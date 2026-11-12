Tupac Shakur: Κρυμμένη συνέντευξη από το 1996 έρχεται στο Netflix 30 χρόνια μετά

Τριάντα χρόνια μετά την ηχογράφησή της, λίγους μήνες πριν από τη δολοφονία τού Tupac Shakur τον Σεπτέμβριο του 1996, μία από τις τελευταίες και πιο εκρηκτικές συνεντεύξεις του πρόκειται να ακουστεί για πρώτη φορά ολόκληρη. Το Netflix παρουσιάζει στις 27 Νοεμβρίου το The Tupac Tapes with Angie Martinez, μία σειρά τεσσάρων video podcasts που επιστρέφουν στη θυελλώδη περίοδο του 1996 και στα λόγια που η δημοσιογράφος είχε τότε κρίνει πολύ επικίνδυνα για να μεταδώσει.

Η Angie Martinez αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του αμερικάνικου ραδιοφώνου και για 28 χρόνια υπήρξε κεντρική φωνή του νεοϋορκέζικου Hot 97. Η μακρά παρουσία της στο hip-hop, οι συνεντεύξεις της και η άμεση σχέση της με τους καλλιτέχνες τής εποχής την έχουν οδηγήσει στο Radio Hall of Fame.

Το 1996, ο Tupac επικοινώνησε μαζί της και την κάλεσε στο σπίτι του στο Los Angeles. Ήθελε να μιλήσει δημόσια για όσα συνέβαιναν γύρω του, σε μία περίοδο κατά την οποία η αντιπαλότητα ανάμεσα στις σκηνές της Ανατολικής και της Δυτικής Ακτής είχε ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της μουσικής. Η Martinez ταξίδεψε στην Καλιφόρνια και επέστρεψε με μία συνομιλία την οποία αναγκάστηκε να μοντάρει κυριολεκτικά με ξυράφι πάνω στην αναλογική ταινία, όπως ομολογεί.

Στον αέρα έβγαλε μόνο επιλεγμένα αποσπάσματα, κυρίως εκείνα στα οποία ο Tupac επέμενε ότι δεν βρισκόταν σε πόλεμο με ολόκληρη την Ανατολική Ακτή. Το υπόλοιπο υλικό παρέμεινε κλεισμένο στο αρχείο της. Όπως εξηγεί σήμερα η Martinez, ορισμένες από τις δηλώσεις του θα μπορούσαν να πληγώσουν ανθρώπους, να καταστρέψουν σχέσεις και να ρίξουν λάδι στη φωτιά σε μία ήδη επικίνδυνη σύρραξη.

Το trailer δίνει μία πρώτη γεύση από όσα αφαιρέθηκαν. «Έχω προσφέρει περισσότερη αξιοπιστία στο hip-hop από οποιονδήποτε καλλιτέχνη», ακούγεται να λέει ο Shakur. Σε άλλο σημείο, όταν η Martinez επιχειρεί να του θυμίσει ότι υπήρχαν άνθρωποι που του είχαν δείξει αγάπη, εκείνος τη διακόπτει: «Πού είναι η αγάπη; Επειδή απλώς δεν με σκότωσαν; Τι είδους αγάπη είναι αυτή;».

Μέσα από αυτές τις ηχογραφήσεις αναδύεται ένας Tupac οργισμένος και προκλητικός, αλλά ταυτόχρονα πληγωμένος, καχύποπτος και πεπεισμένος ότι είχε εγκαταλειφθεί από ανθρώπους και θεσμούς στους οποίους είχε προσφέρει. Πέρα από τις εμπρηστικές ατάκες, η Martinez θέλει να αναδείξει το συναίσθημα και τις πραγματικές συνθήκες πίσω από αυτές.

Λίγους μήνες μετά τη συνέντευξη, ο Tupac πυροβολήθηκε στο Las Vegas και πέθανε στις 13 Σεπτεμβρίου 1996, σε ηλικία 25 ετών. Η Martinez βρισκόταν σε βάρδια στον Hot 97 και μετέδωσε η ίδια την είδηση του θανάτου του − μία στιγμή που θεωρεί από τις πιο φορτισμένες ολόκληρης της καριέρας της.

Στη σειρά τού Netflix συμμετέχουν και άνθρωποι που έζησαν την εποχή ή συνδέονται με τη μουσική κληρονομιά τού Shakur. Ανάμεσά τους, οι RZA, Dream Hampton, Joe Budden, Charlamagne tha God, Big Boy, Monie Love, Erica Ford και Bootleg Kev. Στόχος τους θα είναι να τοποθετήσουν τα λόγια τού ράπερ μέσα στο πολιτιστικό και προσωπικό τους πλαίσιο, αντί να τα αφήσουν να λειτουργήσουν ως απομονωμένα αποσπάσματα.

Τριάντα χρόνια μετά, είναι αξιοπρόσεκτο πόσο ενδιαφέρον υπάρχει ακόμη για τον Shakur. Γεγονός που απέδειξε και η πρόσφατη πολύκροτη δίκη που κατέληξε με την καταδίκη τού πρώην αρχηγού συμμορίας, Duane “Keffe D” Davis, σε ποινή κάθειρξης 40 ετών έως ισόβια, για την οργάνωση της δολοφονικής επίθεσης στον ράπερ.

Σύμφωνα με τη Martinez, οι ταινίες αποτελούν πλέον τμήμα τής ιστορίας του hip-hop και δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν στο συρτάρι της.