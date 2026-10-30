Το “3121” του Prince επιστρέφει με ακυκλοφόρητα τραγούδια, live album και concert film

Το 3121 του Prince συμπληρώνει 20 χρόνια και επιστρέφει σε μία πλούσια έκδοση, που συνοδεύεται από δέκα ηχογραφήσεις του αρχείου του, ένα μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητο live album και ένα concert film διάρκειας δυόμισι ωρών.

Το album κυκλοφόρησε αρχικά τον Μάρτιο του 2006, σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον για τον Prince είχε αναζωπυρωθεί μετά την επιτυχία του Musicology. Με τραγούδια όπως τα “Black Sweat”, “Te Amo Corazón” και “Fury”, έγινε ο πρώτος δίσκος της καριέρας του που έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 και ο τέταρτος συνολικά που έφθασε στο Νο 1 του αμερικανικού chart. Το 3121 ανήκει στη μεγάλη επιστροφή του καλλιτέχνη στο κέντρο της pop κουλτούρας στα μέσα των ’00s, αλλά παραμένει πιστό στον funk/soul/rock πυρήνα του Prince.

Η 3121 Expanded Edition θα κυκλοφορήσει στις 11 Δεκεμβρίου από την NPG Records και το Prince Estate. Στα δώδεκα τραγούδια του αρχικού album προστίθενται δέκα ηχογραφήσεις από το vault του Prince. Ανάμεσά τους βρίσκονται ακυκλοφόρητες ακουστικές εκδοχές τριών κομματιών του 3121, τα “The Word”, “Love” και “Te Amo Corazón”, καθώς και αρχειακά τραγούδια, όπως τα “The Streets of Panama”, “Another Girl”, “Glass Cutter” και “Girls in the Band”.

Πρώτο δείγμα της έκδοσης είναι το μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητο “Time of Ur Life”, ήδη διαθέιμο όπως και το video από live ερμηνεία του “Black Sweat”. Η συλλογή θα κυκλοφορήσει ψηφιακά, αλλά και σε εκδόσεις τριών βινυλίων και διπλό CDs, οι οποίες θα συνοδεύονται από Blu-ray.







Το οπτικό υλικό του Blu-ray προέρχεται από τη συναυλία που έδωσε ο Prince στις 20 Ιανουαρίου 2007, κατά τη διάρκεια των residency εμφανίσεων στο Las Vegas. Η ίδια εμφάνιση θα κυκλοφορήσει και αυτόνομα ως 3121 Las Vegas Live στις 27 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Record Store Day Black Friday.

Το set ξεπερνά σε διάρκεια τις δύο ώρες και συνδέει το υλικό των 3121 και Musicology με τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της καριέρας του, όπως τα “Purple Rain”, “Kiss”, “If I Was Your Girlfriend” και “U Got the Look”. Περιλαμβάνει επίσης διασκευές, αποτυπώνοντας το μεγαλείο του Prince όχι μόνο ως performer. αλλά και ως πολυοργανίστα και bandleader που μπορούσε να μετατρέψει μία συναυλία σε ένα οργασμικό funk jam.

Η εμφάνιση θα περάσει και από τα σινεμά, με τον τίτλο Prince: 3121 Las Vegas Concert. Το μέχρι σήμερα αθέατο φιλμ, διάρκειας 154 λεπτών, θα προβληθεί σε περιορισμένη κινηματογραφική διανομή στις ΗΠΑ και τον Καναδά από τις 3 Δεκεμβρίου, σε εικόνα 4K και, όπου υπάρχει η σχετική υποδομή, ήχο Dolby Atmos

Η επερχόμενη επανέκδοση ακολουθεί το Timeless, τη συλλογή τραγουδιών που κυκλοφόρησε το Prince Estate στα τέλη Αυγούστου. Ο δίσκος συγκέντρωσε δέκα ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από το περίφημο vault, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη τη δημιουργική διαδρομή του Prince, από το 1977 έως το 2016.