Sex Mask: Το αυστραλιανό post-punk φαινόμενο έρχεται για μια εκρηκτική βραδιά στην Αθήνα

Οι Sex Mask είναι ένα τριμελές post-punk / alternative rock συγκρότημα από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Δημιουργήθηκαν το 2022 από τους Gray και Moncada, δύο φίλους που γνωρίστηκαν στα σχολικά τους χρόνια και συνδέθηκαν μέσα από την κοινή τους αγάπη για τη μουσική. Η συνεργασία τους ξεκίνησε όταν βρέθηκαν να συγκατοικούν, εξελίσσοντας σταδιακά τις προσωπικές τους μουσικές αναζητήσεις σε ένα κοινό δημιουργικό όραμα.



Δεν άργησαν να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους single, το εκρηκτικό και γεμάτο ένταση "How To Be Cool At Parties". Ένα τραγούδι που μοιάζει να κινείται ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους: υπερβολικά βρετανικό για να θυμίζει τους The Strokes, υπερβολικά αμερικανικό για να παραπέμπει στους The Fall, υπερβολικά rock για τους Sleaford Mods και υπερβολικά hip-hop για τους IDLES. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος που αρνείται να περιοριστεί σε ταμπέλες και κατηγοριοποιήσεις, αποτελώντας την ιδανική εισαγωγή στο ιδιαίτερο σύμπαν των Sex Mask.



Με την προσθήκη νέων μελών και τη σταδιακή διαμόρφωση της ζωντανής τους παρουσίας, η φήμη του συγκροτήματος άρχισε να εξαπλώνεται με ταχύτητα. Η καθηλωτική σκηνική παρουσία του Gray – ένας ιδιόμορφος συνδυασμός της ακατέργαστης ενέργειας του Iggy Pop και της αισθητικής του Lil Peep – σε συνδυασμό με τη δυναμική υποστήριξη των Martin και Moncada, μετατρέπει κάθε εμφάνιση των Sex Mask σε μια εκρηκτική και απρόβλεπτη εμπειρία.



Το 2024 συγκαταλέχθηκαν ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα νέα ονόματα της αυστραλιανής μουσικής σκηνής, ενώ βρέθηκαν να μοιράζονται τη σκηνή με συγκροτήματα, όπως οι Fat White Family, Fcukers και Big Special, διευρύνοντας συνεχώς το κοινό τους.



Τους τελευταίους μήνες οι Sex Mask έχουν αρχίσει να εδραιώνουν την παρουσία τους και εκτός Αυστραλίας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ μέσα από εμφανίσεις στα The Great Escape, Supersonic, Dot To Dot και Gold Sounds. Στο The Great Escape, μάλιστα, το NME τούς συμπεριέλαβε ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα του φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ανοδική τους πορεία.



Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει τους Sex Mask τόσο ξεχωριστούς ως live μπάντα; «Είναι μια διαφορετική εμπειρία», λέει χαρακτηριστικά ο Moncada. Και όσοι έχουν βρεθεί μπροστά στη σκηνή τους φαίνεται να συμφωνούν.

Η ενδοεπικοινωνία είναι μια 21χρονη τραγουδοποιός/παραγωγός με έδρα την Αθήνα. Ξεκίνησε να παίζει μουσική αυτοδίδακτα το 2023 αντλώντας έμπνευση από την indie rock και folk σκηνή της Αμερικής και από πότε έχει κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ. Τον Σεπτέμβριο του 2026 έκανε την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση με ολόκληρη μπάντα.

INFO:

SEX MASK // 13 Νοεμβρίου // more.com

Χώρος: Ρομάντσο // Αναξαγόρα 3, Αθήνα 105 52, Αθήνα

Όριο Ηλικίας - 18+