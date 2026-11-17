Στις 14 Νοεμβρίου 2026, οι Joy Division και οι New Order εντάχθηκαν από κοινού στο Rock & Roll Hall of Fame, σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ιστορία της μουσικής. Ο Peter Hook ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος των δύο συγκροτημάτων που βρέθηκε στην τελετή για να παραλάβει την τιμητική διάκριση, ενώ την εισαγωγή τους στο Hall of Fame ανέλαβαν οι Deftones, η Lauren Mayberry των CHVRCHES και ο Trent Reznor.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο θρυλικός μπασίστας δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με τη μακροχρόνια ρήξη του με τα υπόλοιπα μέλη των New Order. Οι φήμες και οι συζητήσεις για μια πιθανή επανένωση του ιστορικού συγκροτήματος δεν έχουν σταματήσει όλα αυτά τα χρόνια, όμως η πολυετής αντιπαράθεση ανάμεσα στον Hook και τον frontman Bernard Sumner μοιάζει να έχει αφήσει ένα αγεφύρωτο χάσμα.

Όταν, λοιπόν, ρωτήθηκε γιατί δεν θα ήθελε να επανενωθεί με τους πρώην συνεργάτες του, ο Peter Hook ήταν απολύτως ξεκάθαρος: «Εξαιτίας όσων έκαναν σε εμένα και την οικογένειά μου, δεν πρόκειται να τους συγχωρήσω ποτέ. Τόσο απλά».

Ο Hook αποχώρησε από τους New Order το 2007, όταν οι δημιουργικές διαφωνίες και οι εντάσεις με τον Sumner είχαν φτάσει σε οριακό σημείο. Οι δυο τους είχαν σχηματίσει αρχικά τους Joy Division το 1976, με τον Ian Curtis να αναλαμβάνει τα φωνητικά λίγο αργότερα και τον Stephen Morris να εντάσσεται στο συγκρότημα ως ντράμερ έναν χρόνο μετά. Μετά τον θάνατο του Curtis το 1980, τα εναπομείναντα μέλη των Joy Division δημιούργησαν τους New Order, οι οποίοι εξελίχθηκαν σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ηλεκτρονικής και χορευτικής μουσικής σκηνής.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στους παιδικούς φίλους Peter Hook και Bernard Sumner εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα σκληρή δικαστική διαμάχη μετά την αποχώρηση του πρώτου από τους New Order.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό XFM το 2007, ο Hook είχε δηλώσει πως οι δυο τους δεν συνεργάζονταν πλέον. Οι φήμες περί οριστικής διάλυσης των New Order είχαν τότε φουντώσει, αν και μια δήλωση από πηγή που φερόταν να βρίσκεται κοντά στο συγκρότημα διέψευσε το ενδεχόμενο διάλυσης. Παρ' όλα αυτά, οι New Order ουσιαστικά παρέμειναν σε παύση μέχρι το 2011.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2015, όταν ο Hook κατέθεσε αγωγή εναντίον των Sumner, Stephen Morris και Gillian Gilbert, με αφορμή μια διαφωνία σχετικά με τα δικαιώματα και τα έσοδα του συγκροτήματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών είχε λάβει μόλις το 1,25% των δικαιωμάτων και των υπόλοιπων εσόδων των New Order. Την ίδια περίοδο, εταιρεία που είχαν δημιουργήσει οι τρεις πρώην συνεργάτες του φέρεται να είχε αποφέρει σχεδόν 7,8 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 10,3 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2017 οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οριστικό συμβιβασμό. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις πρόσφατες δηλώσεις του, οι σχέσεις του Hook με τον Sumner δεν έχουν αποκατασταθεί. Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για το ενδεχόμενο μιας επανένωσης, ο μπασίστας απάντησε με αρκετή δόση ειρωνείας: «Εκτός κι αν η προσφορά είναι 200 εκατομμύρια δολάρια, τότε θα κάνω ό,τι έκαναν οι Oasis», είπε γελώντας.

Παρά την εμφανή πικρία του για όσα συνέβησαν με τους πρώην συνεργάτες του, ο Peter Hook δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τους θαυμαστές των Joy Division και των New Order κατά τη διάρκεια της τελετής. Στη σύντομη ομιλία του δεν αναφέρθηκε σε κανένα από τα υπόλοιπα μέλη των συγκροτημάτων, επιλέγοντας να αφιερώσει τη διάκριση στο κοινό που στήριξε τη μουσική τους πορεία όλα αυτά τα χρόνια.

«Είμαι μόνος μου, αλλά δεν είμαι μόνος», είπε χαρακτηριστικά από τη σκηνή του Rock & Roll Hall of Fame. «Θέλω να ευχαριστήσω τους fans για όλες τις υπέροχες και ανεκτίμητες προσπάθειές τους, χάρη στις οποίες έγινε πραγματικότητα αυτή η στιγμή και βρίσκομαι εδώ απόψε. Αυτό το βραβείο είναι για εκείνους».