Nick Cave: Όταν ο Διάβολος μπαίνει στο καμίνι – πιο απλά, κάνει κεραμική

Τι έκανε ο Nick Cave φέτος στις διακοπές του; Δεν έγραψε τραγούδια, δεν άκουσε καν μουσική και δεν άνοιξε το κινητό του. Έφτιαχνε όμως πήλινους διαβόλους.

Στο τελευταίο newsletter του, Τhe Red Hand Files, απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναγνώστη του, ο Cave αποκάλυψε ότι εργάστηκε πάνω στη νέα σειρά κεραμικών του, μαζί με τον Edgar Ward, λονδρέζο γλύπτη και κεραμίστα, καθώς και τις Liv και Dom Cave, δίδυμες κεραμίστριες από το Lewes και ειδικές στο υάλωμα. Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους είναι οκτώ νέα συμπλέγματα κεραμικών μορφών με τον γενικό τίτλο The Devil in the Afterlife.

Για έναν ολόκληρο μήνα, όπως γράφει, η καθημερινότητά του περιορίστηκε στην κεραμική, το ψήσιμο και το υάλωμα: «Χωρίς περισπασμούς, χωρίς internet, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς μουσική, χωρίς podcasts. Μόνο πηλός».

Μέσα από αυτή την αποσύνδεση, ο Cave ένιωσε τις αγωνίες του κόσμου να υποχωρούν και τη δημιουργία να γίνεται κάτι περισσότερο από καταφύγιο. Την περιγράφει ως μια πνευματική πράξη, «δημιουργική, ευφάνταστη και χαρούμενη», και βλέπει στην τέχνη, στην καλοσύνη και στην ομορφιά τα πιθανά «αντίδοτα» για την απογοήτευση και τη σκληρότητα της εποχής. Φυσικά, επειδή πρόκειται για τον Nick Cave, η διαδρομή προς την εσωτερική γαλήνη περιλαμβάνει και τη ρεαλιστική αποτύπωση του αίματος που αναβλύζει από τον λαιμό ενός αποκεφαλισμένου Διαβόλου, αλυσοδεμένου και μαστιγωμένου από τους εχθρούς του.

Ο Cave άρχισε να ασχολείται συστηματικά με την κεραμική κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν η αναγκαστική παύση από τις περιοδείες τού έδωσε τον χρόνο να επιστρέψει στη χειρωνακτική δημιουργία. Δεν ξεκινούσε, ωστόσο, από το μηδέν, μιας και είχε σπουδάσει ζωγραφική στο Caulfield Institute of Technology της Μελβούρνης τη δεκαετία του ’70, προτού εγκαταλείψει τις σπουδές του και αφοσιωθεί στη μουσική. Έχει παρουσιάσει κατά καιρούς σχέδια, χειρόγραφα και άλλα πρωτότυπα έργα, μεταξύ άλλων στην έκθεση Stranger Than Kindness. Η κεραμική, ωστόσο, αποτελεί το πρώτο μεγάλο και συγκροτημένο σώμα εικαστικής δουλειάς του.

Ένας πολύ ανθρώπινος Διάβολος

Σε συνέντευξή του στο The Art Newspaper τον Φεβρουάριο του 2025, ο Cave ανέφερε πως ως έφηβος κατασκεύαζε ήδη μικρά πήλινα ειδώλια, τα οποία η μητέρα του διατήρησε γύρω από την πολυθρόνα της μέχρι τον θάνατό της. Δεκαετίες αργότερα, η επιστροφή στον πηλό δεν ήταν ένα αιφνίδιο χόμπι, έμοιαζε περισσότερο με επιστροφή σε μία παλιά, ανολοκλήρωτη χειρονομία.

Η αφορμή ήρθε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν κοιτούσε μία από τις Η αφορμή ήρθε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν κοιτούσε ένα από τα βικτωριανά κεραμικά ειδώλια που παραδοσιακά προέρχονται από το Staffordshire (πρόκειται για τις ίδιες λαϊκές, διακοσμητικές φιγούρες που είχε παντού το σπίτι της γιαγιάς και της θείας) και σκέφτηκε: «Δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο να φτιάξεις μία από αυτές».

Οι λαϊκές αυτές κεραμικές μορφές, σχεδιασμένες ώστε να στέκονται πάνω σε ράφια και τζάκια, έγιναν το πρότυπο για τη σειρά The Devil − A Life: 17 χειροποίητα και ζωγραφισμένα ειδώλια που αφηγούνται τη ζωή του Διαβόλου από τη γέννηση έως τον θάνατό του. Η σειρά παρουσιάστηκε γκαλερί της Φινλανδίας, των Βρυξελλών και της Ολλανδίας.

Ο Cave δανείστηκε από τον Edvard Munch τη συμβολική χρήση του χρώματος − το κόκκινο ως βία, το πράσινο ως φθόνο − και άφησε την ιστορία να αναπτυχθεί μορφή με τη μορφή. Ο Διάβολος ερωτεύεται, πηγαίνει στον πόλεμο μέσα από ένα χωράφι με λουλούδια και επιστρέφει διαλυμένος, βαδίζοντας σε ποτάμια αίματος. Σκοτώνει το παιδί του, τιμωρείται, μετανοεί και αναζητά τη συγχώρεση.

Εκεί η κατασκευή παύει να αποτελεί απλώς σκοτεινό παραμύθι. Η μορφή του Διαβόλου γίνεται όχημα για να επεξεργαστεί ο Cave την απώλεια του γιου του, Arthur, την ενοχή και την αδυναμία ενός γονιού να βάλει τάξη στο αδιανόητο. Όπως παραδέχτηκε, τα κεραμικά τού επέτρεψαν να πλησιάσει συναισθήματα στα οποία δεν μπορούσε να φθάσει μέσα από τα τραγούδια του. Βρήκε σε αυτά μια δεύτερη αφηγηματική γλώσσα, εξίσου μακάβρια και τρυφερή με τη στιχουργική του. Στο φετινό ceramics sequel The Devil in the Afterlife, ο Διάβολος του Nick Cave επιστρέφει από τον θάνατο… επειδή προφανώς έχει δουλειές να τελειώσει.



