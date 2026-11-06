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Οι KNEECAP κυκλοφορούν remix του “Palestine” από τον 3D των Massive Attack σε συλλεκτικό βινύλιο

Θα διατεθεί σε περιορισμένη έκδοση βινυλίου 12 ιντσών στις 12 Φεβρουαρίου 2027.

Κλέλια Φατούρου

Στο remix των Kneecap, "Palestine" η αρχική μορφή του οποίου κυκλοφόρησε πριν 6 μήνες, συμμετέχει ο Παλαιστίνιος rapper Fawzi, ενώ περιλαμβάνεται στο soundtrack του ντοκιμαντέρ Life Support του Daniele Rugo, το οποίο εστιάζει στους υγειονομικούς που εργάζονται στη Γάζα. Την επιμέλεια του soundtrack ανέλαβε ο Robert Del Naja (3D) των Massive Attack, σε συνεργασία με τους παραγωγούς της ταινίας.

Το συλλεκτικό βινύλιο θα συνοδεύεται από ένα νέο εξώφυλλο, σχεδιασμένο από τον Del Naja, το οποίο αποτελεί φόρο τιμής στο artwork του album Inflammable Material των Stiff Little Fingers, που κυκλοφόρησε το 1979. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη αναφορά στο ιστορικό ιρλανδικό punk συγκρότημα, η αισθητική του οποίου είχε αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για την εικονογραφία των Massive Attack.

Το συγκεκριμένο artwork θα κυκλοφορήσει επίσης σε περιορισμένο αριθμό εκτυπώσεων, ενώ τα έσοδα τόσο από τις πωλήσεις του βινυλίου όσο και από τα prints θα διατεθούν στο ταμείο αλληλεγγύης Health Workers 4 Palestine, που στηρίζει τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας στην Παλαιστίνη.

«Δημιουργώντας το νέο artwork για το βινύλιο του “Palestine”, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό το να συνδέσω δύο θρυλικές καλλιτεχνικές ταυτότητες του Μπέλφαστ: τους Stiff Little Fingers, που υπήρξαν τεράστια επιρροή για μένα τόσο μουσικά όσο και καλλιτεχνικά, και τους καλούς μας φίλους KNEECAP, με τους οποίους στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη», δήλωσε ο Robert Del Naja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KNEECAP (@kneecap32)

Την ίδια στιγμή, οι KNEECAP συνεχίζουν τις συναυλιακές τους δραστηριότητες, με επόμενο σημαντικό σταθμό την εμφάνισή τους στο 3Arena του Δουβλίνου στις 16 Δεκεμβρίου. Η συγκεκριμένη συναυλία θα αποτελέσει και τον τελευταίο σταθμό της ιρλανδικής περιοδείας τους για το 2026, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή το δεύτερο album τους, FENIAN.

Παράλληλα, το τρίο από το Μπέλφαστ διέθεσε 250 τελευταία εισιτήρια ορθίων για την επερχόμενη εμφάνισή του στο OVO Hydro της Γλασκώβης, στις 9 Δεκεμβρίου. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια νέα συνεργασία με τον Irvine Welsh, συγγραφέα του Trainspotting, για τη δημιουργία μιας αφίσας με το σύνθημα "Choose Kneecap".

Ο Welsh και οι KNEECAP είχαν πρόσφατα ενώσει τις φωνές τους με άλλες γνωστές προσωπικότητες, εκφράζοντας τη στήριξή τους στην Ιρλανδή συγγραφέα Sally Rooney, μετά την απόσυρση των βιβλίων της από βρετανικά καταστήματα λιανικής, εξαιτίας της οικονομικής υποστήριξης που έχει προσφέρει στην οργάνωση Palestine Action.

Επιπλέον, μόλις χθες ανακοινώθηκε ότι οι KNEECAP ήταν ανάμεσα στους νικητές των UK Music Video Awards 2026, μαζί με τους KETTAMA και Makeshift Art Bar. Το συγκρότημα απέσπασε δύο διακρίσεις: το "Irish Goodbye", σε σκηνοθεσία Thomas James, κέρδισε το βραβείο Best Alternative Video (International), ενώ το "Sayōnara", με μοντάζ των Finn Keenan και Ed Fay, απέσπασε το βραβείο Best Editing in a Video.

 

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