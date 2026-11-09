Πέθανε ο Richard Lloyd, συνιδρυτής και κιθαρίστας των Television

Ο Richard Lloyd, συνιδρυτής και κιθαρίστας των πρωτοπόρων Television, πέθανε στο σπίτι του στο Chattanooga του Tennessee από χολαγγειοκαρκίνωμα, μία μορφή καρκίνου των χοληφόρων. Σύμφωνα με την οικογένειά του, στο πλευρό του βρίσκονταν η σύζυγός του Sheila και ο σκύλος τους, Willie Mays. Τον περασμένο Αύγουστο είχε ξεκινήσει καμπάνια στο GoFundMe για την κάλυψη των εξόδων της θεραπείας του.

Ο Lloyd γεννήθηκε το 1951 στο Pittsburgh και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα σε ηλικία επτά ετών, όταν αυτή τού φάνηκε σαν «μαγικό ραβδί» στα χέρια των Beatles. Έπειτα από σύντομα περάσματα από τη Βοστώνη και το Λος Άντζελες, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και συνάντησε τους Tom Verlaine, Richard Hell και Billy Ficca.

Οι τέσσερις σχημάτισαν τους Television το 1973, μετά τη διάλυση των Neon Boys. Η μπάντα βρέθηκε στον πυρήνα της πρώτης νεοϋορκέζικης punk σκηνής, παίζοντας συστηματικά στα CBGB και Max’s Kansas City μαζί με groups όπως οι Ramones, οι Blondie και οι Talking Heads. Ο ήχος της, ωστόσο, απείχε αισθητά από την αμεσότητα των τριών συγχορδιών που χαρακτήριζε πολλούς συγχρόνους της.

Στο κέντρο του βρίσκονταν οι δύο κιθάρες των Lloyd και Verlaine: αλληλοσυμπληρούμενες γραμμές, κοφτά ακόρντα, μελωδικά γεμίσματα και αυτοσχεδιασμοί που αντλούσαν εξίσου από το rock ’n’ roll, την jazz και το art rock. Η μεταξύ τους αλληλεπίδραση έγινε το καθοριστικό στοιχείο του Marquee Moon, του ιστορικού ντεμπούτου των Television που κυκλοφόρησε το 1977 και επηρέασε βαθιά όσα θα ακολουθούσαν στο post-punk και το κιθαριστικό indie rock.

Το Adventure ακολούθησε το 1978, προτού οι εντάσεις ανάμεσα στους Lloyd και Verlaine οδηγήσουν στην πρώτη διάλυση του συγκροτήματος. Οι Television επανενώθηκαν στις αρχές των ’90s και κυκλοφόρησαν το ομώνυμο τρίτο album τους το 1992. Ο Lloyd αποχώρησε οριστικά το 2007.

Παράλληλα, δημιούργησε σημαντική προσωπική δισκογραφία, η οποία ξεκίνησε με το Alchemy το 1979 και ολοκληρώθηκε με το The Countdown το 2018. Ως κιθαρίστας συνεργάστηκε επίσης με καλλιτέχνες όπως οι Matthew Sweet, Stephan Eicher και John Doe των X. Τα τελευταία χρόνια είχε επιστρέψει και στο υλικό των Television, λέγοντας πως αισθανόταν ευθύνη απέναντι στους ακροατές ως το τελευταίο ενεργό μέλος της κλασικής κιθαριστικής τους σύνθεσης.

Οι Television αποχαιρέτησαν τον Lloyd εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη τους και τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένειά του. Ο Johnny Marr, του οποίου το παίξιμο στους Smiths είχε επηρεαστεί έντονα από τις κιθάρες των Television, τον χαρακτήρισε «αναζητητή, εξερευνητή και αληθινή έμπνευση, με και χωρίς την κιθάρα». Ο Lloyd Cole υπενθύμισε ότι πίσω από τα riffs που κινούσαν τα τραγούδια της μπάντας βρισκόταν ο Lloyd. Οι Geese, επίσης, τον τίμησαν επί σκηνής στη Philadelphia, παίζοντας το "Ain’t That Nothin" από το Adventure και αφιερώνοντάς του την εκτέλεση.