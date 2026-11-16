Deftones, Lauren Mayberry και Peter Hook ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα επικό tribute σε Joy Division και New Order

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές συναντήσεις της φετινής χρονιάς πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου, στην τελετή ένταξης του Rock & Roll Hall of Fame στο Peacock Theater του Los Angeles. Οι Deftones, η Lauren Mayberry των CHVRCHES και ο Peter Hook ένωσαν τις δυνάμεις τους για να τιμήσουν δύο συγκροτήματα που καθόρισαν τον ήχο της alternative μουσικής: τους Joy Division και τους New Order.

Η εμφάνιση περιλάμβανε δύο τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία. Πρώτα ακούστηκε το "Love Will Tear Us Apart" των Joy Division, με τον Chino Moreno στα φωνητικά και τον Peter Hook στο μπάσο. Στη συνέχεια, η Lauren Mayberry ανέλαβε το μικρόφωνο για το "Bizarre Love Triangle" των New Order, δίνοντας τη δική της ερμηνεία σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του '80.

Η συνάντηση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω των διαφορετικών μουσικών κόσμων που εκπροσωπούσαν οι συμμετέχοντες. Από τη σκοτεινή, σχεδόν υπνωτική ένταση των Deftones μέχρι την ηλεκτρονική ευαισθησία των New Order και την ξεχωριστή φωνητική παρουσία της Mayberry, το tribute λειτούργησε ως μια υπενθύμιση της τεράστιας επιρροής που άσκησαν οι δύο μπάντες σε διαφορετικές γενιές μουσικών.

Την ένταξη των Joy Division και New Order στο Rock & Roll Hall of Fame παρουσίασε ο Trent Reznor των Nine Inch Nails. Στην ομιλία του χαρακτήρισε τα δύο συγκροτήματα ανάμεσα στα πιο επιδραστικά των τελευταίων 50 χρόνων, εξηγώντας πως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα ακούγονταν ονόματα όπως οι U2, Radiohead, The Cure, The Killers, Nirvana και Depeche Mode χωρίς την επίδρασή τους.

Η βραδιά είχε, βέβαια, και μια ιδιαίτερη συναισθηματική διάσταση. Ο Peter Hook ήταν το μοναδικό μέλος των Joy Division και New Order που έδωσε το «παρών» από την πλευρά των συγκροτημάτων. Οι παλιές διαφωνίες του με τους Bernard Sumner και Stephen Morris παραμένουν άλυτες, παρά τη δικαστική διευθέτηση της διαμάχης τους για τα δικαιώματα και τη χρήση του ονόματος των New Order το 2017.

Παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση εκ μέρους και των δύο συγκροτημάτων, ο Hook μίλησε για μια διαδρομή πέντε δεκαετιών γεμάτη χαρά, θυμό και απογοήτευση. «Είμαι μόνος μου, αλλά δεν είμαι μόνος», είπε, αφιερώνοντας την αναγνώριση στους fans που συνέβαλαν στο να φτάσει εκείνη η στιγμή.

«Η μουσική είναι αιώνια, οι fans είναι αιώνιοι και τους είμαστε αιώνια ευγνώμονες», πρόσθεσε, ευχαριστώντας παράλληλα τους νεότερους μουσικούς που μοιράστηκαν μαζί του τη σκηνή.

Η κοινή ένταξη των Joy Division και New Order στο Rock & Roll Hall of Fame έχει ιδιαίτερο νόημα, καθώς πρόκειται για δύο συγκροτήματα με κοινή ιστορία. Οι Joy Division σχηματίστηκαν στο Manchester στα τέλη της δεκαετίας του '70 και κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ που επηρέασαν καθοριστικά το post-punk: το "Unknown Pleasures" και το "Closer".

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή Ian Curtis το 1980, τα υπόλοιπα μέλη συνέχισαν ως New Order, εξελίσσοντας τον ήχο τους μέσα από έναν πρωτοποριακό συνδυασμό κιθαριστικής μουσικής, ηλεκτρονικών στοιχείων και dance ρυθμών. Άλμπουμ όπως το "Power, Corruption & Lies" και τραγούδια όπως το "Blue Monday" έκαναν το συγκρότημα ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ηλεκτρονικής και alternative σκηνής.

Η ένταξή τους στο Rock & Roll Hall of Fame είχε καθυστερήσει αρκετά. Είχαν προταθεί τόσο το 2023 όσο και το 2025, χωρίς να καταφέρουν τότε να εξασφαλίσουν την τελική επιλογή. Φέτος, η αναγνώριση ήρθε επιτέλους, έστω κι αν οι παλιές εντάσεις δεν επέτρεψαν μια πραγματική επανένωση.

Για τους fans, πάντως, η εικόνα του Peter Hook δίπλα στον Chino Moreno και τη Lauren Mayberry, με τα τραγούδια των δύο συγκροτημάτων να ακούγονται ξανά σε μια τόσο μεγάλη σκηνή, ήταν από μόνη της μια ξεχωριστή στιγμή. Και ίσως ο καλύτερος τρόπος να τιμηθεί μια μουσική κληρονομιά που εξακολουθεί να επηρεάζει καλλιτέχνες πολύ πέρα από τα όρια του post-punk και της ηλεκτρονικής μουσικής.