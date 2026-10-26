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Elvis Presley: Μήνυση κατά της Anthropic για χρήση 274 τραγουδιών του στην εκπαίδευση μοντέλων AI

Η Authentic Brands Group υποστηρίζει ότι η εταιρεία AI παραβίασε τα δικαιώματα 274 τραγουδιών του Βασιλιά, μεταξύ των οποίων τα "Can’t Help Falling in Love" και "All Shook Up".

Κλέλια Φατούρου

Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων του μουσικού καταλόγου του Elvis Presley προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε τραγούδια του Presley για την εκπαίδευση των μοντέλων της χωρίς άδεια.

Ο οργανισμός που διαχειρίζεται τα δικαιώματα χρήσης τόσο της μουσικής όσο και της εικόνας του Presley, κατηγορεί την Anthropic για παραβίαση των δικαιωμάτων 274 τραγουδιών του θρυλικού καλλιτέχνη. Η αγωγή κατατέθηκε την Παρασκευή.

Παρότι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπες με αγωγές για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από την Ένωση της Αμερικανικής Μουσικής Βιομηχανίας (RIAA), καθώς και από δισκογραφικές εταιρείες όπως οι Sony, Universal και Warner Records, η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία από τις πρώτες σημαντικές νομικές προσφυγές που κατατίθενται απευθείας από τους εκπροσώπους ενός καλλιτέχνη εναντίον εταιρείας ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης.

Η έκβαση της υπόθεσης θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ευρύτερο νομικό προηγούμενο σχετικά με το πώς επιτρέπεται στις εταιρείες AI να χρησιμοποιούν υπάρχοντες μουσικούς καταλόγους για την εκπαίδευση των μοντέλων τους. «Οι ενάγοντες που εκπροσωπούν τον Elvis προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να προστατεύσουν αυτά τα αποκλειστικά δικαιώματα απέναντι σε έναν εναγόμενο που έχει οικοδομήσει ολόκληρο το επιχειρηματικό του μοντέλο πάνω στην παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σε μια κλίμακα που δεν έχει προηγούμενο», αναφέρει στην αγωγή ο επικεφαλής δικηγόρος Richard Busch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Ed Sullivan Show ✨ (@theedsullivanshow)

Σύμφωνα με την αγωγή, «από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, με την ονομασία Claude, έχει παράγει αποτελέσματα που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, αντλώντας υλικό από σχεδόν κάθε τραγούδι κάθε μουσικού καταλόγου που είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο».

Η αγωγή κατηγορεί, επιπλέον, την Anthropic ότι χρησιμοποίησε 274 τραγούδια του Presley για την εκπαίδευση του μοντέλου της. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τα "Can’t Help Falling in Love", "All Shook Up" και "A Little Less Conversation".

Οι ενάγοντες ζητούν αποζημίωση ύψους 150.000 δολαρίων για κάθε τραγούδι για το οποίο διαπιστώνεται παραβίαση δικαιωμάτων, ποσό που ανέρχεται συνολικά σε περίπου 41 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 31 εκατομμύρια λίρες).

 

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