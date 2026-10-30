Phoebe Bridgers, Billie Eilish και Hideo Kojima συναντιούνται στο νέο animated φιλμ των My Chemical Romance

Οι My Chemical Romance γιορτάζουν τα 20 χρόνια του The Black Parade με έναν τρόπο που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα επετειακά reissues και τις συναυλίες. Το συγκρότημα παρουσίασε το "Prelude to the End", μια νέα animated μικρού μήκους ταινία σε συνεργασία με την εικαστικό Lauren Tsai, συγκεντρώνοντας ένα απρόσμενο καστ: Phoebe Bridgers, Billie Eilish, Hideo Kojima και τον ηθοποιό John C. McGinley.

Η ιστορία ακολουθεί την Astrid, μια μαθήτρια σε ένα παράξενο οικοτροφείο της Νέας Αγγλίας, το οποίο έχει κατακλυστεί από σκουπίδια. Όταν οι υπεύθυνοι του σχολείου πετούν το αγαπημένο της μπλοκ ζωγραφικής σε έναν αγωγό απορριμμάτων, εκείνη πέφτει πίσω του και καταλήγει σε έναν αλλόκοτο κόσμο, όπου ξεχασμένες ιδέες παίρνουν ζωή. Εκεί συναντά γνώριμες φιγούρες και ανακαλύπτει ένα διαφορετικό σύμπαν, με τη φαντασία και τη δημιουργικότητα να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η ίδια η Lauren Tsai δανείζει τη φωνή της στην Astrid. Η Billie Eilish υποδύεται τη στενή φίλη της, ενώ η Phoebe Bridgers ακούγεται στον ρόλο της αδελφής της. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Hideo Kojima ως "The Teacher" και ο John C. McGinley ως "The Dean", μια αυστηρή φιγούρα εξουσίας στο σχολείο.

My Chemical Romance & Lauren Tsai - Prelude to The End (An Animated Short Film) Directed by Lauren Tsai An UNREAL INC. Production https://t.co/sVqX8yN6m5 — MoonTV (@MoonTV8125) October 30, 2026

Η συνεργασία έχει και μια προσωπική διάσταση για την Tsai. Όπως έχει αποκαλύψει, μεγάλωσε δημιουργώντας animated fan videos πάνω σε τραγούδια των My Chemical Romance. Η εικαστικός είχε παρουσιάσει το σύμπαν του The Dying World ως μικρού μήκους ταινία στο Annecy Film Festival το 2025, ενώ το νέο φιλμ επεκτείνει αυτή την ιστορία, συνδέοντάς τη με τον κόσμο και τη θεματολογία του The Black Parade.

Η μουσική επένδυση συνδέεται άμεσα με το επετειακό άλμπουμ, καθώς αξιοποιεί το "The End", το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου, ενώ περιλαμβάνει και ζωντανή εκτέλεση του "Flying River, Violin Concerto" του Pascal Dusapin από την Utopia Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Giuseppe Mengoli.

Το "Prelude to the End" έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία της επετειακής έκδοσης του The Black Parade και θα προβληθεί στις δύο τελευταίες συναυλίες της πενθήμερης παρουσίας των My Chemical Romance στο Hollywood Bowl, στις 30 και 31 Οκτωβρίου. Οι εμφανίσεις αυτές αποτελούν μέρος της περιοδείας για τα 20 χρόνια του άλμπουμ, ενός δίσκου που παραμένει σημείο αναφοράς για την emo και alternative rock σκηνή.

Για τους My Chemical Romance, η επέτειος του The Black Parade δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή ενός εμβληματικού δίσκου επί σκηνής. Με το "Prelude to the End", ο κόσμος του άλμπουμ αποκτά μια νέα, κινηματογραφική διάσταση, συναντώντας τη φαντασία μιας εικαστικού που μεγάλωσε με τη μουσική τους και ένα καστ που δύσκολα θα περίμενε κανείς να βρεθεί στην ίδια παραγωγή.