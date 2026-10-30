Fontaines D.C.: Έπαιξαν για πρώτη φορά live το "Demolition" στο Βελιγράδι και χαιρέτισαν τη νίκη των φοιτητών στη Σερβία

Οι Fontaines D.C. βρέθηκαν στο Βελιγράδι στις 28 Οκτωβρίου για μία από τις στάσεις της ευρωπαϊκής περιοδείας τους, όμως η συγκεκριμένη συναυλία απέκτησε μια σημασία που ξεπέρασε τα όρια ενός ακόμη live. Το ιρλανδικό συγκρότημα γιόρτασε μαζί με το σερβικό κοινό την εκλογική νίκη του φοιτητικού κινήματος απέναντι στο κυβερνών κόμμα, ενώ παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το "Demolition" από το πρόσφατο άλμπουμ του Dopamine Chamber.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης στο Hangar luka Beograd, ο frontman Grian Chatten αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας με μια σύντομη, αλλά χαρακτηριστική παρέμβαση. Αρχικά φώναξε "Victory", προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό, και στη συνέχεια πρόσθεσε: "This is your moment, this is not ours" — «Αυτή είναι η δική σας στιγμή, όχι η δική μας». Η φράση του έγινε δεκτή με δυνατές επευφημίες και συνθήματα από τους θεατές.

Η πολιτική εξέλιξη στην οποία αναφέρθηκε ο Chatten συνδέεται με ένα μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας που αναπτύχθηκε στη Σερβία μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024, η οποία κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Το δυστύχημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τη διαφθορά, την αμέλεια και τις ευθύνες των αρχών. Φοιτητές βγήκαν στους δρόμους, οργάνωσαν διαδηλώσεις και αποκλεισμούς πανεπιστημίων, διεκδικώντας λογοδοσία και πολιτικές αλλαγές. Σταδιακά, το κίνημα απέκτησε ευρύτερη κοινωνική υποστήριξη και κατέληξε να συγκροτήσει τη δική του εκλογική παρουσία, γνωστή ως "Student List".

Στις πρόσφατες εκλογές, ο συνδυασμός που υποστηρίχθηκε από το φοιτητικό κίνημα εξασφάλισε 141 έδρες, έναντι 103 του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS), το οποίο συνδέεται με τον πρόεδρο Aleksandar Vučić. Πρόκειται για μια μεγάλη πολιτική ανατροπή, αν και η διαδικασία επικύρωσης των αποτελεσμάτων και ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Πέρα από την πολιτική διάσταση της βραδιάς, η συναυλία είχε και μια σημαντική μουσική στιγμή. Οι Fontaines D.C. έπαιξαν για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό το "Demolition", ένα από τα τραγούδια του νέου τους άλμπουμ Dopamine Chamber. Η ερμηνεία του Chatten συνοδεύτηκε από έναν λιτό μπλε φωτισμό, ενώ η μπάντα δημιούργησε την ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει το πιο σκοτεινό υλικό της.

Το setlist περιελάμβανε επίσης αρκετά κομμάτια από τον νέο δίσκο, όπως τα "Marianne", "Tongue", "Where Is Gone?", "Happy For You", "Mimesis", "Japan" και "Six Shot Morning". Δεν έλειψαν φυσικά τραγούδια από προηγούμενες κυκλοφορίες, ανάμεσά τους τα "Starburster", "Favourite", "Bug", "Big Shot" και "Roman Holiday".

Η ευρωπαϊκή περιοδεία των Fontaines D.C. συνεχίζεται με επόμενη στάση την Πράγα, ενώ στη συνέχεια το συγκρότημα θα εμφανιστεί σε πόλεις όπως το Βερολίνο, η Στοκχόλμη και το Άμστερνταμ. Το καλοκαίρι του 2027 έχουν ήδη προγραμματιστεί μεγάλες εμφανίσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.

Για τους Fontaines D.C., η συναυλία στο Βελιγράδι ήταν η πρώτη ζωντανή παρουσίαση ενός νέου τραγουδιού. Για το κοινό της Σερβίας, όμως, ήταν κάτι πολύ περισσότερο: μια βραδιά που συνέπεσε με μια σημαντική στιγμή στη διεκδίκηση πολιτικής αλλαγής. Και ο Grian Chatten φρόντισε να ξεκαθαρίσει σε ποιον ανήκε πραγματικά η στιγμή...