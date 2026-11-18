Ο John Christ, ο κιθαρίστας που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του πρώιμου ήχου των Danzig, πέθανε σε ηλικία 61 ετών. Την είδηση ανακοίνωσαν οι οικείοι του στις 16 Νοεμβρίου, αναφέροντας ότι ο μουσικός έφυγε ειρηνικά μία ημέρα νωρίτερα. Δεν προγραμματίζεται δημόσια τελετή και η οικογένειά του ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της. Η αιτία του θανάτου δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Christ είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπιζε ένα σοβαρό, χωρίς να το κατονομάζει, πρόβλημα υγείας. Οι γιατροί τού είχαν συστήσει να διακόψει για μερικούς μήνες τις εμφανίσεις, τα ιδιαίτερα μαθήματα και τα μουσικά εργαστήρια, προκειμένου να αναρρώσει. Τότε διαβεβαίωνε το κοινό του ότι θα επέστρεφε μόλις μπορούσε να παίξει ξανά.

Γεννημένος ως John Wolfgang Knoll στο Maryland το 1965, είχε σπουδάσει κλασική κιθάρα στο Peabody Institute και jazz, θεωρία και σύνθεση, στο Towson State University. Το 1987 μετακόμισε στο New Jersey για να ενταχθεί στους Samhain, το συγκρότημα που είχε δημιουργήσει ο Glenn Danzig μετά την αποχώρησή του από τους Misfits. Λίγο αργότερα, με την παρέμβαση του παραγωγού Rick Rubin και την προσθήκη του ντράμερ Chuck Biscuits, οι Samhain μετασχηματίστηκαν στους Danzig.

Ο Christ αποτέλεσε, λοιπόν, μέλος της αρχικής σύνθεσης, μαζί με τον Danzig, τον μπασίστα Eerie Von και τον Biscuits. Οι blues καταβολές, τα ογκώδη riffs, τα διαπεραστικά σόλο και οι χαρακτηριστικές αρμονικές του έδωσαν ιδιαίτερη ταυτότητα σε έναν ήχο που ένωνε το heavy metal με το gothic rock και το σκοτεινό rock ’n’ roll.

Έπαιξε στα τέσσερα πρώτα και πλέον αναγνωρισμένα albums της μπάντας: Danzig (1988), Danzig II: Lucifuge (1990), Danzig III: How the Gods Kill (1992) και Danzig 4 (1994). Έπαιξε επίσης στο EP Thrall-Demonsweatlive τού 1993, όπου η ζωντανή επανεκτέλεση “Mother ’93” μετέτρεψε ένα τραγούδι από το ντεμπούτο άλμπουμ τους στη μεγαλύτερη επιτυχία των Danzig.

Ο Christ αποχώρησε το 1995, λόγω της τεταμένης σχέσης του με τον Danzig, και δεν επέστρεψε ποτέ επίσημα στην μπάντα. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, συμμετείχε στους βραχύβιους Juice 13 τού Randy Castillo και το 1999 κυκλοφόρησε το μοναδικό προσωπικό του album, Flesh Caffeine. Ένα σοβαρό αυτοκινητικό δυστύχημα το 2004 τον κράτησε μακριά από την κιθάρα για χρόνια, προτού επιστρέψει περιστασιακά στις εμφανίσεις και στη μουσική διδασκαλία.

Οι Danzig, από την άλλη, παραμένουν ενεργοί από το 1987 με μοναδικό σταθερό μέλος τον Glenn Danzig, αλλάζοντας επανειλημμένα σύνθεση και κατεύθυνση. Στα Blackacidevil τού 1996 και 6:66 Satan’s Child τού 1999 στράφηκαν προς έναν πιο industrial ήχο, πριν επιστρέψουν σταδιακά στο βαρύ, bluesy metal των πρώτων χρόνων τους. Στη θέση τού κιθαρίστα πέρασαν, μεταξύ άλλων, οι Tommy Victor, Jeff Chambers και Todd Youth, με τον Victor να αποτελεί ξανά σταθερό συνεργάτη του Glenn Danzig από το 2008.

Το τελευταίο album των Danzig με πρωτότυπο υλικό παραμένει το Black Laden Crown, που κυκλοφόρησε το 2017. Το 2020, ακολούθησε το Danzig Sings Elvis, μία συλλογή διασκευών σε τραγούδια του Elvis Presley και η πιο πρόσφατη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος.