Οι Texas γιορτάζουν τα 30 χρόνια του "White On Blonde" με επανέκδοση και νέο single

Το White On Blonde των Texas κυκλοφόρησε το 1997 και περιλαμβάνει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως τα "Say What You Want" και "Put Your Arms Around Me". Στην επερχόμενη περιοδεία τους, που θα ξεκινήσεις στις 15 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει 11 εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, οι Texas θα παρουσιάσουν ολόκληρο το album ζωντανά, μαζί με τραγούδια από την υπόλοιπη δισκογραφία τους.

Η Sharleen Spiteri, frontwoman των Texas, θυμάται τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε το White On Blonde και εξηγεί γιατί η μπάντα δεν αισθάνθηκε ποτέ την ανάγκη να ακολουθήσει τις επιταγές της μουσικής βιομηχανίας. «Δεν έμοιαζε με ρίσκο, γιατί κανείς στη δισκογραφική μας εταιρεία δεν έδινε δεκάρα. Ήμασταν στη Γλασκόβη, φτιάξαμε το άλμπουμ στο σπίτι μου και ηχογράφησα όλα τα φωνητικά μέσα σε μια ντουλάπα για παλτά. Δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε και, ούτως ή άλλως, δεν ήθελα να προσαρμοστώ. Όταν όλοι κάνουν κάτι συγκεκριμένο, εγώ πάντα κινούμαι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή ήταν πάντα η στάση μας, είτε ανεβαίναμε στη σκηνή του Glastonbury είτε δουλεύαμε πάνω στο White On Blonde. Πάντα λέγαμε: Θα παίξουμε τη δική μας μουσική. Αν θέλετε να ακολουθήσετε, υπέροχα. Αν μας μισείτε, επίσης εντάξει. Αλλά αυτό θέλουμε να κάνουμε».

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία φαίνεται πως εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το συγκρότημα τρεις δεκαετίες μετά, με τους Texas να επιστρέφουν σε ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της καριέρας τους, χωρίς να μένουν αποκλειστικά στο παρελθόν.

Το "Another Way To Cry" αποτελεί τη νέα προσθήκη στην επετειακή έκδοση του album και συνοδεύεται από ένα βίντεο που γυρίστηκε στα σκωτσέζικα Highlands. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Niall Trask, ενώ στο βίντεο πρωταγωνιστούν η Sharleen Spiteri και ο ηθοποιός Robert Carlyle. Η αισθητική του βίντεο αποτελεί φόρο τιμής στην ταινία "Paris, Texas" του Wim Wenders, η οποία ενέπνευσε και το όνομα του συγκροτήματος.

«Είναι ένα πολύ καλό τεστ για ένα νέο τραγούδι να το βάζεις δίπλα στις μεγάλες επιτυχίες. Είτε θα σταθεί στο ύψος τους είτε θα καταρρεύσει εντελώς. Θα μπορούσες να το βάλεις αύριο στο setlist, μαζί με όλες τις επιτυχίες, και θα στεκόταν επάξια δίπλα τους».

Η επετειακή έκδοση του White On Blonde θα κυκλοφορήσει στις 5 Φεβρουαρίου και θα περιλαμβάνει δύο CD. Το πρώτο θα περιέχει τα 14 κομμάτια του αρχικού album, ενώ το δεύτερο θα συγκεντρώνει σπάνιες ηχογραφήσεις, demos και εναλλακτικές εκτελέσεις.

Ανάμεσα στο επιπλέον υλικό ξεχωρίζουν το remix του "Say What You Want" από τους Wu-Tang Clan, τα demos των "Black Eyed Boy", "Halo" και "Mr. Haze", καθώς και το «Say What You Want» με τη συμμετοχή του Method Man, από τη ζωντανή εμφάνιση των Texas στα BRIT Awards του 1997. Η έκδοση θα περιλαμβάνει επίσης το νέο single "Another Way To Cry", ηχογραφήσεις από τις ραδιοφωνικές συνεδρίες της Mary Anne Hobbs στο BBC, καθώς και το "You’re All I Need To Get By". Τις σημειώσεις του ένθετου υπογράφει ο κωμικός Peter Kay, φίλος του συγκροτήματος.

Η επανέκδοση θα είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία μέσω των Amazon, HMV, Rough Trade, Townsend και άλλων καταστημάτων, ενώ θα διατεθούν και αποκλειστικά πακέτα από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα των Texas.