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Η Celine Dion έγινε η πιο απρόσμενη metalhead στο live των Metallica

Η Καναδή superstar βρέθηκε στη συναυλία των Metallica στο Las Vegas και έκλεψε την παράσταση με τις επιδόσεις της στο… αόρατο μπάσο του Robert Trujillo.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Ποιος θα περίμενε ότι η Celine Dion θα έκλεβε λίγη από τη δόξα των Metallica σε μια από τις συναυλίες τους στο Sphere του Las Vegas; Κι όμως, η τραγουδίστρια βρέθηκε ανάμεσα στους θεατές της εμφάνισής τους στις 5 Νοεμβρίου και έγινε viral για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: το εντυπωσιακό air bass που έπαιζε όσο ο Robert Trujillo και ο Kirk Hammett αυτοσχεδίαζαν επί σκηνής.

Σε βίντεο που κατέγραψαν θεατές, η Dion εμφανίζεται όρθια στη σουίτα της, να ακολουθεί με ενθουσιασμό τις μπασογραμμές του Trujillo, παίζοντας το δικό της αόρατο μπάσο. Δεν περιορίστηκε σε ένα απλό headbanging ή σε μερικές κινήσεις με τα χέρια. Έδειξε να απολαμβάνει κάθε στιγμή του αυτοσχεδιαστικού μέρους του set.

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Το συγκεκριμένο jam, γνωστό ως "doodle", αποτελεί ένα από τα σημεία του προγράμματος όπου ο Trujillo και ο Hammett αφήνουν χώρο για μουσικούς αυτοσχεδιασμούς. Εκεί ακριβώς βρήκε την ευκαιρία η Celine να αποδείξει ότι μπορεί να αισθανθεί το groove ακόμη κι όταν το όργανο που κρατά είναι… αόρατο.

Και η παρέα της ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα. Στην ίδια σουίτα βρίσκονταν ο Slash των Guns N' Roses και μέλη των No Doubt, οι οποίοι έχουν επίσης τη δική τους ιστορία με το Sphere, χάρη στην πρόσφατη παρουσία τους στο venue.

Η σχέση της Celine Dion με τη rock και τη metal μουσική δεν είναι καινούργια. Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για την αγάπη της στο hard rock, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι χρησιμοποιούσε το "Thunderstruck" των AC/DC ως τραγούδι προθέρμανσης πριν από τις συναυλίες της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε εξηγήσει ότι η δυνατή rock μουσική τη βοηθούσε να ανεβάζει την αδρεναλίνη της πριν ανέβει στη σκηνή.

Επιπλέον, η Celine έχει συμπεριλάβει στο προσωπικό της μουσικό σύμπαν καλλιτέχνες όπως οι Metallica, ενώ ο γιος της Eddy είναι μεγάλος θαυμαστής του συγκροτήματος. Η εμφάνισή της στο Sphere, επομένως, μπορεί να ήταν μια έκπληξη για όσους τη συνδέουν αποκλειστικά με τις μεγάλες pop μπαλάντες της, αλλά δεν ήταν ακριβώς εκτός χαρακτήρα.

Οι Metallica ξεκίνησαν την residency τους στο Sphere την 1η Οκτωβρίου με τίτλο "Life Burns Faster", μεταφέροντας το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό σύμπαν του χώρου σε ένα set γεμάτο κλασικά τραγούδια και ειδικά σχεδιασμένα visuals. Η φθινοπωρινή σειρά εμφανίσεων ολοκληρώθηκε στις 7 Νοεμβρίου, με το συγκρότημα να επιστρέφει στο Las Vegas τον Ιανουάριο του 2027.

Και κάπως έτσι, μια βραδιά των Metallica απέκτησε μια απρόσμενη πρωταγωνίστρια. Η Celine Dion μπορεί να έχει χτίσει την καριέρα της πάνω σε εμβληματικές μπαλάντες, αλλά όταν ο Robert Trujillo πιάνει το μπάσο, φαίνεται πως δεν χρειάζεται καν να υπάρχει όργανο για να μπει στο κλίμα...

 

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