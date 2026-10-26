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Tony Iommi: Η απρόσμενη πρόταση να γράψει μουσική για τον "Shaun the Sheep"

Ο κιθαρίστας των Black Sabbath αποκάλυψε ότι είχε δεχτεί μια από τις πιο απρόσμενες προτάσεις της καριέρας του — αλλά τελικά είπε «όχι».

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Αν έχεις περάσει δεκαετίες γράφοντας μερικά από τα πιο βαριά riffs στην ιστορία του heavy metal, μάλλον δεν περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου χτυπήσουν την πόρτα για να γράψεις μουσική για τον Shaun the Sheep. Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη στον Tony Iommi.

Ο κιθαρίστας των Black Sabbath αποκάλυψε ότι του έγινε πρόταση να γράψει τη θεματική μουσική για τη νέα κινηματογραφική περιπέτεια του διάσημου προβάτου, Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom. Μια συνεργασία που, αν τελικά είχε πραγματοποιηθεί, θα έδινε πιθανότατα μια αρκετά διαφορετική έννοια στη φράση "heavy sheep".

Ο Iommi μίλησε για την πρόταση σε συνέντευξή του στο Planet Rock, εξηγώντας ότι του έγινε το 2025, σε μια περίοδο κατά την οποία είχε ήδη αρκετά πράγματα στο πρόγραμμά του. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η δουλειά πάνω στο νέο του solo album From The Dark, η συνεργασία του με τον Robbie Williams, αλλά και ένα ακόμη ιδιαίτερα απρόβλεπτο project με τον William Shatner.

Έτσι, τελικά δεν μπόρεσε να αναλάβει και το soundtrack του Shaun.

Κρίμα, γιατί η εικόνα του ανθρώπου που έγραψε το “Iron Man” να κάθεται με μια κιθάρα και να προσπαθεί να βρει το κατάλληλο riff για ένα πρόβατο που τρέχει πανικόβλητο σε μια φάρμα είναι από μόνη της σχεδόν κινηματογραφική.

Ο ίδιος, πάντως, αντιμετώπισε την ιστορία με χιούμορ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν συνεχιστούν τέτοιες προτάσεις, το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η Peppa Pig.

Και κάπου εδώ θα μπορούσε να ανοίξει μια εντελώς καινούργια μουσική καριέρα: Tony Iommi στο metal, Tony Iommi στο σινεμά και, γιατί όχι, Tony Iommi στο παιδικό πρόγραμμα.

Οπότε όχι, δεν θα ακούσουμε τον Shaun να κάνει headbanging υπό τους ήχους μιας κιθάρας του Iommi. Αλλά τώρα που ξέρουμε ότι κάποτε υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, είναι δύσκολο να μη σκεφτούμε πόσο ωραία θα ήταν μια εκδοχή του Shaun the Sheep με λίγο… Sabbath από πίσω.

https://youtu.be/phPw9dHe0hs?si=AHfcUDOJgl1Ma5nh

 

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