London Calling: Έρχεται η έκθεση "Punk to Pop" στο V&A Museum

Από το χρυσό κοστούμι του Marc Bolan και αυτό με τα φτερά του Brian Eno μέχρι το εικαστικό τού God Save the Queen και τους χειρόγραφους στίχους του Ian Curtis. Το Victoria and Albert Museum του Λονδίνου ετοιμάζει μία έκθεση που φιλοδοξεί να χωρέσει τη δημιουργική έκρηξη που συντελέστηκε στη Μεγάλη Βρετανία από το 1972 έως το 1985.

Η έκθεση Punk to Pop ανοίγει στις 13 Μαρτίου 2027 στο V&A South Kensington και θα διαρκέσει έως τις 2 Ιανουαρίου 2028. Μέσα από περίπου 300 αντικείμενα, εξετάζει πώς η πολιτική αστάθεια, η λιτότητα, η αποβιομηχάνιση και η πλήξη της Βρετανίας των ’70s γέννησαν νέες μουσικές και αισθητικές γλώσσες. Αλλά και το πώς το DIY πνεύμα του underground πέρασε τελικά στα γήπεδα, τα catwalks, τα video clips και την παγκόσμια pop βιομηχανία.

Η αφήγηση θα ξεδιπλώνεται σε τρεις πράξεις. Η πρώτη, Grey Britain and Glam, τοποθετεί τον επισκέπτη στο κοινωνικό και πολιτικό τοπίο της δεκαετίας του ’70 μέσα από αφίσες, εφημερίδες, φωτογραφίες και αρχειακό υλικό. Απέναντι στη γκρίζα βιομηχανική πραγματικότητα, το glam rock πρότεινε χρώμα, φυγή και θεατρική υπερβολή.

Σε αυτή την ενότητα θα συναντώνται η εμφάνιση του David Bowie στο Top of the Pops το 1972, η νίκη των ABBA στη Eurovision του 1974, ο Marc Bolan των T.Rex και ο φτερωτός Brian Eno από την εποχή των Roxy Music. Η έκθεση παρακολουθεί παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο το glam ξεπέρασε τα βρετανικά σύνορα και απέκτησε παγκόσμια επιρροή.

Η δεύτερη πράξη, Going Underground, κατεβαίνει στα clubs και τις υποκουλτούρες. Στο επίκεντρο βρίσκονται, φυσικά, η Vivienne Westwood και ο Malcolm McLaren αλλά και οι Sex Pistols, The Clash, Buzzcocks, The Slits και X-Ray Spex.





Ανάμεσα στα εκθέματα θα βρίσκονται η εμβληματική αφίσα του God Save the Queen που σχεδίασε ο Jamie Reid, η πρώτη ηλεκτρική κιθάρα του Mick Jones των Clash και το εκμαγείο προσώπου της Jordan, βαμμένο σύμφωνα με το μακιγιάζ της στην ταινία Jubilee του Derek Jarman.

Η ίδια ενότητα εξετάζει και τη συνάντηση του punk με το reggae και το ska, προτού ακολουθήσει τις διαφορετικές διαδρομές που άνοιξαν το Northern Soul, η disco, το post-punk, το goth και οι New Romantics. Στη διαδρομή θα παρουσιαστούν σπάνιοι δίσκοι και έντυπα του Northern Soul, ένα κομμάτι από το ξύλινο dancefloor του ιστορικού Blackpool Mecca, ένας αυθεντικός vocoder των Kraftwerk, γραφιστικές δημιουργίες της Factory Records, χειρόγραφοι στίχοι του Ian Curtis και ένα μπάσο του Mick Karn των Japan.

Η τρίτη και τελευταία πράξη, Pop Powerhouse, περνά στη δεκαετία του ’80, όταν η εμφάνιση του MTV και η εξέλιξη της μουσικής τεχνολογίας άλλαξαν την παραγωγή, την εικόνα και τη διεθνή κυκλοφορία τής pop. Στο προσκήνιο έρχονται οι Wham!, Duran Duran, Bananarama, Kate Bush, Frankie Goes to Hollywood, Trevor Horn, Pet Shop Boys και Eurythmics, ενώ μεγάλες immersive προβολές θα αναδεικνύουν τη σκηνοθεσία των video clips και την κλίμακα των live pop performances.

Όπως εξηγεί η επιμελήτρια Kate Bailey, η Punk to Pop αφηγείται μία δημιουργική και τεχνολογική έκρηξη που αναδιαμόρφωσε ριζικά τη μουσική, τη μόδα και το design. Την τεθλασμένη γραμμή που διένυσε μία γενιά που ξεκίνησε από την απογοήτευση, την εξέγερση και την ανία, έσκισε τους υπάρχοντες κανόνες και, χωρίς να το γνωρίζει απαραίτητα, έγραψε τους επόμενους.

Must-see.