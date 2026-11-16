Τα 25 χρόνια παρουσίας του στην ηλεκτρονική μουσική γιορτάζει ο deadmau5 με την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου, το οποίο καταγράφει την καλλιτεχνική του πορεία, τη δημιουργική του εξέλιξη και την επιρροή του στην παγκόσμια dance σκηνή.

Με τίτλο "book_title_goes_here: 25 years of deadmau5", η πολυτελής έκδοση κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Soi Books και περιλαμβάνει 320 σελίδες με περισσότερες από 1.000 έγχρωμες φωτογραφίες. Το υλικό καλύπτει τη διαδρομή του Καναδού παραγωγού από τις πρώτες εμφανίσεις του μέχρι τις διεθνείς περιοδείες και τις μεγάλες συναυλιακές παραγωγές του.

Ένα σημαντικό μέρος του περιεχομένου προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του Joel Zimmerman, όπως είναι το πραγματικό όνομα του deadmau5, περιλαμβάνοντας φωτογραφίες που δεν έχουν δημοσιευτεί ξανά, backstage στιγμές και σπάνιο υλικό από τα παρασκήνια της καριέρας του. Στόχος είναι να προσφέρει στους fans μια πιο προσωπική ματιά στον άνθρωπο πίσω από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνολογία και τον σχεδιασμό των live shows του, τα οποία έχουν αποτελέσει βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας.

Ανάμεσα στα highlights του βιβλίου βρίσκεται το περίφημο cube stage, το εντυπωσιακό σκηνικό που έκανε το ντεμπούτο του στο Coachella το 2010 και εξελίχθηκε σε σήμα κατατεθέν των εμφανίσεών του. Παρουσιάζεται επίσης το Kx5, το project που δημιούργησε μαζί με τον Kaskade, με ιδιαίτερη αναφορά στην εμφάνισή τους στο LA Memorial Coliseum.

Στις σελίδες της έκδοσης περιλαμβάνονται ακόμη φωτογραφίες με φίλους και συνεργάτες του, όπως οι Tommy Lee, DJ Aero, Steve Duda και SOFI. Ο ίδιος ο Zimmerman περιγράφει αυτή την αναδρομή ως μια «τρελή διαδρομή», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη δυνατότητα να μοιραστεί με το κοινό αυτές τις αναμνήσεις και στιγμές από την πορεία του.

Το book_title_goes_here: 25 years of deadmau5 θα κυκλοφορήσει σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, σχεδιασμένες για τους συλλέκτες και τους φίλους του παραγωγού.

mau5hop Edition: Θα διατεθούν μόλις 1.200 αντίτυπα, με τιμή 200 δολάρια. Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει ειδική θήκη, λεπτομέρειες με foil, μαύρες άκρες στις σελίδες, αυτοκόλλητα και εκτυπώσεις με τα τεχνικά σχέδια του χαρακτηριστικού cube stage. Η αποστολή των αντιτύπων έχει προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου 2026.

Classic Edition: Θα κυκλοφορήσει σε 800 αντίτυπα και δεν θα περιλαμβάνει τα αυτοκόλλητα της συλλεκτικής έκδοσης. Θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία από τις 8 Δεκεμβρίου 2026.

Η έκδοση έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον deadmau5, καθώς οι εορτασμοί για τα 25 χρόνια της καριέρας του συνοδεύονται από σημαντικές εμφανίσεις σε χώρους όπως το Hollywood Bowl, το Brooklyn Mirage και το Red Rocks.