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Μύρισε Χριστούγεννα στο Chapel Hill – και οι Superchunk έχουν X-mas EP

Οι βετεράνοι της αμερικάνικου indie-rock ανάβουν το τζάκι και κυκλοφορούν αιφνιδιαστικά ένα εορταστικό EP πέντε τραγουδιών.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Για να μην αγωνιάτε, ας απαντηθεί πρώτο: Ναι, οι Superchunk μάς έδωσαν και αυτοί μία αχρείαστη εκτέλεση του “Last Christmas”. Aπό αυτές με τις γρήγορες κιθάρες που τινάζουν το pop glitter από το κλασικό άσμα, για να μπει και αυτή φέτος πάνω από το τζάκι, δίπλα στις διασκευές τής Miley Cyrus, του Machine Gun Kelly και τόσων άλλων ροκάδων που είναι πολλοί για να καταγραφούν.

Κατά τ’ άλλα, οι βετεράνοι της ιστορικής indie σκηνής τού Chapel Hill στη Βόρεια Καρολίνα, κυκλοφόρησαν χωρίς προειδοποίηση το Wintry Mix, ένα εορταστικό EP πέντε τραγουδιών που είναι ήδη διαθέσιμο ψηφιακά μέσω της Merge Records. Η μπάντα όπως φαντάζεστε αντιμετωπίζει το εποχικό ρεπερτόριο όπως θα περίμενε κανείς: με κιθάρες σε racing mode, power-pop μελωδίες και δυσανεξία στη ζαχαρωτή διάθεση.

Το EP ανοίγει με το καινούργιο τραγούδι “The Shortest Day of the Year (No Tinsel Mix)” και συνεχίζει με ακόμη τρεις διασκευές (πλην του “Last Christmas”): τα “The Blizzard of ’78” και “Have You Seen It in the Snow?” των Magnetic Fields και το “Snowstorm” των Galaxie 500. Το αποτέλεσμα είναι μάλλον ένα χειμερινό mixtape για ανθρώπους που αγαπούν τη Merge, παρά τις συλλογές τού Michael Bublé.

Το “The Shortest Day of the Year (No Tinsel Mix)” συνοδεύεται από lyric video με πρωταγωνιστές τρεις σκύλους που ονομάζονται Birdy, Stevie και Bart. Το υλικό τράβηξαν οι Mac McCaughan, Laura Ballance και Laura King, ενώ το μοντάζ ανέλαβε η Csenge Balazs. Μία παραγωγή με σαφώς περισσότερους σκύλους απ’ όσους συναντάμε συνήθως στα χριστουγεννιάτικα videos.

Ο McCaughan περιέγραψε τα εποχικά τραγούδια ως ένα διασκεδαστικό παζλ: το ζητούμενο είναι είτε να γράψεις κάτι πάνω σε ένα θέμα που έχουν ήδη επισκεφθεί αμέτρητοι δημιουργοί είτε να βρεις μία γνωστή διασκευή και να της δώσεις το δικό σου αποτύπωμα. Η έκταση των πέντε τραγουδιών έδωσε αυτή τη φορά στους Superchunk περισσότερο χώρο για να δοκιμάσουν ιδέες και να εξερευνήσουν, όπως είπε, την ιδιοφυΐα των Wham!, των Magnetic Fields και των Galaxie 500.

Η σχέση των Superchunk με τις ημερολογιακές κυκλοφορίες δεν ξεκίνησε τώρα. Το 2020 είχαν παρουσιάσει το Halloween single “There’s a Ghost”, ενώ κατά καιρούς έχουν περάσει από τον ενισχυτή τους και τραγούδια των Misfits. Το Wintry Mix επεκτείνει αυτή τη συνήθεια προς την παράδοση.

Παράλληλα με την ψηφιακή κυκλοφορία, το EP θα διατεθεί ως περιορισμένη διπλή έκδοση επτά ιντσών, σε λευκό βινύλιο και gatefold εξώφυλλο. Θα κυκλοφορήσουν μόλις 500 αριθμημένα αντίτυπα, τα οποία αναμένεται να αποσταλούν στις 4 Δεκεμβρίου. 

 

 

 

 

 

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