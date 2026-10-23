Machine Head: Το "Sutures" ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο μετά το χαοτικό "UNATØNED"

Οι Machine Head δεν είναι ακριβώς η μπάντα που θα περιέγραφες ως «ήρεμη». Ούτε μουσικά ούτε, όπως φαίνεται, στα παρασκήνια. Μετά από περίπου ενάμιση χρόνο περιοδείας, αλλαγών, απρόοπτων και αρκετού χάους γύρω από τον κύκλο του UNATØNED, ο Robb Flynn έκλεισε πρόσφατα αυτό το κεφάλαιο. Και σχεδόν αμέσως μετά, οι Machine Head εμφανίστηκαν με καινούργια μουσική.

Το "Sutures" κυκλοφόρησε στις 20 Οκτωβρίου και αποτελεί το πρώτο νέο single της μπάντας μετά το UNATØNED του 2025. Η πρώτη εντύπωση; Οι Machine Head αποφάσισαν αυτή τη φορά να αφήσουν λίγο περισσότερο χώρο στη μελωδία.

Όχι ότι έγιναν ξαφνικά... άλλοι άνθρωποι. Τα χαρακτηριστικά τους παραμένουν εκεί: κοφτές κιθάρες, ταχύτητα, thrash ξεσπάσματα και τα γνώριμα drums που μπαίνουν με φόρα όταν χρειάζεται. Απλώς το "Sutures" έχει μια πιο μελαγχολική πλευρά και αφήνει τις κιθάρες να αλλάζουν υφές χωρίς να κυνηγά συνεχώς την ένταση.

Μέχρι που έρχεται το breakdown και θυμάσαι ότι, ναι, ακούμε Machine Head.

Η κυκλοφορία του "Sutures" αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν τη δεις δίπλα σε όσα έγραψε ο Robb Flynn στις 10 Οκτωβρίου, όταν ουσιαστικά ανακοίνωσε το τέλος της εποχής του UNATØNED.

Και μόνο η λίστα των αλλαγών αρκεί για να καταλάβεις τι συνέβαινε: τέσσερις drum techs, τέσσερις monitor engineers, τέσσερις άνθρωποι στο merch, τρεις video guys, τρεις booking agents, δύο guitar techs και —κρατήσου— επτά κιθαρίστες, από τους οποίους οι τρεις δεν έφτασαν καν μέχρι το σημείο να παίξουν live.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι Machine Head έπαιξαν επτά συναυλίες ως τρίο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στα περισσότερα από 30 χρόνια ιστορίας τους. Και μιλάμε όχι μόνο για απλά live, αλλά και για festivals και τρίωρα «Evening With» shows.

Ο Flynn περιέγραψε μια περίοδο με αλλαγές στο προσωπικό και στο crew, ακυρωμένες πτήσεις, δύσκολες ημέρες, απώλειες ανθρώπων, χωρισμούς, sold-out συναυλίες αλλά και άδειες αίθουσες, ακόμη και επιθέσεις από bots στα social media. Με λίγα λόγια, το UNATØNED μάλλον δεν θα μπορούσε να ζητήσει πιο περιπετειώδη περιοδεία.

Κι όμως, μέσα σε όλο αυτό υπάρχει κάτι που ο Flynn θεωρεί σταθερό: οι fans των Machine Head.

Οι λεγόμενοι Head Cases ήταν εκεί σε clubs και festivals, σε βροχές, ζέστες και κρύα, τραγουδώντας τους στίχους και συμμετέχοντας στα circle pits και στα walls of death. Ο ίδιος τους ευχαρίστησε για το γεγονός ότι έδωσαν στα τραγούδια του UNATØNED ζωή πολύ πέρα από το studio. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο "Sutures".

Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν το single αποτελεί προπομπό ενός καινούργιου δίσκου ή απλώς την πρώτη γεύση από την επόμενη φάση των Machine Head. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το UNATØNED έχει πλέον κλείσει τον κύκλο του και η μπάντα κοιτάζει μπροστά.

Και αν το "Sutures" είναι μια πρώτη ένδειξη για το τι έρχεται, τότε οι Machine Head φαίνεται πως δεν έχουν καμία διάθεση να επαναπαυθούν στη συνταγή που ήδη γνωρίζουμε.

Λίγη περισσότερη μελωδία, αρκετή μελαγχολία, τα απαραίτητα riffs και, φυσικά, ένα breakdown για να μην ξεχνιόμαστε.

Οι Machine Head επέστρεψαν. Και μάλλον μόλις άνοιξαν το επόμενο κεφάλαιο...