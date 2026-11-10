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O Georgio Valentino σε ένα live σκοτεινού cabaret και post-punk ατμόσφαιρας στο Tiki Bar

Ο Georgio Valentino παρουσιάζει το νέο του dark cabaret ensemble στο Tiki Bar, σε μια βραδιά με noir αισθητική, post-punk αναφορές και special guests.

O Georgio Valentino σε ένα live σκοτεινού cabaret και post-punk ατμόσφαιρας στο Tiki Bar
Φωτ.: Linda Vukaj
Avopolis Team

Ο Georgio Valentino είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες φιγούρες της σκοτεινής, κινηματογραφικής πλευράς της σύγχρονης ανεξάρτητης μουσικής. Ο δημιουργός από το Μαϊάμι, που σήμερα μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και το Βερολίνο, έχει χαράξει τη δική του πορεία μέσα από τα προσωπικά του lo-fi noir τραγούδια, αλλά και μέσα από πολυετείς συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Blaine L. Reininger, Mick Harvey και Amanda Acevedo. Παράλληλα, είναι γνωστός ως πολυοργανίστας των θρυλικών Crime & the City Solution, συμβάλλοντας στη μοναδική, ατμοσφαιρική ταυτότητα του συγκροτήματος.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ο Valentino παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το νέο του αθηναϊκό σχήμα, ένα dark cabaret ensemble που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη σκηνή σε ένα σκοτεινό, ρομαντικό και θεατρικό τοπίο. Στο πλευρό του βρίσκονται η Ειρήνη Τίνη, από τους Incirrina, στο πιάνο και η Natalia Garanasi στη βιόλα, δημιουργώντας ένα ηχητικό σύμπαν όπου η μελαγχολία συναντά την ποίηση και το post-punk το εκλεπτυσμένο καμπαρέ.

Στο live που θα φιλοξενηθεί στο Tiki Bar, το τρίο θα παρουσιάσει νέες και παλαιότερες συνθέσεις από το προσωπικό ρεπερτόριο του Valentino, αλλά και απρόβλεπτες διασκευές, αποδομημένα standards και ξεχασμένα διαμάντια της post-punk σκηνής, μέσα από φρέσκες και ατμοσφαιρικές ερμηνείες.

Τη βραδιά θα ανοίξει η τραγουδοποιός Marta Collica, γνωστή από τους Sepiatone και τη συνεργασία της με τον John Parish, προσθέτοντας με τη χαρακτηριστική της ευαισθησία και τη σκοτεινή folk αισθητική της ένα ακόμη ξεχωριστό κεφάλαιο σε μια βραδιά που αναμένεται να κινηθεί ανάμεσα στη νοσταλγία, τον λυρισμό και την καλλιτεχνική ένταση.

INFO: 

Georgio Valentino x Marta Collica @ Tiki Bar Athens

Κυριακή 15 Νοεμβρίου
Tiki Bar Athens (Φαλήρου 15)
Είσοδος: 10€ 

 

 

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