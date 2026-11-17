Ο Johnny Cash και ο James Bond δεν είναι ακριβώς δύο ονόματα που θα περίμενε κανείς να συναντήσει στην ίδια μουσική ιστορία. Κι όμως, ο θρυλικός country τραγουδοποιός είχε διεκδικήσει τη δική του θέση στο κινηματογραφικό σύμπαν του 007, γράφοντας ένα τραγούδι για την ταινία "Thunderball" του 1965, με πρωταγωνιστή τον Sean Connery. Οι παραγωγοί, ωστόσο, είχαν διαφορετική άποψη και τελικά επέλεξαν τον Tom Jones.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Cash δεν είχε απλώς προτείνει μια δική του εκδοχή του βασικού μουσικού θέματος. Έγραψε ένα ολοκληρωμένο τραγούδι με τίτλο "Thunderball", εμπνευσμένο από την πλοκή της ταινίας και τον κόσμο του Βρετανού πράκτορα. Η προσέγγισή του ήταν σαφώς πιο country, με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του να δίνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση στο κινηματογραφικό θέμα.

Η ιστορία πίσω από το επίσημο τραγούδι ήταν εξίσου περιπετειώδης. Αρχικά, ο συνθέτης John Barry και ο στιχουργός Leslie Bricusse είχαν δημιουργήσει το "Mr. Kiss Kiss, Bang Bang", το οποίο ηχογραφήθηκε πρώτα από τη Shirley Bassey και στη συνέχεια από την Dionne Warwick. Οι παραγωγοί της ταινίας, όμως, επέμειναν ότι το τραγούδι έπρεπε να περιλαμβάνει στον τίτλο του τη λέξη "Thunderball". Έτσι, προέκυψε η εκδοχή που έγραψε ο Don Black και ερμήνευσε τελικά ο Tom Jones.

Ο Cash, σύμφωνα με την ιστορία που αναφέρει σχετικό δημοσίευμα, είχε στείλει τη δική του σύνθεση στην παραγωγή χωρίς να γνωρίζει ότι η διαδικασία επιλογής είχε ήδη προχωρήσει. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει εκτός της ταινίας, χωρίς το τραγούδι του να κυκλοφορήσει τότε.

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν πέντε δεκαετίες μέχρι να αποκτήσει το κοινό πρόσβαση στην ηχογράφηση. Το "Thunderball" συμπεριλήφθηκε το 2011 στη συλλογή "Bootleg Vol. II: From Memphis to Hollywood", αποκαλύπτοντας μια άγνωστη πλευρά της δισκογραφικής διαδρομής του Cash.

Και μπορεί ο Tom Jones να έμεινε στην ιστορία ως η φωνή του "Thunderball", όμως η χαμένη εκδοχή του Johnny Cash αποτελεί ένα από εκείνα τα μουσικά παράδοξα που κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την ιστορία της pop κουλτούρας: ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της country είχε δοκιμάσει να δώσει στον 007 τη δική του, σκοτεινή και αμερικανική μουσική ταυτότητα.