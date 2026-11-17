Οι Fall Out Boy βρίσκονται πλέον σε τροχιά νέου album και συνεχίζουν να μας δίνουν νέο υλικό. Στις 13 Νοεμβρίου, κυκλοφόρησαν το δεύτερο νέο single τους, με τίτλο "Doomsday Generation (Slacker for the Ages)" στο οποίο συμμετέχει μια ιδιαίτερα σημαντική μορφή της αμερικανικής hardcore και post-hardcore σκηνής των '90s: ο Walter Schreifels.

Ο Schreifels έγινε αρχικά γνωστός ως frontman των Gorilla Biscuits, μιας από τις σημαντικότερες hardcore punk μπάντες που εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του '80, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε τους Quicksand, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην εξέλιξη του post-hardcore ήχου κατά τη δεκαετία του '90.

Η συνεργασία αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί μια εντελώς απρόσμενη συνάντηση. Οι Fall Out Boy έχουν συνδεθεί με τον Schreifels και τη μουσική του εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2005 είχαν διασκευάσει το "Start Today" των Gorilla Biscuits για το soundtrack του videogame Tony Hawk's American Wasteland. Μάλιστα, όταν επανεκδόθηκε το From Under the Cork Tree με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία του, η συγκεκριμένη διασκευή συμπεριλήφθηκε στο bonus υλικό.

Το νέο single έρχεται μετά το "ACES", το πρώτο τραγούδι που παρουσίασαν οι Fall Out Boy στη νέα αυτή περίοδο, παράλληλα με μια pop-up συναυλία σε εμπορικό κέντρο του Λος Άντζελες. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση της περιοδείας τους Twilight of the Punks Tour, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Μάλιστα, η μπάντα επέλεξε έναν αρκετά ιδιαίτερο τρόπο για να παρουσιάσει στους παρευρισκόμενους το "Doomsday Generation (Slacker for the Ages)»" μοιράζοντας εκ των προτέρων αντίτυπα του single σε κασέτες VHS. Μια κίνηση που ταιριάζει απόλυτα με τη νοσταλγική, retro αισθητική της νέας εποχής των Fall Out Boy, αν και αφήνει ένα εύλογο ερώτημα: πόσοι από τους fans που πήραν την κασέτα είχαν ακόμη διαθέσιμο ένα VHS player για να την παρακολουθήσουν;

Οι πρώτες αντιδράσεις των ακροατών στα νέα τραγούδια είναι ιδιαίτερα θετικές, με πολλούς παλιούς fans να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την κατεύθυνση που φαίνεται να ακολουθεί το συγκρότημα. Στο subreddit των Fall Out Boy, μάλιστα, η υποδοχή των νέων κυκλοφοριών ήταν σχεδόν καθολικά θετική, με αρκετούς χρήστες να συνοψίζουν το συναίσθημά τους με τη φράση "we're so back".

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει και ο πιο βαρύς ήχος του "Doomsday Generation (Slacker for the Ages)", στον οποίο φαίνεται να έχει συμβάλει και η παρουσία του Schreifels. Άλλωστε, οι Fall Out Boy ξεκίνησαν τη μουσική τους διαδρομή μέσα από την hardcore σκηνή και τις επιρροές της, πριν εξελιχθούν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα της σύγχρονης pop punk και alternative rock μουσικής.

Για τους παλαιότερους ακροατές, η επιστροφή σε αυτή την ηχητική ταυτότητα έχει έντονη νοσταλγική διάσταση. Ακόμη και ο τίτλος του νέου single, με τη χαρακτηριστική του μακροσκελή διατύπωση και την παρένθεση, θυμίζει τις ιδιαίτερες ονοματοδοσίες των τραγουδιών της πρώιμης περιόδου του συγκροτήματος.