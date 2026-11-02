Πώς ένα τραγούδι των Khoma βρέθηκε στο soundtrack της ταινίας "The Girl with the Dragon Tattoo";

Μια μάλλον απρόσμενη ιστορία από τα παρασκήνια του The Girl with the Dragon Tattoo έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Johannes Persson των Cult of Luna. Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ένα τραγούδι των Khoma, της μπάντας στην οποία συμμετείχε πριν από την καθιέρωση των Cult of Luna, κατέληξε στο soundtrack της ταινίας του David Fincher, έπειτα από επιλογή του Trent Reznor των Nine Inch Nails.

Το κομμάτι ήταν το "The Guillotine", από το άλμπουμ The Second Wave των Khoma, που κυκλοφόρησε το 2006. Ο Persson είχε τότε αναλάβει καθήκοντα casting director για την ταινία και, έπειτα από σχετικό αίτημα του Fincher και της παραγωγού Ceán Chaffin, τους είχε στείλει μουσική από το προσωπικό του αρχείο. Ανάμεσα στις επιλογές βρισκόταν και το συγκεκριμένο τραγούδι.

Ο Reznor, ο οποίος μαζί με τον Atticus Ross είχε αναλάβει τη μουσική της ταινίας, ξεχώρισε το "The Guillotine" και αποφάσισε να το συμπεριλάβει. Ο Persson δεν είχε προσωπική επαφή με τον Reznor και έμαθε για την επιλογή του όταν ο ίδιος ο Fincher τού ανέφερε ότι ο συνθέτης είχε ενθουσιαστεί με το κομμάτι. Μάλιστα, ο μουσικός θυμήθηκε με χιούμορ πως το είχε γράψει μέσα σε μόλις δέκα λεπτά.

Οι Khoma δημιουργήθηκαν το 2002 από τον Persson, τον κιθαρίστα Fredrik Kihlberg και τον τραγουδιστή Jan Jämte. Κυκλοφόρησαν τέσσερα άλμπουμ, προτού η δραστηριότητά τους περιοριστεί, καθώς τα μέλη τους είχαν παράλληλες μουσικές υποχρεώσεις. Ο Persson έχει αναφέρει πως πιστεύει ότι το συγκρότημα θα μπορούσε να είχε αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη απήχηση, αν οι συνθήκες τού επέτρεπαν να συνεχίσει με την ίδια δυναμική.

Η ιστορία έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: το The Girl with the Dragon Tattoo ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες του Reznor με τον Fincher. Ο Reznor και ο Ross δημιούργησαν ένα σκοτεινό, σχεδόν τρίωρο ηχητικό σύμπαν για την ταινία του 2011, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διασκευή του "Immigrant Song" των Led Zeppelin, με τη συμμετοχή της Karen O των Yeah Yeah Yeahs. Το soundtrack απέσπασε το Grammy Καλύτερης Μουσικής για Οπτικά Μέσα το 2012.

Στο μεταξύ, ο Persson ετοιμάζεται να επιστρέψει με τους Cult of Luna. Το σουηδικό post-metal συγκρότημα πρόκειται να κυκλοφορήσει το δέκατο άλμπουμ του, In The Shadow Of Your Shadow, στις 6 Νοεμβρίου, ενώ έχει ήδη προγραμματίσει περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Έτσι, μια μικρή ιστορία από το παρελθόν των Khoma έρχεται να συνδεθεί με δύο διαφορετικά κεφάλαια της μουσικής διαδρομής του Persson: την κινηματογραφική δουλειά ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους συνθέτες της σύγχρονης κινηματογραφικής μουσικής και τη συνεχιζόμενη πορεία ενός από τα σημαντικότερα ονόματα του ευρωπαϊκού post-metal.