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Ακούμε την τελευταία ηχογράφηση της Dolly Parton στο "Torn" με τους U2

Το συγκινητικό ντουέτο με τον Bono κλείνει το άρτι αφιχθέν album "Carnaval de Luz" και μιλάει για έναν κόσμο χωρισμένο στα δύο.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι U2 κυκλοφορούν σήμερα το 16ο album τους, Carnaval de Luz, μαζί με το “Torn”, ένα ντουέτο τού Bono με την Dolly Parton που έμελλε να αποτελέσει την τελευταία φωνητική ηχογράφηση της σπουδαίας αμερικανίδας ερμηνεύτριας.

Η Parton ηχογράφησε το δικό της μέρος στο Nashville τον περασμένο Ιούνιο, λιγότερο από τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της, φέτος στις 25 Αυγούστου. «Γνωρίζαμε ότι ήταν άρρωστη, όχι όμως πόσο είχε επιβαρυνθεί η υγεία της», ανέφερε ο Bono, αποκαλύπτοντας ότι η Parton σηκώθηκε από το κρεβάτι για να σταθεί μπροστά στο μικρόφωνο.

Πράγματι, είναι δύσκολο να ακούει κανείς για πρώτη φορά τη φωνή της τόσο ραγισμένη. Η καθαρή φωνή, που έτρεχε επί δεκαετίες σαν γάργαρο νερό, ακούγεται εδώ εύθραυστη, με μία ρωγμή και ένα τρέμουλο ανοίκεια μεν, αλλά απόλυτα ταιριαστά με τους στίχους τού τραγουδιού. Και ο ίδιος ο Bono έχει παραδεχτεί ότι πλέον δυσκολεύεται ακόμη και να ακούσει το κομμάτι, ενώ ο Edge παρομοίασε το φωνητικό κλείσιμό του με παλιό ιρλανδικό μοιρολόι.

Η ιστορία του “Torn” δεν ξεκίνησε, πάντως, από τους U2. Ο Bono προσπαθούσε επί μήνες να πείσει την Parton να συμμετάσχει σε ένα άλλο, επηρεασμένο από την ιρλανδική παράδοση, project. Εκείνη απέρριψε χαμογελώντας τα πρώτα προσχέδια ως «λίγο υπερβολικά ιρλανδικά» και αντιπρότεινε ένα δικό της ανολοκλήρωτο τραγούδι για την ιστορία μιας γυναίκας που αδυνατεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο άνδρες.

Ο Bono και ο Johnny McDaid των Snow Patrol αναγνώρισαν μέσα σε αυτή την προσωπική σύγκρουση τη δυνατότητα μιας ευρύτερης αφήγησης. Ξαναδούλεψαν τους στίχους μετατρέποντας τους δύο εραστές σε δύο γιους και τη γυναίκα σε μητέρα που βλέπει την οικογένειά της να διαλύεται από την αντιπαράθεση. Για ένα διάστημα, ο Bono σκέφτηκε μάλιστα να ονομάσει το τραγούδι “Civil War”. Έτσι, το “Torn” έγινε ένα τραγούδι για τους αδελφούς που μετατρέπονται σε ξένους, για τα παιδιά που αρνούνται το ίδιο τους το όνομα και για ένα κοινό σπίτι που χωρίζεται σε εχθρικά στρατόπεδα. Η οικογένεια μπορεί να βρίσκεται στην Αμερική, στην Ιρλανδία ή οπουδήποτε αλλού. Η γεωγραφία μόνο αλλάζει και κάποιος χάνει σε κάθε πλευρά.

 

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερη φωνή για να μεταφέρει αυτή την ιδέα από εκείνη της Dolly Parton, μιας καλλιτέχνιδας που σε όλη τη ζωή της αρνήθηκε να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους, τα μουσικά είδη και το δικαίωμα στην ευκαιρία ως περιφραγμένες περιοχές. Στην τελευταία της ερμηνεία δεν καταγγέλλει, ούτε επιλέγει στρατόπεδο. Μιλά ως η μητέρα που βλέπει το ίδιο αίμα να κυλά και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης.

Την παραγωγή του “Torn” υπογράφει ο Jacknife Lee, με τον Daniel Lanois στην pedal steel κιθάρα και τον Larry Mullen Jr. να προσθέτει λιτά, αντηχητικά τύμπανα, επηρεασμένα από το “Most of the Time” του Bob Dylan. Η Parton πρόλαβε να ακούσει και να εγκρίνει την τελική μίξη, δηλώνοντας υπερήφανη για την ερμηνεία και την ηχογράφηση.

Το “Torn” είναι το τραγούδι που κλείνει το Carnaval de Luz, το πρώτο album των U2 με εξ ολοκλήρου νέο υλικό εδώ και εννέα χρόνια. Ένας δίσκος που μιλά για τη φιλία, την πίστη και την αντοχή απέναντι στις σκοτεινές δυνάμεις της εποχής του. Ελπίζουμε η ακρόαση να ανταμείψει την αναμονή και τις προσδοκίες μας από μία πραγματικά ακούραστη μπάντα.

 

 

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