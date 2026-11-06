Οι Liars βρίσκουν τη μουσική μέσα στο παράλογο με το “Beat Creep Some Eyes”

Οι Liars επιστρέφουν με το “Beat Creep Some Eyes”, το δεύτερο τραγούδι που αποκαλύπτεται από το επερχόμενο album τους, A Ban On Plastic Bag Bans.

Το νέο κομμάτι κινείται επάνω σε παρατεταμένες δέσμες από synths και ανήσυχα, κυκλικά drums, με τον Angus Andrew να απαγγέλλει σχεδόν, διατηρώντας τη φωνή του ανάμεσα στην αποστασιοποίηση και την απειλή. Είναι μία σύνθεση διαρκούς κίνησης, που δημιουργεί την αίσθηση ότι κάτι αποσυντίθεται αργά κάτω από μια κατά τα άλλα συνηθισμένη ημέρα.

Αυτή ακριβώς η εξοικείωση με το παράλογο βρίσκεται και στον πυρήνα του τραγουδιού. Όπως εξηγεί ο Andrew, το πιο παράξενο δεν είναι ότι ο κόσμος είναι παράλογος, αλλά το πόσο γρήγορα συνηθίζουμε την παραδοξότητά του. Μπορεί κανείς να ζει μέσα σε μια εντελώς εξωφρενική κατάσταση και, έπειτα από λίγο, εκείνη να μοιάζει απλώς με άλλη μία Τρίτη. Κάπου ανάμεσα στη γνώση τού τι κοιτάζουμε και στην αμφιβολία για το αν το βλέπουμε πλέον καθαρά, τοποθετεί ο ίδιος τη μουσική τού “Beat Creep Some Eyes”.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα υπέροχο ασπρόμαυρο video τού σταθερού συνεργάτη των Liars, Clemens Habicht. Το υλικό δημιουργήθηκε από εικόνες που τράβηξε ο Andrew μέσα και γύρω από το Kalamazoo του Michigan με μία τρισδιάστατη κάμερα, μετατρέποντας την πόλη σε ένα τοπίο διαταραγμένης αντίληψης.

Όπως γράψαμε και στις αρχές Σεπτεμβρίου, είμαστε εν αναμονή τού A Ban On Plastic Bag Bans, που θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαρτίου 2027 μέσω της Mute. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας από τον Andrew, μαζί με τον jazz drummer Laurence Pike και τον πολυοργανίστα Cameron Deyell, σταθεροί συνεργάτες του και στο The Apple Drop του 2021.