Οι Primal Scream επιβεβαιώνουν την αθανασία του "Evil Heat", με τη νέα expanded edition

Οι Primal Scream μόλις ολοκλήρωσαν τη φετινή σειρά επανεκδόσεων The Bunker Trilogy, κυκλοφορώντας την νέα έκδοση τού Evil Heat. Το album κυκλοφορεί remastered σε διπλό magenta βινύλιο, CD και ψηφιακή μορφή, συνοδευόμενο από B-sides, σπάνιες ηχογραφήσεις και ένα νέο κείμενο του συγγραφέα Darran Anderson.

Το Evil Heat κυκλοφόρησε αρχικά τον Αύγουστο του 2002 και αποτέλεσε το έβδομο studio album των Primal Scream. Ακολουθώντας το οριακά επιθετικό XTRMNTR, συνέχισε την απομάκρυνση του συγκροτήματος από την παραδοσιακή rock φόρμα, συνδυάζοντας industrial ένταση, ηλεκτρονικούς ρυθμούς, dub τεχνικές, garage rock και σκοτεινή ψυχεδέλεια. Λιγότερο εκρηκτικό από τον προκάτοχό του, αλλά εξίσου ανήσυχο, αποτύπωνε μια μπάντα που εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει το studio ως εργαστήριο ηχητικών μεταλλάξεων.

Από το album ξεχώρισαν τα “Miss Lucifer”, “Autobahn 66” και το “Detroit”, με τη συμμετοχή του Jim Reid των The Jesus and Mary Chain και τον Robert Plant στη φυσαρμόνικα.

Φυσικά στο Evil Heat έσκασε και το βεγγαλικό που δεν λέει να κατέβει: το “Some Velvet Morning”, η electro-psych διασκευή του κλασικού τραγουδιού του Lee Hazlewood, με την Kate Moss να αναλαμβάνει τον ρόλο που είχε η Nancy Sinatra στην αυθεντική ηχογράφηση. Ένα τέταρτο του αιώνα μετά, γνωρίζοντας την εθιστική γοητεία και την ανθεκτικότητα του τραγουδιού να γεμίζει dancefloor και ραδιοφωνικές λίστες, είναι αστείο να μαθαίνεις πως το 2022 έφτασε μόλις στο Νο. 44 του βρετανικού chart και δεν μπήκε καν στο αμερικανικό Hot 100. Στην επανέκδοση επιστρέφει σε single version, σε remix του Jagz Kooner αλλά και σε ένα Disco Heater Dub mix, που μάλλον δεν του δίνει κάτι παραπάνω.

Το νέο Evil Heat διατηρεί την αρχική tracklist και προσθέτει, ανάμεσα σε άλλα, το radio edit του “Autobahn 66”, το “A Scanner Darkly” σε remix του Andrew Weatherall, με τίτλο “Substance D Mix”, και το “Country Blues #1”.

Το νέο mastering έγινε από τον Matt Colton στα Metropolis Studios του Λονδίνου, υπό την επίβλεψη των Bobby Gillespie και Andrew Innes. FYI: Οι δύο μουσικοί είχαν δημιουργήσει στο βόρειο Λονδίνο το studio που αποκαλούσαν “The Bunker” και εκεί ηχογράφησαν μεγάλο μέρος του υλικού των τριών albums της περιόδου 1997-2002, και αυτό εξηγεί το όνομα της τριλογίας.

Ο Gillespie έχει περιγράψει εκείνους τους δίσκους ως μια συνειδητή ρήξη με την κυρίαρχη βρετανική μουσική κουλτούρα των ’90s, «φτιάχναμε ασυμβίβαστη, επιθετική και πειραματική pop και rock μουσική, με στίχους για την ψυχική αποσταθεροποίηση, τον εθισμό, την αποξένωση, την κατάθλιψη και την αμφισβήτηση της ίδιας μας της ύπαρξης».

Η Bunker Trilogy ξεκίνησε στις 7 Αυγούστου με την επανέκδοση του Vanishing Point του 1997. Ακολούθησε στις 4 Σεπτεμβρίου, το XTRMNTR του 2000, εμπλουτισμένο, μεταξύ άλλων, με δύο μέχρι πρότινος ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις στις οποίες συμμετείχε ο ντράμερ των Can, Jaki Liebezeit. Η κυκλοφορία του Evil Heat στις 30 Οκτωβρίου κλείνει τη σειρά και ολοκληρώνει την επανεξέταση της πιο πειραματικής περιόδου των Primal Scream.

Οι τρεις επανεκδόσεις των Primal Scream διατίθενται και και σε ένα ενιαίο box set, μαζί με ένα δωδεκάιντσο single του “If They Move, Kill ’Em” – Άι Βασίλη, λαμβάνεις; Όβερ.