντοκιμαντέρ The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart (2020), Jazz Fest: A New Orleans Story (2022) και The Beach Boys (2024). «Με συναρπάζει το πώς προέκυψε αυτή η απίστευτη ιστορία τόσο σπουδαίας μουσικής δημιουργίας. Οι Fleetwood Mac κατάφεραν με κάποιον τρόπο να συγχωνεύσουν τις συχνά χαοτικές, σχεδόν οπερατικές προσωπικές τους ζωές με τη δική τους ιστορία, την οποία ζούσαν σε πραγματικό χρόνο και η οποία στη συνέχεια έγινε θρύλος. Αυτή θα είναι μια ταινία για τη μουσική και τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν».

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία των Fleetwood Mac από τη στιγμή που ο Mick Fleetwood προσκάλεσε τον Lindsey Buckingham (και στη συνέχεια τη Stevie Nicks) να ενταχθούν στο συγκρότημα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Fleetwood άκουσε το "Frozen Love", από το album Buckingham Nicks, στο στούντιο Sound City του Λος Άντζελες, στα τέλη του 1974.

«Το στιλ του Lindsey ήταν τόσο εντυπωσιακό και μοναδικό. Αυτό ήταν που με κέρδισε εξαρχής, και με κέρδισε αμέσως. Εκείνη η μιάμιση ώρα στο Sound City άλλαξε τα πάντα».

Ωστόσο, η πολυτάραχη ιστορία των Fleetwood Mac πριν από το Rumours θα χρειαστεί να περιμένει μια άλλη φορά. Σε αυτήν περιλαμβάνονται η αποχώρηση των κιθαριστών Peter Green και Jeremy Spencer -ο πρώτος λόγω σοβαρών προβλημάτων ψυχικής υγείας και ο δεύτερος εξαιτίας της ένταξής του στην οργάνωση Children of God-, η απομάκρυνση του κιθαρίστα Danny Kirwan και η μετέπειτα οικονομική του εξαθλίωση, η σταδιακή απώλεια της δημοτικότητας του συγκροτήματος, η διάλυση του 1973, αλλά και η παράξενη ιστορία των Fake Fleetwood Mac, της μπάντας που εμφανιζόταν με το όνομα Fleetwood Mac χωρίς να αποτελεί την αυθεντική σύνθεση του συγκροτήματος.