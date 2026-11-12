Οι The Sophs επιστρέφουν με το εκρηκτικό "It’s A Fever"

Το εξαμελές συγκρότημα The Sophs από το Λος Άντζελες επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο single "It’s A Fever", την πρώτη του νέα κυκλοφορία μετά το ιδιαίτερα καλοδεχούμενο ντεμπούτο άλμπουμ GOLDSTAR. Το τραγούδι αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ξεχωριστής ικανότητας του σχήματος να συνδυάζει την αμεσότητα της pop με την ενέργεια του rock, δημιουργώντας μελωδίες που κολλούν από το πρώτο άκουσμα. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά η χαρακτηριστική φωνή του frontman Ethan Ramon, η οποία οδηγεί το κομμάτι σε ένα εκρηκτικό και άκρως εθιστικό ρεφρέν, από εκείνα που δύσκολα φεύγουν από το μυαλό του ακροατή.

Το single συνοδεύεται από ένα βίντεο σε σκηνοθεσία και επιμέλεια του Eric Daniels, ο οποίος αξιοποίησε υλικό που κατέγραψε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδείας των The Sophs το περασμένο καλοκαίρι. Το αποτέλεσμα λειτουργεί σαν ένα προσωπικό οδοιπορικό, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα της ζωής στον δρόμο, τις συναυλίες, τις μετακινήσεις και τις αυθόρμητες στιγμές μιας μπάντας που βρίσκεται σε συνεχή δημιουργική κίνηση.

Οι The Sophs συστήθηκαν επίσημα στο ευρύτερο κοινό στις αρχές του 2026 με το GOLDSTAR, που κυκλοφόρησε από τη θρυλική Rough Trade. Η μουσική τους, η οποία κινείται με αξιοθαύμαστη άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά είδη και επιρροές, σε συνδυασμό με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια στην έκφραση, κέρδισε γρήγορα το ενδιαφέρον των ιδρυτών της εταιρείας, Geoff Travis και Jeannette Lee. Η Rough Trade αναγνώρισε στο συγκρότημα μια σπάνια δημιουργική ελευθερία, μια πολυσυλλεκτική προσέγγιση στη σύνθεση και μια διάθεση να αψηφά τις συμβάσεις, στοιχεία που αποτυπώνονται στη στάση τους απέναντι στη μουσική και στη χαρακτηριστική φιλοσοφία τους: «μην περιμένεις από μένα να συμπεριφέρομαι όπως πρέπει».

Αυτή η ανεπιτήδευτη διάθεση εξερεύνησης αποτελεί και το μεγάλο πλεονέκτημα των The Sophs. Η μπάντα, που αποτελείται από τους Ethan Ramon, Sam Yuh, Austin Parker Jones, Seth Smades, Devin Russ και Cole Bobbitt, μπορεί να μεταπηδά με εντυπωσιακή φυσικότητα από το pop-punk σε νευρώδεις funk εκρήξεις και από εκεί σε πιο αφηγηματικές, σχεδόν spoken-word στιγμές που μοιάζουν να απευθύνονται προσωπικά στον ακροατή. Η αστείρευτη ενέργεια με την οποία καταπιάνονται κάθε μουσικό ύφος είναι εμφανής σε κάθε τους κυκλοφορία, ενώ η γεμάτη, εκφραστική φωνή του Ramon λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος που ενώνει όλες αυτές τις διαφορετικές επιρροές, αποκαλύπτοντας έναν πραγματικά χαμαιλεοντικό ερμηνευτή.

Με το "It’s A Fever", οι The Sophs δείχνουν πως δεν αντιμετωπίζουν το ντεμπούτο τους ως αφετηρία, αλλά ως το πρώτο βήμα μιας πορείας που εξελίσσεται διαρκώς, διευρύνοντας τα όρια του ήχου τους χωρίς να χάνει την αμεσότητα και τον ενθουσιασμό που τους έκαναν να ξεχωρίσουν εξαρχής.