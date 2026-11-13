Πληροφορίες

Οι Dirty Projectors ανοίγουν νέο κεφάλαιο με το jazz αποχρώσεων "Jumbotron"

Η επιστροφή τού David Longstreth σηματοδοτεί τη μετακίνηση της μπάντας του στη Joyful Noise και την ίδρυση της δικής του δισκογραφικής ετικέτας, Well-Tempered Zealot.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι Dirty Projectors επιστρέφουν με το “Jumbotron”, ένα τραγούδι που σηματοδοτεί περισσότερες από μία νέες αφετηρίες για το διαρκώς μεταβαλλόμενο σχήμα του David Longstreth. Η μπάντα υπέγραψε στη Joyful Noise Recordings και ταυτόχρονα ίδρυσε το Well-Tempered Zealot, ένα νέο label imprint που θα στεγάσει τις επόμενες κυκλοφορίες της και άλλα συγγενικά projects.

Στο “Jumbotron” ο Longstreth εγκαταλείπει προσωρινά την κιθάρα, το όργανο με το οποίο έχει οικοδομηθεί μεγάλο μέρος της μουσικής των Dirty Projectors, και παίζει πιάνο, κάτι που σπανίως έχει κάνει μέχρι σήμερα σε ηχογράφησή τους. Μαζί του βρίσκονται ο Chris Bear των Grizzly Bear στα τύμπανα, ο Karl McComas-Reichl του Jeff Parker Trio στο κοντραμπάσο και έξι session μουσικοί από το Los Angeles σε σαξόφωνα και χάλκινα πνευστά.

Το αποτέλεσμα έχει μια χαλαρή, περιπλανώμενη jazz κίνηση και μια ενορχήστρωση που αφήνει χώρο ανάμεσα στα όργανα. Πίσω από την ανάλαφρη επιφάνειά του, το τραγούδι κοιτάζει τον κόσμο μέσα από δύο διαφορετικές κλίμακες. Από τη μία πλευρά, με το δέος ενός παιδιού απέναντι σε καθετί τεράστιο και, από την άλλη, μέσα από την εμπειρία ενός νέου γονέα, για τον οποίο η ζωή μοιάζει ξαφνικά μικρότερη και μεγαλύτερη ταυτόχρονα.

«Σκεφτόμουν τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Τη μεγάλη σκηνή που χωρά τους πάντες και την αυτοσχέδια σκηνή που μπορείς να φτιάξεις στο σαλόνι σου με δυο μαξιλάρια του καναπέ και μία-δυο κουβέρτες», εξηγεί ο Longstreth, αντιπαραβάλλοντας στη συνέχεια τη ζωή με το θέαμα, την προσοχή με την ένταση, την εστίαση με τη λεπτομέρεια και την ποιότητα με την αξία.

Το “Jumbotron” είναι το πρώτο νέο τραγούδι των Dirty Projectors από το 2025. Η τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της μπάντας παραμένει το art pop Lamp Lit Prose του 2018, ενώ το 2020 ακολούθησε ένας κύκλος πέντε EP, που συγκεντρώθηκαν αργότερα στην έκδοση 5EPs.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο Longstreth συνέθεσε το Song of the Earth, ένα έργο που άνοιξε περισσότερο τη σχέση του με τη σύγχρονη σύνθεση και τα μεγάλα μουσικά σύνολα, το οποίο κυκλοφόρησε ψηφιακά το 2025.

Τη ρευστό state of mind τού δημιουργού επαληθεύεται και την άνοιξη του 2027, όταν ο Longstreth θα ξεκινήσει περιοδεία ως Dirty Projectors σε Βόρεια Αμερική, Βρετανία και Ευρώπη, με εμφανίσεις όμως μόνο του ίδιου ως solo sets.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Η Karen O των Yeah Yeah Yeahs ταξιδεύει στο διάστημα με το νέο της τραγούδι "Soft Machine"

Η Karen O υπογράφει και ερμηνεύει το νέο τραγούδι που ακούγεται στην animated ταινία "Space Cadet" του...

Ακούμε την τελευταία ηχογράφηση της Dolly Parton στο "Torn" με τους U2

Το συγκινητικό ντουέτο με τον Bono κλείνει το άρτι αφιχθέν album "Carnaval de Luz" και μιλάει για έναν κόσμο...

Ο Roger Taylor αποχωρεί oριστικά (οριστικά) από τους Duran Duran

Η επιδείνωση των εμβοών τού αγαπημένου 66χρονου drummer τον αναγκάζει να κλείσει τη δεύτερη θητεία του στο...

Featured

Imany: «Ο θυμός είναι η αρχή κάθε αλλαγής. Δεν γεννήθηκα για να αρέσω σε όλους»

Imany: «Ο θυμός είναι η αρχή κάθε αλλαγής. Δεν γεννήθηκα για να αρέσω σε όλους»

Η Imany δεν φοβάται τις δύσκολες λέξεις. Μιλά για τον θυμό ως κινητήρια δύναμη της κοινωνικής...
Autobahn – Το ηλεκτρονικό έπος των Kraftwerk που εξακολουθεί να δείχνει τον δρόμο

Autobahn – Το ηλεκτρονικό έπος των Kraftwerk που εξακολουθεί να δείχνει τον δρόμο

Πενήντα χρόνια μετά, το "Autobahn" των Kraftwerk παραμένει σημείο αναφοράς, επηρεάζοντας από τον...

Ο Nick Cave εξαπολύει νέα επίθεση στην AI μουσική

Υποστηρίζει ότι μετατρέπει τους δημιουργούς σε περιττούς θεατές της ίδιας τους της τέχνης.

Best of Network

38ο Athens Fashion Week: Μια επιτυχημένη εβδομάδα μόδας που ανέδειξε τη δυναμική της ελληνικής δημιουργικότητας
FASHION TRENDS
38ο Athens Fashion Week: Μια επιτυχημένη εβδομάδα μόδας που ανέδειξε τη δυναμική της ελληνικής δημιουργικότητας
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Mazarin Paris: Η τέχνη της υψηλής κοσμηματοποιίας μέσα από τη ματιά της Louise de Rothschild και του Keagan Ramsamy
FASHION NEWS
Mazarin Paris: Η τέχνη της υψηλής κοσμηματοποιίας μέσα από τη ματιά της Louise de Rothschild και του Keagan Ramsamy
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Confidence: Η νέα συλλογή του The C Edition μέσα από τα μάτια της δημιουργού του
FASHION TRENDS
Confidence: Η νέα συλλογή του The C Edition μέσα από τα μάτια της δημιουργού του
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η τέχνη του tailoring συναντά την πολυτέλεια του ταξιδιού στη νέα συνεργασία Thom Browne x Globe-Trotter
FASHION NEWS
Η τέχνη του tailoring συναντά την πολυτέλεια του ταξιδιού στη νέα συνεργασία Thom Browne x Globe-Trotter
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η Αθήνα ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της στις 24 Νοεμβρίου – Ποιοι θα μας βάλουν σε γιορτινό mood στο Σύνταγμα
Προτεινόμενο
Η Αθήνα ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της στις 24 Νοεμβρίου – Ποιοι θα μας βάλουν σε γιορτινό mood στο Σύνταγμα
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Kim Kardashian αναγκάζεται να επιστρέψει 148 δολάρια σε όσους αγόρασαν το advent calendar της
Προτεινόμενο
Η Kim Kardashian αναγκάζεται να επιστρέψει 148 δολάρια σε όσους αγόρασαν το advent calendar της
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η εποχή του παλτό είναι εδώ
SHOPPING
Η εποχή του παλτό είναι εδώ
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Οι πιο κομψές boho μπλούζες που βρήκα στα Zara κάτω από 30€
SHOPPING
Οι πιο κομψές boho μπλούζες που βρήκα στα Zara κάτω από 30€
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Θυμάσαι τον Punch, το μαϊμουδάκι με το λούτρινο IKEA; Μεγάλωσε και φροντίζει τα μικρότερα μαϊμουδάκια
Προτεινόμενο
Θυμάσαι τον Punch, το μαϊμουδάκι με το λούτρινο IKEA; Μεγάλωσε και φροντίζει τα μικρότερα μαϊμουδάκια
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr