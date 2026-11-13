Η Karen O των Yeah Yeah Yeahs ταξιδεύει στο διάστημα με το νέο της τραγούδι "Soft Machine"

Το κομμάτι, με τη μελαγχολική ατμόσφαιρα και τα αιθέρια φωνητικά της Karen O, συνοδεύει ένα αποκλειστικό απόσπασμα της ταινίας που εξασφάλισε το Billboard, λίγο πριν από την κινηματογραφική της κυκλοφορία.

Η ταινία αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου graphic novel που κυκλοφόρησε ο Kid Koala το 2011 και έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της στο Berlin International Film Festival την προηγούμενη χρονιά. Από σήμερα, το "Space Cadet" θα αρχίσει να προβάλλεται σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες. Η μουσική αποτελεί κεντρικό στοιχείο της παραγωγής, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η ταινία είναι εξ ολοκλήρου χωρίς διαλόγους. Μέσα από τις εικόνες, τους ήχους και τη μουσική επένδυση, αφηγείται την ιστορία της με έναν ιδιαίτερα συναισθηματικό και κινηματογραφικό τρόπο.

Το "Space Cadet" ακολουθεί την αστροναύτη Celeste, η οποία ξεκινά την πρώτη της μοναχική αποστολή στο διάστημα, αφήνοντας πίσω της τον Robot, το Guardianbot που τη μεγάλωσε και στάθηκε δίπλα της σε όλη τη ζωή της. Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Kid Koala περιέγραψε την ταινία ως «ένα νανούρισμα από τις μέρες του αύριο για την αναζήτηση της θέσης σου μέσα στο σύμπαν».

Στο αποκλειστικό απόσπασμα με τίτλο «Empty Nester», παρακολουθούμε τον Robot να προσπαθεί να προσαρμοστεί στη ζωή χωρίς την Celeste. Αρχικά τον βλέπουμε να κάνει μόνος του τα ψώνια του στο σούπερ μάρκετ, επιλέγοντας ένα κουτί δημητριακών Happy Crunch, ενώ στη συνέχεια περνά μπροστά από μια έκθεση τεχνολογίας με την ονομασία Expo Tech Fest.

Εκεί παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, το «πρώτο Guardianbot», μαζί με διάφορες νέες τεχνολογικές καινοτομίες. Η μελαγχολική ατμόσφαιρα της σκηνής ενισχύεται από τη νοσταλγική ερμηνεία της Karen O στο «Soft Machine», δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική ένταση στην ιστορία του Robot.

New Karen O song - Soft Machine https://t.co/qXzyNNrQb9 — Mavoy Music 🇺🇦 (@MavoyOfficial) November 12, 2026

Τη σκηνοθεσία και την πρωτότυπη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Kid Koala, κατά κόσμον Eric San, ο Καναδός DJ, παραγωγός και συνθέτης, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο μουσικό σύμπαν που συνδυάζει ηλεκτρονικούς ήχους, κινηματογραφικές μελωδίες και πειραματισμό.

Στο soundtrack συμμετέχει μια ενδιαφέρουσα ομάδα καλλιτεχνών από διαφορετικές μουσικές σκηνές. Εκτός από την Karen O, ακούμε τη Ισλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Emilíana Torrini, τη Ladybug Mecca των Digable Planets, την Βελγοαμερικανίδα μουσικό και πολυοργανίστρια Trixie Whitley, καθώς και την Καναδή μουσικό και εικαστικό Meaghan Smith.

Με μια ιστορία που εξερευνά την αγάπη, την απουσία, την ανεξαρτησία και την ανάγκη να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο, το «Space Cadet» φιλοδοξεί να αποτελέσει μια διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία. Και το "Soft Machine" της Karen O είναι ήδη μια πρώτη γεύση από τη συναισθηματική δύναμη που υπόσχεται η ταινία.