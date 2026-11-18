Οι Queen αποφάσισαν να επεξεργαστούν και να κάνουν κάτι καλύτερο για το διαχρονικό "Thank God It’s Christmas", το χριστουγεννιάτικο single τους, δίνοντάς του μια νέα ηχητική διάσταση, την οποία, όπως φαίνεται, ήθελαν εδώ και χρόνια.

Το πρωτότυπο τραγούδι κυκλοφόρησε στα τέλη Νοεμβρίου του 1984 και έφτασε μέχρι το Νο. 21 των βρετανικών charts, μια μάλλον μέτρια επίδοση για τα δεδομένα των Queen. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ωστόσο, εξελίχθηκε σε ένα από τα αγαπημένα εποχιακά τραγούδια του συγκροτήματος, συγκεντρώνοντας σχεδόν 400 εκατομμύρια streams στο Spotify. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πορεία έπαιξε η συμπερίληψή του στις συλλογές Greatest Hits III και Platinum Collection των Queen, αλλά και η παρουσία του σε αμέτρητες χριστουγεννιάτικες playlists.

Τώρα, ο Brian May και ο Roger Taylor επιστρέφουν στο τραγούδι και το επαναπροσδιορίζουν, αφαιρώντας τα αρχικά drum machines και προσθέτοντας πραγματικά τύμπανα, περισσότερες κιθάρες και επιπλέον δεύτερα φωνητικά. Με άλλα λόγια, το κάνουν να ακούγεται περισσότερο σαν Queen. Για να ολοκληρωθεί η εορταστική ατμόσφαιρα, στη νέα εκδοχή έχουν προστεθεί και κουδουνάκια από έλκηθρο.

Ο Brian May αντιμετωπίζει τη νέα ηχογράφηση ως έναν όμορφο κύκλο που κλείνει, θυμούμενος τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε το πρωτότυπο τραγούδι. «Τότε ήμασταν ο Roger κι εγώ που συνεργαστήκαμε για να δημιουργήσουμε αυτό το τραγούδι. Οι άμεσες συνεργασίες μεταξύ μας ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, οπότε αυτή ήταν κάτι ξεχωριστό. Ο Roger είχε ήδη ολοκληρώσει τους στίχους των κουπλέ και εγώ άκουγα ήδη στο μυαλό μου το ρεφρέν. Ηχογραφήσαμε τα πάντα στο σπίτι, χρησιμοποιώντας ένα drum machine, μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Στη συνέχεια, ο Freddie έκανε το δικό του μέρος σε μία και μοναδική ηχογράφηση στο Μόναχο. Η δισκογραφική εταιρεία ολοκλήρωσε τη διαδικασία σε χρόνο-ρεκόρ, ίσα ίσα για να προλάβουμε τα Χριστούγεννα. Όλη η διαδικασία, όμως, έγινε βιαστικά».

Από την πλευρά του, ο Roger Taylor θυμάται επίσης τις αρχικές ηχογραφήσεις και εξηγεί γιατί ένιωθε ότι το τραγούδι δεν είχε αποκτήσει ποτέ την ιδανική μορφή του. «Πήγαμε το demo στο Μόναχο και το ηχογραφήσαμε μέσα σε ένα βράδυ, με τον Freddie να τραγουδά. Ποτέ δεν ένιωσα ότι ήταν τόσο ολοκληρωμένο ως κομμάτι των Queen όσο θα μπορούσε να είναι. Έτσι, η ευκαιρία να το ξαναδουλέψουμε, προσθέτοντας νέα δεύτερα φωνητικά, πραγματικά τύμπανα και περισσότερη κιθάρα, το ανέβασε πλέον στα δικά μας standards. Καλή τύχη σε όλους όσοι ταξιδεύουν μαζί του!».

Το 1984, οι Brian May και Roger Taylor είχαν δημιουργήσει αρχικά demos για δύο διαφορετικά τραγούδια. Το δεύτερο ήταν το "I Dream Of Christmas" του May, το οποίο ο κιθαρίστας χάρισε στη μελλοντική σύζυγό του, Anita Dobson, η οποία τότε πρωταγωνιστούσε στη βρετανική τηλεοπτική σειρά "EastEnders". Τρία χρόνια αργότερα, το 1987, η Dobson κυκλοφόρησε το τραγούδι ως χριστουγεννιάτικο single, συνοδευόμενη από τη χορωδία Langdon School Choir.

Η νέα εκδοχή του "Thank God It’s Christmas", με τίτλο "Thank God It's Christmas... Again!", είναι ήδη διαθέσιμη στις ψηφιακές πλατφόρμες streaming. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του σε συλλεκτικό single βινυλίου 7 ιντσών στις 18 Δεκεμβρίου, με τα φυσικά αντίτυπα να έχουν ήδη εξαντληθεί.