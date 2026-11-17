Οι Muse έδωσαν την πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες συναυλίες τους στο Λονδίνο το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, μεταφέροντας το σύμπαν του "The Wow! Signal" στη σκηνή του The O2. Με ένα ρομπότ που τραγουδά, εντυπωσιακά οπτικά εφέ και μια νέα, φουτουριστική σκηνική παραγωγή, το συγκρότημα παρουσίασε ένα από τα πιο φιλόδοξα live shows του μέχρι σήμερα.

Η συναυλία ξεκίνησε με τις γιγαντοοθόνες να μεταφέρουν το κοινό στις 15 Αυγούστου 1977. Πρόκειται για την ημερομηνία κατά την οποία καταγράφηκε ένα ισχυρό, ανεξήγητο ραδιοσήμα διάρκειας 72 δευτερολέπτων, το οποίο προερχόταν από τον αστερισμό του Τοξότη. Η ένταση και το εύρος της συχνότητάς του οδήγησαν στην υπόθεση ότι θα μπορούσε να έχει εξωγήινη προέλευση. Το μυστηριώδες σήμα έμεινε στην ιστορία ως "The Wow! Signal".

Στη συνέχεια, ο Matt Bellamy εμφανίστηκε σε μια αιωρούμενη εξαγωνική σκηνική κατασκευή, περιτριγυρισμένος από ακτίνες λέιζερ, για να ερμηνεύσει το "Hexagons", ένα από τα τραγούδια του νέου album. Ακολούθησε η επανένωσή του με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος για τα κομμάτια "The Sickness In You And I" και "Unravelling".

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Οι Muse εμφανίστηκαν κάτω από μια τεράστια τρισδιάστατη αναπαράσταση της κυματομορφής του "The Wow! Signal", η οποία σχηματιζόταν στο διάστημα και παραπέμπει στο εικαστικό του νέου δίσκου. Στο σκηνικό κυριαρχούσε επίσης μια εντυπωσιακή απεικόνιση της Ευρώπης, ενός από τους δορυφόρους του Δία.

Ωστόσο, ένα από τα στοιχεία που τράβηξαν περισσότερο την προσοχή των θεατών ήταν ένα ανθρωποειδές ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο βρισκόταν στο πίσω μέρος του χώρου, δίνοντας την εντύπωση ότι χειριζόταν μια κονσόλα ήχου. Το όνομά του είναι Ameca και αποτελεί πλέον ένα από τα πιο παράξενα και ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας παραγωγής των Muse. Το ρομπότ δεν περιορίζεται απλώς στο να κινεί τα χέρια του και να χειρίζεται τα υποτιθέμενα controls, αλλά αναλαμβάνει και φωνητικά σε μια διαφορετική εκδοχή των "Kill Or Be Killed" και "JFK". Παράλληλα, δίνει και την χαρακτηριστική εισαγωγή με την ομιλία του εκπαιδευτή στρατιωτών στο "Psycho".

Οι Muse παρουσίασαν επίσης μια πιο ηλεκτρονική, synth-pop εκδοχή του "Undisclosed Desires»" με έντονη αισθητική που θύμιζε Depeche Mode, πριν κλείσουν το βασικό μέρος της συναυλίας με το "Starlight". Ο Bellamy εμφανίστηκε μάλιστα με φωτεινά LED γυαλιά και ένα εντυπωσιακό φωτιζόμενο jacket.

Ο Matt Bellamy κράτησε τις ομιλίες του στο ελάχιστο, περιοριζόμενος κυρίως σε ευχαριστίες προς το κοινό και στις συστάσεις των μελών της μπάντας. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να αναφερθεί και στην ιδιαίτερη σχέση των Muse με το The O2, σημειώνοντας πως αυτή ήταν περίπου η 15η ή 16η φορά που εμφανίζονταν στον συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχουν βάλει στο στόχαστρο το ρεκόρ των 21 εμφανίσεων του Prince στο venue. «Θα τα καταφέρουμε», υποσχέθηκε στους θεατές.