Ο Brian Eno δεν θα είναι στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία των Roxy Music γιατί δεν πετά με αεροπλάνα για περιβαλλοντικούς λόγους

Την αποκάλυψη έκανε ο κιθαρίστας των Roxy Music, Phil Manzanera, σε συνέντευξή του, με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία της Super Deluxe Edition του κλασικού album For Your Pleasure. Όπως θυμήθηκε, τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος ήθελαν πολύ να έχουν τον Eno μαζί τους σε αυτή την τελευταία περιοδεία, η οποία είχε χαρακτήρα επανένωσης, επετειακού εορτασμού και αποχαιρετισμού. Ωστόσο, η απάντηση του μουσικού ήταν ξεκάθαρη.

«Με τον χαρακτηριστικό τρόπο του Eno, είπε: “Δεν πετάω πλέον με αεροπλάνα για περιβαλλοντικούς λόγους”», αποκάλυψε ο Manzanera. «Επιλέγω να τον πιστέψω. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που γνώρισα το 1971».

Η ιστορία αποκτά μια ιδιαίτερη, σχεδόν ειρωνική διάσταση, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Brian Eno είναι ο άνθρωπος πίσω από το εμβληματικό Ambient 1: Music for Airports, το album του 1979 που θεωρείται καθοριστικό για τη διαμόρφωση της ambient μουσικής. Σχεδόν 50 χρόνια μετά τη δημιουργία ενός δίσκου εμπνευσμένου από την ατμόσφαιρα των αεροδρομίων, ο πρωτοπόρος μουσικός φαίνεται πως προτιμά να μένει όσο το δυνατόν πιο μακριά από αυτά.

Βέβαια, μετά την άρνησή του να συμμετάσχει στην περιοδεία των Roxy Music το 2022, ο Eno επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις, πραγματοποιώντας το 2023 την πρώτη σόλο περιοδεία της καριέρας του. Η περιοδεία με τίτλο "The Ships" περιλάμβανε συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, σε προορισμούς στους οποίους μπορούσε κανείς να φτάσει με τρένο ή με άλλα μέσα μεταφοράς.

Επομένως, δεν αποκλείεται ο μουσικός να κατάφερε να πραγματοποιήσει όλες τις μετακινήσεις του χωρίς να χρειαστεί να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο, χρησιμοποιώντας ακόμη και πλοίο για τη διέλευση της Μάγχης ή τη σιδηροδρομική σύνδεση μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας της Μάγχης.

Η στάση του Brian Eno δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη φιλοσοφία ζωής και δημόσιας δράσης, μέσα από την οποία ο μουσικός έχει εκφράσει επανειλημμένα τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές του ανησυχίες. Πέρυσι ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει για φιλανθρωπικό σκοπό την αμοιβή που είχε λάβει για τη δημιουργία του εξαιρετικά αναγνωρίσιμου ήχου εκκίνησης των Windows. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να προσφέρει τα χρήματα για την υποστήριξη των θυμάτων των επιθέσεων στη Γάζα, αντιδρώντας στη συνεργασία της Microsoft με την ισραηλινή κυβέρνηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των υπηρεσιών cloud.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Eno ανέλαβε πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της μεγάλης συναυλίας αλληλεγγύης "Together for Palestine", στην οποία συμμετείχαν σημαντικά ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, όπως οι Damon Albarn, Jamie xx, Rina Sawayama, James Blake, PinkPantheress και King Krule, μεταξύ άλλων.

Η στάση του απέναντι στις αεροπορικές μετακινήσεις έρχεται, λοιπόν, να προστεθεί σε μια σειρά από δημόσιες τοποθετήσεις και πρωτοβουλίες που επιβεβαιώνουν τη διάθεσή του να συνδέει την καλλιτεχνική του δραστηριότητα με τις προσωπικές και πολιτικές του πεποιθήσεις.