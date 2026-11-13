Οι Dirty Projectors ανοίγουν νέο κεφάλαιο με το jazz αποχρώσεων "Jumbotron"

Οι Dirty Projectors επιστρέφουν με το “Jumbotron”, ένα τραγούδι που σηματοδοτεί περισσότερες από μία νέες αφετηρίες για το διαρκώς μεταβαλλόμενο σχήμα του David Longstreth. Η μπάντα υπέγραψε στη Joyful Noise Recordings και ταυτόχρονα ίδρυσε το Well-Tempered Zealot, ένα νέο label imprint που θα στεγάσει τις επόμενες κυκλοφορίες της και άλλα συγγενικά projects.

Στο “Jumbotron” ο Longstreth εγκαταλείπει προσωρινά την κιθάρα, το όργανο με το οποίο έχει οικοδομηθεί μεγάλο μέρος της μουσικής των Dirty Projectors, και παίζει πιάνο, κάτι που σπανίως έχει κάνει μέχρι σήμερα σε ηχογράφησή τους. Μαζί του βρίσκονται ο Chris Bear των Grizzly Bear στα τύμπανα, ο Karl McComas-Reichl του Jeff Parker Trio στο κοντραμπάσο και έξι session μουσικοί από το Los Angeles σε σαξόφωνα και χάλκινα πνευστά.

Το αποτέλεσμα έχει μια χαλαρή, περιπλανώμενη jazz κίνηση και μια ενορχήστρωση που αφήνει χώρο ανάμεσα στα όργανα. Πίσω από την ανάλαφρη επιφάνειά του, το τραγούδι κοιτάζει τον κόσμο μέσα από δύο διαφορετικές κλίμακες. Από τη μία πλευρά, με το δέος ενός παιδιού απέναντι σε καθετί τεράστιο και, από την άλλη, μέσα από την εμπειρία ενός νέου γονέα, για τον οποίο η ζωή μοιάζει ξαφνικά μικρότερη και μεγαλύτερη ταυτόχρονα.

«Σκεφτόμουν τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Τη μεγάλη σκηνή που χωρά τους πάντες και την αυτοσχέδια σκηνή που μπορείς να φτιάξεις στο σαλόνι σου με δυο μαξιλάρια του καναπέ και μία-δυο κουβέρτες», εξηγεί ο Longstreth, αντιπαραβάλλοντας στη συνέχεια τη ζωή με το θέαμα, την προσοχή με την ένταση, την εστίαση με τη λεπτομέρεια και την ποιότητα με την αξία.

Το “Jumbotron” είναι το πρώτο νέο τραγούδι των Dirty Projectors από το 2025. Η τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της μπάντας παραμένει το art pop Lamp Lit Prose του 2018, ενώ το 2020 ακολούθησε ένας κύκλος πέντε EP, που συγκεντρώθηκαν αργότερα στην έκδοση 5EPs.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο Longstreth συνέθεσε το Song of the Earth, ένα έργο που άνοιξε περισσότερο τη σχέση του με τη σύγχρονη σύνθεση και τα μεγάλα μουσικά σύνολα, το οποίο κυκλοφόρησε ψηφιακά το 2025.



Τη ρευστό state of mind τού δημιουργού επαληθεύεται και την άνοιξη του 2027, όταν ο Longstreth θα ξεκινήσει περιοδεία ως Dirty Projectors σε Βόρεια Αμερική, Βρετανία και Ευρώπη, με εμφανίσεις όμως μόνο του ίδιου ως solo sets.