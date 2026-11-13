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Οι Cliffords γιορτάζουν τους outsiders και καταρρίπτουν τα ιρλανδικά στερεότυπα σε ένα single

Το συγκρότημα από το Cork παρουσιάζει το πρώτο νέο τραγούδι του για το 2026, δίνοντας παράλληλα μια πρώτη γεύση από τη μουσική που ετοιμάζει για το 2027.

Κλέλια Φατούρου

Το νέο κομμάτι των Cliffords έρχεται μετά την ολοκλήρωση μιας σειράς συναυλιών με τους The Mary Wallopers και σχεδόν έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του προηγούμενου single τους, "Marsh", τον Νοέμβριο του 2025. Μουσικά, οι Cliffords παρουσιάζονται πιο εκρηκτικοί από ποτέ. Ένα δυναμικό, τραχύ κιθαριστικό riff δίνει τον τόνο, ενώ οι καθηλωτικές φωνητικές μελωδίες και οι στίχοι που καταγγέλλουν τις προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα δημιουργούν ένα ιδιαίτερα έντονο αποτέλεσμα.

Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, Iona Lynch, εξήγησε το νόημα πίσω από το "Rod For My Back", αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για ένα τραγούδι που γεννήθηκε από την εμπειρία του να αισθάνεσαι ξένος μέσα στην ίδια σου την κουλτούρα. «Το “Rod For My Back” είναι μια ιστορία για το πώς είναι να σε παρεξηγούν και να σε μετατρέπουν σε εμπορεύσιμο προϊόν μιας κουλτούρας στην οποία πάντα αισθανόμασταν outsiders».

Στη συνέχεια, μίλησε πιο προσωπικά για τη δική της εμπειρία ως queer γυναίκα στην Ιρλανδία, εξηγώντας ότι ποτέ δεν ένιωσε πως ταίριαζε στα παραδοσιακά κοινωνικά πρότυπα. Η Lynch αναφέρθηκε επίσης στις πρώτες περιοδείες του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν συνειδητοποίησαν ότι το κοινό και ο μουσικός Τύπος συχνά αντιμετώπιζαν τους Ιρλανδούς καλλιτέχνες μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτισμικό πρίσμα.

«Όταν ξεκινήσαμε να περιοδεύουμε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπήκαμε πολύ γρήγορα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό κουτί, όπως συνέβη και με τους υπόλοιπους Ιρλανδούς συναδέλφους μας. Ένιωθαν ότι η μοναδική τους ταυτότητα ως Ιρλανδοί περιοριζόταν σε μια συγκεκριμένη αντίληψη για την ιρλανδική κουλτούρα, με την οποία οι ίδιοι δεν είχαν καμία ουσιαστική σύνδεση. Μάλιστα, έκανε λόγο για ένα νέο κύμα ανθρώπων που υιοθετούν μια επιφανειακή, σχεδόν στερεοτυπική εκδοχή της ιρλανδικής ταυτότητας.

Η Iona Lynch αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο μέρος της σύνθεσης του νέου album πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στο Cork και το Blackpool, μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι πιο βαριές θεματικές που είχαν αναδειχθεί στο Marsh, με επίκεντρο την ψυχική υγεία, θα έχουν σημαντική θέση και στο επερχόμενο ντεμπούτο album τους.

«Νομίζω ότι πάντα θα γράφω με αυτόν τον τρόπο. Για μένα, η συγγραφή στίχων είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί είναι η μοναδική στιγμή που καταφέρνω πραγματικά να καταλάβω τον εαυτό μου. Όταν γράφεις, μετά από λίγο μπορείς να δεις τον εαυτό σου αποτυπωμένο στη σελίδα. Είναι τόσο ωραίο να παίζεις σε μια συναυλία και να βλέπεις τον κόσμο να τραγουδάει μαζί σου τους στίχους σου. Σημαίνει πολλά, γιατί συνειδητοποιείς πόσο κοντά είμαστε όλοι ως άνθρωποι και πόσο συχνά οι δικές σου εμπειρίες είναι ταυτόχρονα και εμπειρίες κάποιου άλλου».

Όπως αποκάλυψε, ο επερχόμενος δίσκος θα καταπιάνεται με πολλές διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής. «Αυτό το album μιλάει για πολλά πράγματα. Για τα καλά, τα άσχημα, τα λυπηρά και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσά τους. Νομίζω ότι γι' αυτό το αγαπώ τόσο πολύ. Όλα έχουν να κάνουν με αυτή την αντίθεση της ζωής που συνεχίζουμε να βιώνουμε».

 

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