Μια εντυπωσιακή συναυλία μπροστά σε περίπου 90.000 θεατές έδωσαν οι Garbage το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, στην εμβληματική πλατεία Zócalo της Πόλης του Μεξικού. Το συγκρότημα συνδύασε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με μεξικανικούς μουσικούς ήχους, ενώ η frontwoman Shirley Manson βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει δημόσια την αλληλεγγύη της προς τον παλαιστινιακό λαό και τους ανθρώπους της Γάζας.

Η είσοδος στη συναυλία ήταν ελεύθερη, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα εκτενές setlist που κάλυψε διαφορετικές περιόδους της δισκογραφίας των Garbage. Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν τα αγαπημένα "Only Happy When It Rains", "Stupid Girl" και "Cherry Lips (Go Baby Go!)".

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν η νέα εκδοχή του "The World Is Not Enough", της μεγάλης επιτυχίας που είχαν ηχογραφήσει για την ομώνυμη ταινία James Bond. Το κομμάτι παρουσιάστηκε με τη συνοδεία της Mariachi Fiesta de México, σε μια ιδιαίτερη ενορχήστρωση που επιμελήθηκε ο Héctor Ruiz, αντικαθιστώντας τον γνώριμο ορχηστρικό ήχο με στοιχεία της μεξικανικής μουσικής παράδοσης.

Στη συναυλία υπήρξε και μια ακόμη έκπληξη: η Paulina Villarreal των The Warning ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει μαζί με τους Garbage το "I Think I'm Paranoid". Παράλληλα, το συγκρότημα παρουσίασε και μια διασκευή του "Lovesong" των The Cure.

Πέρα από τη μουσική, η βραδιά είχε και έντονο κοινωνικό μήνυμα. Η Shirley Manson παρατήρησε τις παλαιστινιακές σημαίες που κρατούσαν θεατές μέσα στο κοινό και αποφάσισε να αναφερθεί δημόσια στη σημασία αυτής της κίνησης. «Θέλω να πω ότι βλέπω αυτές τις παλαιστινιακές σημαίες μέσα στο κοινό απόψε και αυτό με κάνει πραγματικά χαρούμενη. Με κάνει χαρούμενη να βλέπω ανθρώπους να αγωνίζονται για εκείνους που δεν έχουν πολλά στη ζωή τους, που χρειάζονται προστασία και που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύναμη η οποία απειλεί να τους καταστρέψει ολοκληρωτικά».

«Το σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όλοι είμαστε απολύτως ίδιοι. Δεν έχει σημασία αν κατάγεσαι από τη γαμ@@@ Παλαιστίνη, από την Πόλη του Μεξικού, από το Εδιμβούργο της Σκωτίας, από το Μάντισον του Ουισκόνσιν ή από τη Βοστώνη της Μασαχουσέτης. Είμαστε όλοι ίδιοι».

Η Shirley Manson έγινε η πρώτη γυναίκα χωρίς ισπανόφωνη καταγωγή που ανέβηκε ως headliner στη σκηνή του Zócalo. Στον συγκεκριμένο εμβληματικό υπαίθριο χώρο έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως η Rosalía το 2023 και η Shakira νωρίτερα μέσα στο 2026.

Μιλώντας στο Billboard Español, η Manson χαρακτήρισε τη συναυλία μία από τις μεγαλύτερες τιμές στην ιστορία του συγκροτήματος. «Είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές ολόκληρης της καριέρας μας και όλο το συγκρότημα είναι πολύ ενθουσιασμένο. Ειλικρινά, είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι και περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ απόψε. Είναι κάτι το εξαιρετικό. Πρόκειται για την κορύφωση 30 χρόνων επισκέψεων στο Μεξικό και συναυλιών σε αυτή την υπέροχη πόλη». Η εμφάνισή της είχε και μια ιδιαίτερη αισθητική αναφορά στη μεξικανική κουλτούρα, καθώς επέλεξε ένα εντυπωσιακό floral τρίχρωμο headpiece και πλεξούδα στα μαλλιά, παραπέμποντας στην εμβληματική Μεξικανή καλλιτέχνιδα Frida Kahlo.

Η συναυλία στο Μεξικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο για τους Garbage. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε πέρυσι το τελευταίο του album, Let All That We Imagine Be the Light, ενώ τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει ως special guest σε δύο συναυλίες των Foo Fighters στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο και το Εδιμβούργο, τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ο Dave Grohl εξήγησε πως η επιλογή των Garbage συνδέεται και με τη μακρόχρονη σχέση των δύο συγκροτημάτων, καθώς κυκλοφόρησαν τα πρώτα τους albums περίπου την ίδια περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του '90. «Υπάρχει μια συντροφικότητα που δημιουργήθηκε πριν από πολύ καιρό και, κατά κάποιον τρόπο, μεγαλώσαμε μαζί. Έχουμε κοινές εμπειρίες, συναντιόμαστε πού και πού και όταν ξαναβρίσκουμε τα συγκροτήματά μας, είναι πραγματικές επανενώσεις. Είναι κάτι περισσότερο από τη μουσική. Είναι οι άνθρωποι. Οι ζωές μας έχουν αλλάξει και πλέον είμαστε οι σοφοί, παλιοί grunge τύποι που μπορούν να ξαναβρεθούν και να το κάνουν από την αρχή».