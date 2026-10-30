Manic Street Preachers και Suede ξεκίνησαν κοινή περιοδεία με νέο τραγούδι και ένα επετειακό μυστήριο

Δύο από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της βρετανικής alternative rock σκηνής των '90s βρίσκονται ξανά στον ίδιο δρόμο. Οι Manic Street Preachers και οι Suede ξεκίνησαν την κοινή τους περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Γλασκώβη, στις 28 Οκτωβρίου, με την πρώτη συναυλία να περιλαμβάνει μια έκπληξη από κάθε πλευρά: ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι από τους Suede και ένα αινιγματικό teaser για την επέτειο του πρώτου άλμπουμ των Manics.

Η συνεργασία των δύο συγκροτημάτων έχει ιστορία που φτάνει πίσω στο 1994, όταν περιόδευσαν μαζί για πρώτη φορά. Έκτοτε έχουν συναντηθεί ξανά επί σκηνής, μεταξύ άλλων σε κοινές συναυλίες στη Βόρεια Αμερική το 2022 και σε περιοδεία στη Βρετανία το 2024. Η φετινή συνάντηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία και οι δύο μπάντες εξακολουθούν να έχουν ενεργή δισκογραφική παρουσία, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά στην ανακύκλωση της νοσταλγίας.

Οι Manic Street Preachers άνοιξαν τη βραδιά στο OVO Hydro της Γλασκώβης με το "Motorcycle Emptiness", πριν περάσουν σε ένα setlist 18 τραγουδιών που κάλυπτε διαφορετικές περιόδους της καριέρας τους. Από το "Faster" και το "A Design for Life" μέχρι το "If You Tolerate This Your Children Will Be Next", το συγκρότημα έδωσε χώρο τόσο στα κλασικά του κομμάτια όσο και σε πιο πρόσφατο υλικό.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στράφηκε και σε κάτι που παρατήρησαν οι fans στον χώρο του merchandise. Εκεί εμφανίστηκαν αφίσες με το εξώφυλλο του Generation Terrorists, του ντεμπούτου άλμπουμ των Manic Street Preachers που κυκλοφόρησε το 1992, μαζί με έναν QR code. Όσοι τον σκάναραν οδηγούνταν σε σελίδα εγγραφής για ενημερώσεις, ενώ στην εικόνα εμφανιζόταν η ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2026, στις 10 το πρωί.

Hey guys this was in merch area of manics suede today😳a sign up qr code thing https://t.co/iEfxPR1Gg4 October 28, 2026

Όλα δείχνουν ότι το συγκρότημα ετοιμάζει κάποια ανακοίνωση για τα 35 χρόνια του δίσκου, τα οποία συμπληρώνονται το 2027. Προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί τι ακριβώς σχεδιάζουν οι Manics, όμως το teaser έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις ανάμεσα στους fans.

Οι Suede ανέλαβαν το δεύτερο μέρος της βραδιάς, ανοίγοντας με τα "Disintegrate" και "Dancing With the Europeans" από το πρόσφατο Antidepressants, πριν επιστρέψουν σε παλαιότερες επιτυχίες όπως τα "Trash", "Animal Nitrate" και "We Are the Pigs".

Η σημαντικότερη στιγμή για όσους παρακολουθούν τη νέα δημιουργική πορεία τους ήταν η παρουσίαση του "My City", ενός ολοκαίνουργιου, μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητου τραγουδιού. Ο Brett Anderson ανακοίνωσε στο κοινό ότι η Γλασκώβη θα ήταν η πρώτη πόλη που θα το άκουγε ζωντανά, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το υλικό που ενδέχεται να περιλαμβάνεται στον επόμενο δίσκο τους.

Οι Suede έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι δουλεύουν πάνω στον διάδοχο του Antidepressants, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025 και ήταν υποψήφιο για το Mercury Prize. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NME, ο Anderson είχε περιγράψει το επόμενο άλμπουμ ως μια ακόμη punk-based δουλειά, με κατεύθυνση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί anarcho-punk. Όπως είπε, έχει ήδη στο μυαλό του τον τίτλο, αλλά ακόμη αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θα περιγράψει τον ήχο του.

Η κοινή περιοδεία έχει και μια συμβολική διάσταση. Οι δύο μπάντες ανήκουν σε μια γενιά βρετανικών συγκροτημάτων που διαμόρφωσαν την alternative rock των '90s, αλλά ακολούθησαν αρκετά διαφορετικές διαδρομές. Οι Manic Street Preachers συνδύασαν από νωρίς την πολιτική και κοινωνική θεματολογία με τον μεγαλειώδη κιθαριστικό ήχο, ενώ οι Suede έχτισαν τη δική τους ταυτότητα μέσα από το glam, τη θεατρικότητα και τις πιο σκοτεινές πλευρές της αστικής ζωής.

Η περιοδεία συνεχίζεται με συναυλίες σε Leeds, Manchester, Cardiff, Λονδίνο, Birmingham και άλλες βρετανικές πόλεις, μέχρι τις 12 Νοεμβρίου. Τα δύο συγκροτήματα θα εναλλάσσονται κάθε βράδυ στη σειρά εμφάνισης, ώστε κανένα να μην έχει μόνιμα τον ρόλο του opening act.

Και μπορεί η περιοδεία να βασίζεται σε μια κοινή μουσική ιστορία που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, όμως η πρώτη βραδιά έδειξε ότι δεν πρόκειται μόνο για μια αναδρομή στο παρελθόν. Οι Suede έχουν ήδη νέο υλικό στα σκαριά, ενώ οι Manic Street Preachers φαίνεται πως ετοιμάζουν κάτι για έναν δίσκο που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς στη δισκογραφία τους.