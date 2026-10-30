Ο Sir Patrick Stewart έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω σπουδαίους ρόλους και φιλανθρωπική δράση

Ο Sir Patrick Stewart, ένας από τους σημαντικότερους Βρετανούς ηθοποιούς της γενιάς του, πέθανε σε ηλικία 86 ετών, έπειτα από μια «σύντομη και συγκινητική διαδρομή» με τη νόσο Αλτσχάιμερ και την άνοια με σωμάτια Lewy, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ανάμεσα στους πρώτους που τον αποχαιρέτησαν ήταν ο στενός του φίλος και επί χρόνια συνεργάτης Sir Ian McKellen, ο οποίος περιέγραψε τον Stewart ως «έναν άνθρωπο στον οποίο μπορούσες να βασιστείς, να θαυμάσεις και, στην περίπτωσή μου, να αγαπήσεις». Ο McKellen θυμήθηκε την πρώτη έντονη ανάμνησή του από τον Stewart, όταν εκείνος του ανακοίνωσε ότι σκεφτόταν να αναλάβει τον ρόλο του Jean-Luc Picard στη σειρά Star Trek. Ο ίδιος τον είχε τότε συμβουλεύσει να το ξανασκεφτεί, καθώς ανησυχούσε μήπως η τηλεοπτική σειρά επηρεάσει τη θεατρική του πορεία. «Ευτυχώς, πήρε το ρίσκο, και ευτυχώς για όλους μας που το έκανε».

Οι δύο ηθοποιοί διατηρούσαν μια στενή φιλία για δεκαετίες, ενώ συναντήθηκαν επαγγελματικά και στη σειρά ταινιών X-Men, όπου ο Stewart υποδύθηκε τον Professor Charles Xavier και ο McKellen τον Magneto. Συμπρωταγωνίστησαν επίσης στη θεατρική παραγωγή του Waiting for Godot το 2009. Ο McKellen ήταν, μάλιστα, εκείνος που τέλεσε τον γάμο του Stewart το 2013. «Δεν εγκατέλειψε ποτέ τις ρίζες του», σημείωσε ο McKellen, αναφερόμενος και στην υπερηφάνεια που ένιωθε ο ηθοποιός για την καταγωγή του από το Yorkshire. Ιδιαίτερη σημασία είχε για εκείνον και ο διορισμός του ως πρύτανη του Πανεπιστημίου του Huddersfield.

Ο William Shatner, ο θρυλικός Captain James T. Kirk της αρχικής σειράς Star Trek, τίμησε επίσης τη μνήμη του Stewart, τονίζοντας πως έφερνε «ευφυΐα, χάρη και μια βαθιά αίσθηση ανθρωπιάς» σε κάθε του ερμηνεία. «Υπερασπιζόταν το καλό που έχουμε μέσα μας».

What a heartbreaking week it has been. Sir Patrick Stewart was a friend, a colleague, and a magnificent actor. From the stage to the bridge of the Enterprise, he brought intelligence, grace, and a deep sense of humanity to everything he did. Captain Picard stood for the best of us, and so did the man who played him. I was filled with affection and admiration for him and his work. My heart goes out to Sunny and his family. He will be deeply missed. October 29, 2026

Ο επίσημος λογαριασμός του Star Trek αποχαιρέτησε τον ηθοποιό με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα: «Μια φωνή. Μια παρουσία. Ένας καπετάνιος διαφορετικός από κάθε άλλον». Και πρόσθεσε: «Ο Sir Patrick Stewart χάρισε σε γενιές θεατών έναν εμβληματικό χαρακτήρα, που μας ενέπνευσε να κοιτάξουμε προς τα αστέρια».

Ο Stewart ενσάρκωσε τον Jean-Luc Picard σε περισσότερα από 170 επεισόδια του Star Trek: The Next Generation, από το 1987 έως το 1994, ενώ επέστρεψε στον ίδιο ρόλο σε τέσσερις κινηματογραφικές ταινίες και, αργότερα, στη σειρά Star Trek: Picard (2020-2023).

Ο δημιουργός των Family Guy και American Dad!, Seth MacFarlane, με τον οποίο ο Stewart συνεργάστηκε τόσο στις παραπάνω σειρές όσο και στην ταινία Ted, τον περιέγραψε ως έναν σπάνιο ηθοποιό που μπορούσε να απογειώσει οποιονδήποτε διάλογο, κάνοντας ακόμη και ένα καλό κείμενο να ακούγεται εξαιρετικό. Παράλληλα, υπογράμμισε πως παρέμενε ένας εξαιρετικά προσιτός και ταπεινός άνθρωπος.

Ο Ricky Gervais, με τον οποίο ο Stewart είχε συνεργαστεί στη σειρά Extras, τον αποχαιρέτησε δημοσιεύοντας ένα βίντεο από τα γυρίσματα, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Τι ηθοποιός!».

Μια τεράστια διαδρομή από το θέατρο στο Hollywood

Η καριέρα του Patrick Stewart εκτεινόταν σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, με σημαντικές διακρίσεις τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Γεννήθηκε στο Mirfield του Yorkshire και μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια. Η μητέρα του εργαζόταν στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ ο πατέρας του είχε υπηρετήσει ως επιλοχίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πρώτη του ουσιαστική επαφή με το θέατρο ήρθε στο σχολείο, όταν ένας καθηγητής τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τον Shakespeare.

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του εντάχθηκε στη Royal Shakespeare Company, όπου ξεχώρισε μέσα από τις ερμηνείες του σε κλασικά έργα. Η σχέση του με το θέατρο παρέμεινε καθοριστική σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ακόμη κι όταν η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Για την ερμηνεία του στο Antony and Cleopatra τιμήθηκε με βραβείο Olivier, ενώ στην πορεία της καριέρας του απέσπασε πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και ένα Grammy. Το 2010 χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, ενώ απέκτησε και το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Hollywood το 1996. Η Royal Shakespeare Company τον αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «κολοσσό της σκηνής και της οθόνης».

Μια λιγότερο γνωστή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική πλευρά της ζωής του Stewart ήταν η ενεργή δράση του κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Το 2007 έγινε πρεσβευτής της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Refuge, έχοντας βιώσει από παιδί τη βία που ασκούσε ο πατέρας του στη μητέρα του, μετά την επιστροφή του από τον πόλεμο.

Όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο BBC το 2012, η ενασχόλησή του με το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν ένας τρόπος να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του και να δώσει φωνή σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις. Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Refuge, Hetti Barkworth-Nanton, δήλωσε πως αισθανόταν προνομιούχα που είχε παρακολουθήσει από κοντά την αφοσίωση και το πάθος του για τον σκοπό αυτό. Ο Stewart είχε επίσης εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του στην προστασία των ζώων.

Ακόμη και λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Patrick Stewart δεν έδειχνε καμία διάθεση να εγκαταλείψει την υποκριτική. Σε συνέντευξή του τον Ιούλιο, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την έναρξη του Star Trek, είχε δηλώσει πως, παρότι οι διαθέσιμοι ρόλοι μειώνονται όσο μεγαλώνει ένας ηθοποιός, εξακολουθούσε να δέχεται ενδιαφέρουσες προτάσεις και να απολαμβάνει την πρόκληση της νέας δουλειάς. Ανάμεσα στις πρόσφατες συμμετοχές του ήταν και το voiceover ενός κεφαλιού γουρουνιού στη σειρά Bait του Riz Ahmed. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ανακοινώσω ποτέ επίσημα πως αποσύρομαι. Θα είμαι για πάντα ηθοποιός».

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση και στη γενέτειρά του. Η αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα, Huddersfield Town, τον αποχαιρέτησε ως έναν άνθρωπο που παρέμεινε πιστός στις ρίζες του και ως έναν «τιτάνα της τέχνης του».

Στο Hollywood, θαυμαστές του άφησαν λουλούδια και μηνύματα στο αστέρι του στη Λεωφόρο της Δόξας, ενώ η Ακαδημία Κινηματογράφου των ΗΠΑ τον τίμησε με μια ξεχωριστή αναφορά: «Υπήρχε κάτι μοναδικό στον τρόπο με τον οποίο ο Patrick Stewart μπορούσε να κάνει ακόμη και τους πιο ισχυρούς χαρακτήρες να μοιάζουν βαθιά ανθρώπινοι».