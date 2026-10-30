Πληροφορίες

Phoebe Bridgers, Billie Eilish και Hideo Kojima συναντιούνται στο νέο animated φιλμ των My Chemical Romance

Το "Prelude to the End" είναι μια αλλόκοτη animated ιστορία που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εικαστικό Lauren Tsai.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Οι My Chemical Romance γιορτάζουν τα 20 χρόνια του The Black Parade με έναν τρόπο που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα επετειακά reissues και τις συναυλίες. Το συγκρότημα παρουσίασε το "Prelude to the End", μια νέα animated μικρού μήκους ταινία σε συνεργασία με την εικαστικό Lauren Tsai, συγκεντρώνοντας ένα απρόσμενο καστ: Phoebe Bridgers, Billie Eilish, Hideo Kojima και τον ηθοποιό John C. McGinley.

Η ιστορία ακολουθεί την Astrid, μια μαθήτρια σε ένα παράξενο οικοτροφείο της Νέας Αγγλίας, το οποίο έχει κατακλυστεί από σκουπίδια. Όταν οι υπεύθυνοι του σχολείου πετούν το αγαπημένο της μπλοκ ζωγραφικής σε έναν αγωγό απορριμμάτων, εκείνη πέφτει πίσω του και καταλήγει σε έναν αλλόκοτο κόσμο, όπου ξεχασμένες ιδέες παίρνουν ζωή. Εκεί συναντά γνώριμες φιγούρες και ανακαλύπτει ένα διαφορετικό σύμπαν, με τη φαντασία και τη δημιουργικότητα να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η ίδια η Lauren Tsai δανείζει τη φωνή της στην Astrid. Η Billie Eilish υποδύεται τη στενή φίλη της, ενώ η Phoebe Bridgers ακούγεται στον ρόλο της αδελφής της. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Hideo Kojima ως "The Teacher" και ο John C. McGinley ως "The Dean", μια αυστηρή φιγούρα εξουσίας στο σχολείο.

Η συνεργασία έχει και μια προσωπική διάσταση για την Tsai. Όπως έχει αποκαλύψει, μεγάλωσε δημιουργώντας animated fan videos πάνω σε τραγούδια των My Chemical Romance. Η εικαστικός είχε παρουσιάσει το σύμπαν του The Dying World ως μικρού μήκους ταινία στο Annecy Film Festival το 2025, ενώ το νέο φιλμ επεκτείνει αυτή την ιστορία, συνδέοντάς τη με τον κόσμο και τη θεματολογία του The Black Parade.

Η μουσική επένδυση συνδέεται άμεσα με το επετειακό άλμπουμ, καθώς αξιοποιεί το "The End", το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου, ενώ περιλαμβάνει και ζωντανή εκτέλεση του "Flying River, Violin Concerto" του Pascal Dusapin από την Utopia Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Giuseppe Mengoli.

Το "Prelude to the End" έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία της επετειακής έκδοσης του The Black Parade και θα προβληθεί στις δύο τελευταίες συναυλίες της πενθήμερης παρουσίας των My Chemical Romance στο Hollywood Bowl, στις 30 και 31 Οκτωβρίου. Οι εμφανίσεις αυτές αποτελούν μέρος της περιοδείας για τα 20 χρόνια του άλμπουμ, ενός δίσκου που παραμένει σημείο αναφοράς για την emo και alternative rock σκηνή.

Για τους My Chemical Romance, η επέτειος του The Black Parade δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή ενός εμβληματικού δίσκου επί σκηνής. Με το "Prelude to the End", ο κόσμος του άλμπουμ αποκτά μια νέα, κινηματογραφική διάσταση, συναντώντας τη φαντασία μιας εικαστικού που μεγάλωσε με τη μουσική τους και ένα καστ που δύσκολα θα περίμενε κανείς να βρεθεί στην ίδια παραγωγή.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Οι Foo Fighters κυκλοφορούν τη διασκευή τους στο "Baker Street" του Gerry Rafferty, 29 χρόνια μετά την ηχογράφησή της

Μια ηχογράφηση από το 1997, που για χρόνια παρέμενε δύσκολα προσβάσιμη στις streaming πλατφόρμες,...

Phoebe Bridgers, Billie Eilish και Hideo Kojima συναντιούνται στο νέο animated φιλμ των My Chemical Romance

Το "Prelude to the End" είναι μια αλλόκοτη animated ιστορία που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την...

Fontaines D.C.: Έπαιξαν για πρώτη φορά live το "Demolition" στο Βελιγράδι και χαιρέτισαν τη νίκη των φοιτητών στη Σερβία

Ο Grian Chatten αφιέρωσε τη βραδιά στους ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των...

Featured

Ο Sir Patrick Stewart έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω σπουδαίους ρόλους και φιλανθρωπική δράση

Ο στενός του φίλος Ian McKellen, ο William Shatner και πλήθος συναδέλφων του αποχαιρετούν έναν...

Halloween: Τα καλύτερα soundtracks που γεννήθηκαν από ταινίες horror

Οι μουσικές που δεν χορταίνουμε να ακούμε, κι ας έχουν συνδεθεί με τρόμο.

Οι Tindersticks ανακοίνωσαν το 15ο album τους, “Dog Roses”

Το συγκρότημα αποκάλυψε ήδη το lead single “Loving, Leaving” και ότι ο δίσκος έρχεται τον Μάρτιο...

Best of Network

Ο David Beckham έκανε πραγματικότητα το όνειρο ενός 5χρονου θαυμαστή του
Προτεινόμενο
Ο David Beckham έκανε πραγματικότητα το όνειρο ενός 5χρονου θαυμαστή του
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Έφυγε από τη ζωή ο Patrick Stewart σε ηλικία 86 ετών
Προτεινόμενο
Έφυγε από τη ζωή ο Patrick Stewart σε ηλικία 86 ετών
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η νέα συνεργασία Loewe x On παντρεύει την αθλητική τεχνολογία με το φουτουριστικό design
FASHION NEWS
Η νέα συνεργασία Loewe x On παντρεύει την αθλητική τεχνολογία με το φουτουριστικό design
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Το opening party του 38ου Athens Fashion Week
FASHION NEWS
Το opening party του 38ου Athens Fashion Week
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Ted Bundy: Το DNA εξιχνίασε κι άλλη δολοφονία έφηβης, 50 χρόνια μετά το έγκλημα
Προτεινόμενο
Ted Bundy: Το DNA εξιχνίασε κι άλλη δολοφονία έφηβης, 50 χρόνια μετά το έγκλημα
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Οι 5 διαφορετικοί τρόποι που θα φορέσουμε το blazer φέτος
WHAT TO WEAR
Οι 5 διαφορετικοί τρόποι που θα φορέσουμε το blazer φέτος
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Τελικά η κλασική μουσική χαλαρώνει (και) τους αγχώδεις σκύλους
Προτεινόμενο
Τελικά η κλασική μουσική χαλαρώνει (και) τους αγχώδεις σκύλους
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Ποιες χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν τρόφιμα για ώρα ανάγκης;
Προτεινόμενο
Ποιες χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν τρόφιμα για ώρα ανάγκης;
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Από το Chicken Nugget μέχρι το Cannoli, αυτά είναι τα ονόματα που δίνουν στα κατοικίδιά τους το 2026
Προτεινόμενο
Από το Chicken Nugget μέχρι το Cannoli, αυτά είναι τα ονόματα που δίνουν στα κατοικίδιά τους το 2026
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr