Alexisonfire: Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και το "Push The River" δείχνει μια διαφορετική πλευρά τους

Οι Alexisonfire έχουν επιστρέψει και δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να επαναλάβουν όσα έχουν ήδη κάνει. Το καναδικό συγκρότημα ανακοίνωσε το έκτο στούντιο άλμπουμ του, με τίτλο "Bleed It", το οποίο αναμένεται στις 19 Μαρτίου 2027. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο single, "Push The River", προσφέροντας μια πρώτη γεύση από την ηχητική κατεύθυνση της νέας δουλειάς.

Το κομμάτι διατηρεί τις χαρακτηριστικές εκρήξεις κιθαρών και την ένταση των φωνητικών που έχουν συνδεθεί με το όνομα των Alexisonfire, αλλά τις συνδυάζει με έναν πιο ηλεκτρονικό, σχεδόν βιομηχανικό παλμό. Δεν πρόκειται απλώς για επιστροφή στις γνώριμες post-hardcore φόρμες, αλλά για μια προσπάθεια να ανοίξουν ακόμη περισσότερο τον ήχο τους.

Το ίδιο το συγκρότημα περιγράφει το "Push The River" ως «έναν ύμνο για το ανήσυχο μυαλό», ένα τραγούδι για την παράδοση στο χάος των σκέψεων και την αναζήτηση ηρεμίας μέσα στην καθημερινή πολυπλοκότητα του να ζεις και να αγαπάς. Το video clip σκηνοθέτησε η Vanessa Heins.

Το ενδιαφέρον με το "Bleed It" βρίσκεται και στον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε. Οι πέντε μουσικοί – George Pettit, Dallas Green, Wade MacNeil, Chris Steele και Jordan Hastings – μπήκαν στο στούντιο χωρίς ολοκληρωμένες συνθέσεις. Αντί γι' αυτό, ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω σε μουσικές ιδέες, drum loops και ηλεκτρονικά ηχητικά τοπία, αφήνοντας τα κομμάτια να διαμορφωθούν μέσα από τη συλλογική διαδικασία.

Οι πρώτες αυτές συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στο Revolution Recording στο Toronto και διήρκεσαν περίπου 16 μήνες. Στη συνέχεια, η μπάντα συνεργάστηκε με τον παραγωγό Kevin Ratterman (My Morning Jacket, Jim James), συνεχίζοντας την ηχογράφηση στο Sonic Ranch του Texas.

Ο Wade MacNeil εξήγησε ότι οι Alexisonfire ανέκαθεν ήθελαν να κινούνται προς διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις, αξιοποιώντας τις ετερόκλητες επιρροές τους. Όπως παραδέχτηκε, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που είχαν αρχικά σχεδιάσει, αλλά τελικά αποδείχθηκε η καλύτερη δυνατή εξέλιξη για το συγκρότημα.

Από την πλευρά του, ο George Pettit περιγράφει τους στίχους ως μια αναμέτρηση με το υπαρξιακό αδιέξοδο, τη σκληρότητα του κόσμου και την επιλογή να συνεχίζεις να συμμετέχεις σε αυτόν. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, η αγάπη εμφανίζεται ως κάτι σχεδόν απρόσμενο, μια δύναμη που επιμένει παρά την αδιαφορία και τη βία του κόσμου.

Το "Bleed It" θα περιλαμβάνει 14 τραγούδια, ανάμεσά τους και το "Dogs Of Chernobyl", το οποίο οι Alexisonfire είχαν παρουσιάσει ζωντανά σε συναυλία τους στο Toronto τον περασμένο Αύγουστο.

Το tracklist έχει ως εξής:

Within Within Within Push The River What's Left To Know But Love Dogs Of Chernobyl Small Eternity Forever Free Congregation Spider's Dream My Blood Is Yours Holy Mother Tread Lightly, Child Milk Iron Flowers For Suzie Crushing Black

Μετά την κυκλοφορία του δίσκου, οι Alexisonfire θα ξεκινήσουν κοινή περιοδεία στη Βόρεια Αμερική με τους Poison The Well, έχοντας τους Touché Amoré ως support σε όλες τις ημερομηνίες. Η περιοδεία ξεκινά στις 25 Μαρτίου 2027 από το Dallas και ολοκληρώνεται στις 17 Απριλίου στη Βοστώνη.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα γεμάτη χρονιά για το συγκρότημα. Το 2026 γιόρτασαν τα 20 χρόνια του "Crisis" με δύο sold-out συναυλίες στο Toronto, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 32.000 θεατές, ενώ εμφανίστηκαν στο Outbreak Fest και επέστρεψαν στο Vans Warped Tour.

Το "Bleed It" θα είναι το δεύτερο άλμπουμ των Alexisonfire μετά την επανένωσή τους το 2015 και η συνέχεια του βραβευμένου με JUNO "Otherness" του 2022. Αν το "Push The River" αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της νέας τους κατεύθυνσης, τότε η μπάντα δεν επιστρέφει απλώς για να θυμίσει τι την έκανε ξεχωριστή στο post-hardcore των 00s. Επιστρέφει για να δοκιμάσει πόσο μακριά μπορεί ακόμη να φτάσει.