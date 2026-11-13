Ο Bonobo εκπέμπει διπλό σήμα με τα "Memory Signal" και "Vakata"

Ο Bonobo κυκλοφόρησε το διπλό single "Memory Signal / Vakata" μέσω της Ninja Tune, προσθέτοντας δύο νέα κομμάτια στην εποχή τού Distance in Static, το τελευταίο του album που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο. Και τα δύο τραγούδια είχαν ήδη βρει τη θέση τους στα DJ sets τού κατά κόσμο Simon Green, ο οποίος δήλωσε χαρούμενος που μπορεί επιτέλους να τα μοιραστεί με το κοινό.

Το “Memory Signal” δεν είναι εντελώς άγνωστο στους αφοσιωμένους ακροατές του. Είχε εμφανιστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά στη δεύτερη πλευρά ενός μυστηριώδους, χειροποίητα αριθμημένου white-label 12ιντσου, τυπωμένου σε μόλις 400 αντίτυπα. Παρότι προέκυψε κατά τη δημιουργία του Distance in Static, ο Green το άφησε τελικά εκτός album, θεωρώντας ότι ο δίσκος είχε ήδη βρει τη σωστή ισορροπία του. Τώρα κυκλοφορεί κανονικά μαζί με το “Vakata”.

Το Distance in Static, που κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου, συμπυκνώνει περισσότερα από 25 χρόνια πορείας για έναν από τους δημιουργούς που βοήθησαν να γεφυρωθεί η downtempo ηλεκτρονική μουσική με την οργανική ενορχήστρωση και την club κουλτούρα. Στις συνεργασίες του συναντώνται οι Arooj Aftab, Joy Crookes, Nilüfer Yanya, Ichiko Aoba, Nicole Miglis των Hundred Waters, Aanya Martin και Kanako Yamamoto.

Οι φωνές εναλλάσσονται ανάμεσα στα αγγλικά, τα ουρντού και τα ιαπωνικά, ενώ παλιά ιρανικά samples και ηχογραφήσεις του κινεζικού έγχορδου guzheng συνυπάρχουν με τα επεξεργασμένα όργανα του Green. Οι ηχογραφήσεις απλώθηκαν από το Los Angeles, το Λονδίνο και το Τόκιο μέχρι το Broken Arrow Ranch του Neil Young στην Καλιφόρνια, όπου ολοκληρώθηκε σημαντικό μέρος του album.

Τον δικό του κόσμο έχει αποκτήσει και οπτικά ο δίσκος. Ο Bonobo συνεργάστηκε με τον designer Trevor Jackson, εγκαταλείποντας τα τοπία που χαρακτήριζαν παλαιότερες κυκλοφορίες του για τις μικροσκοπικές φωτογραφίες τού John I. Koivula: κρυσταλλικές εικόνες που μοιάζουν ταυτόχρονα φυσικές και εξωγήινες και επεκτείνονται στο artwork και στη σκηνική ταυτότητα της περιοδείας.

Το ολόφρεσκο Bonobo Live show σχεδιάστηκε από τον Green μαζί με τον Pierre Claude, γνωστό από τη δουλειά του για τους Air, Gesaffelstein, Phoenix, The xx και Caroline Polachek. Τα video που κυκλοφορούν δείχνουν μία εντυπωσιακή minimal immersive σκηνή.

Η περιοδεία άρχισε στις 5 Νοεμβρίου από το Austin του Τexas και το βορειοαμερικανικό σκέλος της θα ολοκληρωθεί στις 5 Δεκεμβρίου. Τον Φεβρουάριο του 2027 θα συνεχιστεί στη Μεγάλη Βρετανία και τον Μάρτιο, στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ελληνικός σταθμός δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα, αν και οι επανειλημμένες επισκέψεις τού Bonobo στα μέρη μας μάς αφήνουν να αισιοδοξούμε.



